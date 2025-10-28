45 év zene és mosoly – A Budapest Ragtime Band titka + videó
2025. október 28., kedd 09:33
Hír TV
Van egy zenekar, amelynek hallatán generációk arca derül mosolyra: idén 45 éves a Budapest Ragtime Band! A Napindítóban ma egy igazi zenei hungarikumot ünneplünk, amely a Zeneakadémia falai közül indulva meghódította a világot, és bebizonyította, hogy a ragtime és a dixieland örökzöld műfajok, tele élettel és virtuozitással.
