2025. 09. 21. Vasárnap
Belföld

Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán

2025. szeptember 21., vasárnap 21:34 | Magyar Nemzet
Józsefváros hazugság 444

A Soros-blog ezúttal a józsefvárosi időközi választás fideszes győzelmmel kapcsolatban vezette félre az olvasóit.

  Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán

Százalékosan 52:42-re győzte le Józsefváros egyik önkormányzati választókerületében a fideszes jelölt a közös ellenzéki indulót. A kutyapárti jelölt mögé egy időközi választáson állt be a komplett baloldal, Pikó András polgármester és a Tisza mellett kampányoló Jámbor András képviselő - írta meg a Magyar Nemzet.

A 444 nem törődött a hivatalos eredménnyel, inkább behazudtak egy baloldali győzelmet. Ha pedig hazudtak, akkor nem is álltak meg félúton: egyenesen csúnya fideszes vereséget költöttek a valóságos baloldali kudarcból.

A lap emlékeztetett, a héten nem ez az első kínos hazugság a Soros-blogon. Kedden ugyanis „Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” címmel írtak cikket a Tisza Párt alelnökének fegyverbotránya kapcsán. Időközben azonban maga a pártelnök, Magyar Péter vallotta be, hogy szövetségese fegyverrel tartott fórumot.

Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó

Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó

 ,,Egy olyan volt, hivatásos katonáról beszélünk, akinek pontosan tudnia kell a fegyvertartás minden egyes eleméről, éppen ezért mindez megbocsáthatatlan hibának minősül" – így fogalmazott a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár azzal kapcsolatban, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel a zsebében tartott előadást a Tisza Párt egyik rendezvényén.

