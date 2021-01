4,3 milliárd forintos támogatással újul meg a XVII. kerületi szakrendelő

1410 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 326 688-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 114 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 9781 főre emelkedett. December 26. délutánja óta folyamatosan oltják az egészségügyi dolgozókat a koronavírus elleni vakcinákkal - mondta a Semmelweis Egyetem rektora az M1-en. Számos álhír jelenik meg a védőoltásokról, miközben már bizonyított, hogy a Pfizer vakcinája biztosítja a koronavírus elleni védelmet - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hozzátette, hogy nem a védőoltástól kell tartani, hanem a fertőzéssel járó kockázatoktól. Jakab Péterék elhallgattatnák a Jobbik tagságát - írja a Magyar Nemzet. A lap kifejti: A Jobbik nem meri összehívni a kongresszusát, ugyanis a Jakab-féle pártvezetés attól tart, hogy a saját tagságuk vétózná meg a részvételt az összellenzéki összefogásban Megkezdi a kormány a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítését - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. Novák Katalin közölte: 2021 februárjában plusz egyheti, 2022-ben további egyheti, 2023-ban ismét további egyheti, 2024-ben pedig már plusz egy teljes havi nyugdíjat kapnak majd a nyugdíjban és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők. Januártól nem kell illetéket fizetni a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt ingatlanok esetében - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. Adóügyi könnyebbség az otthonra vágyó családoknak, és tehercsökkentés a kisebb cégeknek - ezeket nevezte a 2021. évi adóügyi változtatások legfontosabb pontjainak Tállai András, a pénzügyminiszter helyettese a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában. A Gyurcsány Ferenc vezette baloldali koalíció esetleges 2022-es győzelmével a 2010 előtti, családokat megnyomorító adó- és szociálpolitika térhet vissza - jelentette ki a Magyar Nemzetnek a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke. Fűrész Tünde a lapnak elmondta: A balliberális kormányok adóelkerülésre ösztönöztek, majd a gazdasági válságban a Gyurcsány - Bajnai kormány elengedte az emberek kezét, és támogatás helyett megszorításokat vezetett be. Mérföldkő lehet 2021 a magyar agráriumban az új szabályozásnak köszönhetően - írja a Magyar Nemzet. A legfontosabb változás, hogy életbe lépett a családi gazdaságokról és az őstermelők működéséről szóló törvény, amely segíti a gazdaság kifehérítését, az adminisztrációs terhek csökkentését, összességében pedig javítja a mezőgazdaság versenyképességét. A világban 83,9 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma. 1,8 millióan elhunytak, 47,3 millióan meggyógyultak. Ukrajnában mintegy ötezer új koronavírus-fertőzöttet jegyeztek fel az új év első napján, csaknem feleannyit, mint az előző két napban, valamint 51 elhunytat egy nap alatt, ami hosszú ideje a legkevesebb. „Nem rózsás a helyzet” a koronavírus ellen rendelkezésre álló vakcinák mennyiségét illetően - nyilatkozta a német BioNTech cég két vezetője, Özlem Türeci és Ugur Sahin a Der Spiegel című német lapnak. Mint mondták: január végén dől majd el, képesek lesznek-e új partnert találni az előállításra, és mennyivel több adagot tudnak majd gyártani. Míg a legtöbb nyugat-balkáni országban megkezdődött a koronavírus elleni védőoltások beadása, a bosznia-hercegovinai kormány még nem tudja, mikor érkezik meg az első vakcinaszállítmány az országba. A koronavírus-járvány miatti éjszakai kijárási tilalom két órával korábban, délután hat órakor fog kezdődni szombattól Franciaország keleti részén, 15 megyében - jelentette be a kormányszóvivő. Az egészségügyi és biztonsági alkalmazottakkal indul az oltási kampány a Vatikánban, a vakcina megfelelő hőmérsékletű tárolásához külön hűtőberendezést szereztek be - közölte Vatikánváros egészségügyi és higiéniai hivatala. Spanyolország meghosszabbította az Egyesült Királyságból érkezőkre vonatkozó beutazási korlátozásokat a koronavírus ott felfedezett variánsa miatt. A török hatóságok az Egyesült Királyságból érkező 15 utasnál kimutatták a SARS-CoV-2 koronavírus új, gyorsabban terjedő változatát - közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter. Kötelező lesz a maszkviselés az ausztrál Új-Dél-Wales állam fővárosában, Sydney-ben, ahol további korlátozásokat is bevezetnek azt követően, hogy hét újabb koronavírus-fertőzést regisztráltak. Átlépte a 20 milliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban. A koronavírus által második legfertőzöttebb országban, Indiában jóváhagyták az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár közös fejlesztésű oltóanyagának használatát. Vietnamban is felbukkant a koronavírus új változata, egy Nagy-Britanniából hazatérő nő szervezetében mutatták ki - közölte Hanoiban az egészségügy-minisztérium. Feltehetően tálib lázadók elraboltak egy utasokkal teli buszt Nyugat-Afganisztánban, a rendőrség néhány órára rá kiszabadította a túszul ejtett utasokat és a buszsofőrt is. Lövedék csapódott egy esküvői ünnepségre kibérelt rendezvényterembe a nyugat-jemeni Hodeida városában pénteken, három nő meghalt, heten megsebesültek. Mintegy 170, Európába tartó illegális bevándorlót vett fedélzetére az Open Arms civilhajó a héten a Földközi-tengeren - derül ki a spanyol civilszervezet Twitter-üzenetéből. Allahu Akbart kiabáló migránsok verték szét Bécs belvárosát szilveszterkor. Több lakás ablakát tűzijátékokkal lőtték be. A hatóságok őrizetbe vettek 2 osztrák fiatalt, valamint 5 szíriai és 2 iraki bevándorlót. Nyolcszázhatvanegy autót gyújtottak fel Franciaországban szilveszter éjszakáján; öt éve nem volt ilyen alacsony a felgyújtott autók száma, ami az Európe 1 francia rádió szerint a koronavírus-járványnak és a kijárási tilalomnak tudható be. Őrizetbe vették a pakisztáni hatóságok Lahórban a 2008-as mumbai vérengzés elkövetéséért felelősnek tartott Laskar-e-Tajba nevű terrorszervezet operatív vezetőjét - közölte szombaton a pakisztáni terrorelhárítás. Napról napra jobban van a múlt csütörtökön Újpesten megkéselt rendőr, aki maga mesélt róla: a támadás minden pillanatára emlékszik - hangzott el az M1-en. Saját anyját ölhette meg egy nő Óbudán - közölte a rendőrség. Premier League: Tottenham Hotspurs-Leeds United 3:0 Premier League: Crystal Palace-Sheffield United 2:0 La Liga: Villarreal-Levante 2:1 La Liga: Real Betis-Sevilla 1:1 A várakozásoknak megfelelően Mauricio Pochettinót nevezték ki vezetőedzőnek a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatánál. Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Kisvárda Master Good SE 34:22 A Szalay Balázs, Bunkoczi László páros az 52. helyen áll a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-rali szombati első szakasza, a 11 kilométeres dzsiddai prológ után.