5 millió 227 ezer a beoltott, 315 az új fertőzött, elhunyt 18 beteg

315 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 302 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 18 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 792-re emelkedett. Már 5 millió 227 ezer embert beoltottak, közülük 3 millió 732 ezren a második dózist is megkapták. Bár vannak csekély különbségek a koronavírus elleni oltóanyagok között, minden vakcina biztonságos, ezért a kormány arra kér mindenkit, regisztráljon, és oltassa be magát! - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: miután a magyar lakosság 54 százalékát sikerült beoltani, az ország a társadalmi immunitás közelében van. A budapestiek 58 százaléka már regisztrált az oltásra - mondta az oltási munkacsoport vezetője Magyarország élőben című műsorunkban. György István közölte: az oltások üteme lassul, ezért arra biztat mindenkit, hogy aki még nem tette, az kérje az életet mentő vakcinát. Nem jogszabályellenes a védettségi igazolás bemutatását kérni - mondta Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban. Elfogott a Terrorelhárítási Központ egy magát iszlamistának valló, 21 éves magyar férfit, aki többféle terrortámadást, tömegrendezvényen történő robbantást, továbbá tömegbe hajtva elkövetett támadást tervezett Magyarországon. A Terrorelhárítási Központ főigazgatója közölte: hetek óta felderítést folytatottak az ügyben, miután az Iszlám Államhoz köthető internetes oldalakon egy magyar fiatalember is részt vett a beszélgetésekben. A párbeszéd tartalma ellenséges ideológiát, kimondottan dzsihadista propagandát valló emberekkel terrortámadásra való felkészülésről, azokra vonatkozó eszközökről, anyagokról, módszerről szólt - mondta Hajdu János. A férfit az ügyészség őrizetbe vette, emberöléssel és robbanóanyaggal való visszaéléssel gyanúsítják. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Magyarország a radikális iszlamisták szemében kiemelt célpont - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő Magyarország élőben extra című műsorunkban. Hídépítő utcából Dalai Láma utca, a Helyi Kikötő útból pedig Ujgur Mártírok útja lett – a Ferencvárosi Önkormányzat átnevezte azokat a környező utakat, ahová a kormány tervei szerint a Fudan Egyetemet építenék fel. A Fidesz felhívta a figyelmet arra, hogy a kerület polgármestere, Baranyi Krisztina nem nevezhet át közterületet Budapesten, ez kizárólag a Fővárosi Közgyűlés hatásköre. Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina a politikai show-műsor helyett inkább tartsa be a jogszabályokat! - szólított fel a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója. Mai hatállyal kinevezte Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagyot a Magyar Honvédség parancsnokává Áder János köztársasági elnök. A világon 171,5 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A koronavírus elleni egy oltással is be lehet utazni Horvátországba - jelentette be Davor Bozinovic belügyminiszter. Ukrajnában 2205 új koronavírusos beteget jegyeztek fel egy nap alatt, ami stagnálást mutat. Franciaországban június 15-től a 12 és 18 év közöttiek is beoltathatják magukat a koronavírus ellen - jelentette be Emmanuel Macron államfő az ország délnyugati részén tett látogatásán. Nagy-Britannia felnőtt lakosságának több mint a háromnegyede már megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát - közölte szerdán a brit egészségügyi minisztérium. Szudán felülvizsgálja az orosz haditengerészeti bázis kialakítására vonatkozó megállapodást, amely még a 2019 tavaszán elmozdított Omar el-Besír elnök hivatali idején született - közölte a szudáni vezérkari főnök. Ismét üzemelnek a menetrend szerint közlekedő légi utasszállító járatok Németország és Oroszország között. Szuga Josihide japán miniszterelnök valószínűleg előrehozott választásokat fog kezdeményezni a tokiói nyári olimpia játékok befejeződése után, előtte pedig gazdaságélénkítő csomagot fog bemutatni. Franciaország nemzeti ügynökséget tervez létrehozni az olyan külföldi álhírek kiszűrésére, amelyeknek célja az állam destabilizálása - jelentette be Stéphane Bouillon nemzetvédelmi államtitkár. Hatalmas tűzvész pusztított egy kőolajfinomítóban az iráni főváros déli részén, a lakott területtől mindössze néhány száz méterre - a tüzet egy gázvezeték szivárgása miatt bekövetkezett robbanás okozta. Csütörtök, péntek és szombat éjszaka lezárják a Budai alsó rakpartot a Döbrentei tér és a Halász utca között. Újraindulhatott a forgalom Sárospatak és Sátoraljaújhely között, miután csütörtök hajnalra befejezték a felsővezeték helyreállítását a hétfői baleset helyszínén - közölte a Mávinform. Fucsovics Márton kikapott az olasz Fabio Fogninitől a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. A MOL-Pick Szeged házigazdaként 31:28-ra legyőzte a Telekom Veszprém csapatát a férfi kézilabda NB I döntőjének első mérkőzésén. Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Győri Audi ETO KC 20:32 A spanyol Villarreal lesz a Budapest Honvéd vendége július 24-én, az új Bozsik Aréna hivatalos avatómérkőzésén.