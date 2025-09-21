Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán

Megosztás itt:

Százalékosan 52:42-re győzte le Józsefváros egyik önkormányzati választókerületében a fideszes jelölt a közös ellenzéki indulót. A kutyapárti jelölt mögé egy időközi választáson állt be a komplett baloldal, Pikó András polgármester és a Tisza mellett kampányoló Jámbor András képviselő - írta meg a Magyar Nemzet.

A 444 nem törődött a hivatalos eredménnyel, inkább behazudtak egy baloldali győzelmet. Ha pedig hazudtak, akkor nem is álltak meg félúton: egyenesen csúnya fideszes vereséget költöttek a valóságos baloldali kudarcból.

A lap emlékeztetett, a héten nem ez az első kínos hazugság a Soros-blogon. Kedden ugyanis „Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” címmel írtak cikket a Tisza Párt alelnökének fegyverbotránya kapcsán. Időközben azonban maga a pártelnök, Magyar Péter vallotta be, hogy szövetségese fegyverrel tartott fórumot.