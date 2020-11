4320 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma

4320 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 174 618-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 111 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3800-ra emelkedett, 42 915-en meggyógyultak. Újabb egymillió darab favipiravir hatóanyagú tabletta érkezett Magyarországra, ezúttal Japánból - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Csak a szabályok betartásával lehet megakadályozni, hogy még több koronavírus-fertőzött legyen, és még többen haljanak meg a fertőzésben - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa. Telefonon keresztül is segítséget fognak nyújtani a Fidesz-KDNP képviselői a jövő hét elejétől - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István elmondta: ezekben a nehéz időkben különös jelentősége van az odafigyelésnek, ezért fel fogják hívni azokat az idős támogatóikat, akiknek életkoruk alapján szüksége lehet néhány jó szóra a koronavírus-járvány alatt. 150 koronavírus-tesztet végeztek el 8 idősotthonban Baranya és Tolna megyében. A Szocreg Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: ez egy nagyon jó módszer arra, hogy kiszűrjék a fertőzött kollégákat. Aláírásgyűjtésbe kezdett a koronavírus-oltóanyagok ellen a DK - írja az Origo. Az internetes portál megjegyzi: a DK nem valós konzultációt, hanem egy politikailag motivált akciót indított, és kérdőívében a válaszadók személyes adatait gyűjti össze. A hét eleje óta 93 kórházban 1100 honvéd segíti a koronavírus elleni védekezést az eddigi tapasztalatok jók - számolt be a honvédelmi miniszter a Kossuth Rádióban. Benkő Tibor elmondta: a katonák elsősorban logisztikai feladatokat látnak el, így próbálják tehermentesíteni az egészségügyi dolgozókat. A miniszter reagált arra is, hogy ellenzéki politikusok kifogásolták a közterületi járőrözés esetén a fegyverviselést. Két évvel a választások előtt kampány-üzemmódba kapcsolt Gyurcsány Ferenc pártja. Az ellenzéki vezetők abban állapodtak meg, hogy mind a 106 egyéni körzetben egy-egy közös jelöltet és egy közös miniszterelnök-jelöltet fognak állítani, de az előválasztás csak jövőre lenne. Ezzel szemben Gyurcsányék 38 választókerületben már elkezdték saját politikusaikat népszerűsíteni. Olyan helyeken is kampányolnak, ahol 2018-ban szocialista politikus nyert. A november 23-án hatályba lépő kormányrendelet alapján lakott területen, kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7-től reggel 7 óráig tartó idősávban. A költségvetési szervek, valamint az állami tulajdonú cégek közterületi parkolói is bárki számára ingyenesen igénybe vehetők lesznek este 7 és reggel 7 óra között. A kormány felkérte az önkormányzatokat, hogy rendelkezzenek az önkormányzat vagy a tulajdonában álló gazdasági társaságok parkolóinak bárki számára való megnyitásáról hétfőtől, és erről a döntésükről 48 órán belül tájékoztassák a lakosságot. A járvány miatt a a vendéglátás, a szállodaipar és a szabadidős ágazat az átlagosnál sokkal nagyobb károkat szenved el, hiszen nekik szinte teljesen be kellett szüntetni a működésüket - mondta a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra közölte: ezért döntött a kormány arról, hogy a szálláshely-szolgáltatóknak az állam megtéríti a november 8-ig beérkezett, december 11-ig szóló foglalások 80 százalékát. Számos kedvezményt vezetett már be a kormány a veszélyhelyzet első hónapjában, jelenleg pedig egy általános, minden gazdasági ágazatot segítő, gazdásági-növekedési akcióterv részletein dolgozik – tájékoztat Tállai András államtitkár. Az ITM a környezetkímélő közlekedés és az elektromobilitás ösztönzése jegyében összesen 1 milliárd forint támogatást biztosít elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlásához. Az első pályázati időszak november 23-án kezdődik és november 27-én ér véget. Sok évtizednyi keleti, kommunista önkényt válthat fel egy nyugati, európai uniós önkény az EU-támogatások jogállamisági kritériumokhoz kötésével - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője a Kossuth Rádióban. Deutsch Tamás hangsúlyozta, hazug és bosszantó módon a jogállamiság kifejezése mögé bújva akarják a lengyelekre és a magyarokra kényszeríteni például a bevándorlókat, valamint az azonos neműek házasságának elismerését. Meghaladta az 58 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon. A halálos áldozatok száma 1,3 millióra, a gyógyultaké pedig 37,1 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Egyre súlyosabb a koronavírus-járvány a nyugat-balkáni országokban, a térségben mindenhol nő a kórházi kezelésre szorulók és a halottak száma. A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 28-cal 1168-ra, Koszovóban 19-cel 904-re, Észak-Macedóniában 25-tel 1487-re, Montenegróban 5-tel 434-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 37-tel 2246-ra nőtt. Szlovéniában szinte teljesen leállt az élet. Minden összejövetel tilos. Éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom van érvényben, és továbbra is kötelező a maszk viselése mindenhol. Portugáliában szigorítják az óvintézkedéseket a nemzeti ünnepek közeledtével. A dél-európai országban lakhelyelhagyási tilalmat vezetnek be november 27. éjjel 11 órától december 2. hajnali öt óráig. Elutasították Donald Trump kampánycsapatának perkeresetét Pennsylvaniában. Matthew Brann bíró az ítélethirdetéskor azt mondta: a felperes nem tudta bizonyítani állításait. A bírót egyébként még a demokrata Barack Obama nevezte ki. Nyolcan megsebesültek az amerikai Wisconsinban, amikor egy ismeretlen elkövető tüzet nyitott egy bevásárlóközpontban. Tízre emelkedett a szombati kabuli rakétatámadás halálos áldozatainak száma - közölte Amrulla Száleh afgán alelnök. A támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam terrorszervezett jelentkezett. Ferenc pápa arra kérte a fiatal közgazdászokat, üzletembereket egy ifjúsági fórumon az olaszországi Assisiben, hogy a koronavírus-járvány elmúlása után olyan fejlesztési programokat kezdeményezzenek, amelyekbe be lehet vonni a szegényeket is. Az M1-es autópályán elfogtak a rendőrök Tatánál egy román sofőrt, aki tizenkét migránst akart Ausztriába vinni. Egy észt sofőrt és az autójában utazó négy, magát marokkóinak valló migránst fogtak el a rendőrök az M1-es autópálya Sasfészektó pihenőjében. Egy ukrán sofőrt és a gépkocsijában utazó öt, magát szírnek valló férfit fogtak el a rendőrök az M5-ös autópálya egyik pihenőjében. Kardos Bence aranyérmet szerzett a 24 éven aluliak lengyelországi öttusa Európa-bajnokságán, Drzonkówban. Női kézilabda Bajnokok Ligája: Krim Mercator Ljubljana (szlovén) - FTC-Rail Cargo Hungaria 26:32; Győri Audi ETO KC - Buducnost Podgorica (montenegrói) 34:29 Női kézilabda Európa-liga: DHK Baník Most (cseh) - Váci NKSE 41:42; Kastamonu Belediyesi GSK (török) - DVSC Schaeffler 31:30 Vízilabda ob I: Szolnoki Dózsa - A-Híd Vasas Plaket 17:8 Labdarúgó NB I: Budapest Honvéd FC - Ferencvárosi TC 0:1; Puskás Akadémia FC - Budafoki MTE 3:0; Mezőkövesd Zsóry FC - MTK Budapest 0:1