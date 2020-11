4290-cel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma

A magyar kormány, a 2020. júliusi európai uniós csúcson megelőlegezett álláspontjának megfelelően, megvétózta a költségvetési jogalkotási csomagot, élve az uniós szerződésekben garantált vétójogával - áll Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozatában. 4 290 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 156 949-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 99 beteg, így az elhunytak száma 3 380-ra emelkedett, 34 846-an pedig már meggyógyultak. A koronavírus-fertőzésből gyógyultak vérplazma adásával segíthetnek a súlyos betegeknek - hangsúlyozta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Hétfőtől a kórházakban, keddtől az utcákon is találkozhatnak az emberek katonákkal, akik továbbra is részt vesznek a határvédelmi feladatokban és az intézmény-fertőtlenítésekben is - mondta Torba Attila alezredes. Repülőgéppel hoznak haza egy magyar katonát Koszovóból, mert elkapta a koronavírust- mondta a honvédelmi miniszter Magyarország élőben című műsorunkban. Benkő Tibor közölte: itthon mintegy négyezer katona vesz részt a járvány elleni védekezésben, de ha szükséges, akkor további erőket tudnak mozgósítani. Az Országos Vérellátó Szolgálat továbbra is várja a gyógyult koronavírus-betegeket vérplazmaadásra. Tiltakozásképp kivonultak a Parlament ülésteremből a Fidesz-KDNP-frakció képviselői, amikor Korózs Lajos napirend előtt felszólalása volt. A kormánypártok szerint a kamuvideós, statisztika hamisító Korózs Lajosnak nincs helye a járvánnyal foglalkozó népjóléti bizottságban. Ismét Magyarország ellen kampányol a szocialista Ujhelyi István - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint az MSZP-s EP-képviselő a magyar és lengyel vétó margóján körbeküldött egy levelet, amelyben szándékosan hibásan idézi Orbán Viktor egy korábbi, jogállamiságról szóló beszédét. Nem csupán anyagilag segíti a gyermekvállalást a kormány, hanem családbarát környezetet is próbál kialakítani – hangsúlyozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Fontos lenne, hogy Karácsony Gergely főpolgármester megértse, neki kell konszenzust teremtenie Budapesten, és kezdeményeznie kell az egységes maszkviselési szabályok megalkotását - mondta Volner János, a Volner Párt elnöke. A Fidesz szerint megszorító intézkedésekre készül 2021-ben Karácsony Gergely. A párt fővárosi frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta: jó lenne, ha a spórolást magán kezdné a főpolgármester, hiszen van 5 helyettese, 40 tanácsadója és a facebook oldalát is 13-an szerkesztik. Láng Zsolt szerint az nem fordulhat elő, hogy a közszolgáltatások - a szemétszállítás, a víz- és csatornaszolgáltatás, a közösségi közlekedés - szenvedjék meg a megszorítások kárát. A magyar kormány nem a szociális segélyezést, hanem a munkahelyek megtartását tartja megoldásnak a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben, ezért támogatja a munkáltatók beruházásait - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter. Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,6 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Jövőre még kedvezőbbé válik a kisvállalati adó, mértéke 11 százalékra csökken, választási értékhatára a triplájára nő, a Pénzügyminisztérium kiva-kalkulátorral segíti az adózási forma választását - tájékoztatott az adóügyekért felelős államtitkár. Hátrányos helyzetű települések vállalkozásai 5 milliárd forintos keretösszegű pályázaton igényelhetnek támogatást fejlesztések megvalósítására - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookra feltöltött videójában. A családi gazdaságok erősítését, a generációváltás támogatását és a termelők együttműködésének ösztönzését célozza a családi gazdaságokról szóló jogszabály, amelyet kedden fogadott el az Országgyűlés - jelentette ki az agrárminiszter. ITM: Eddig több mint 33 ezer fiatalnak nyújtottak segítséget a különböző diákhitel-konstrukciók a koronavírus-járvány idején, és ez a szám év végére 40 ezer fölé emelkedhet. Idén eddig mintegy 34 ezer határsértőt fogtak el, vagyis több mint kétszer annyit, mint tavaly - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. „Jogállamisági kérdésekben elfogadhatatlan a kettős mérce” - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Unió Tanácsának ülésén. Nem az értékekről, hanem az olyan országok közönséges zsarolásáról van szó, amelyek nem követik a többségi trendet az olyan területeken, mint például a migráció vagy a családügy – mondta Varga Judit a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak. Lengyelország olyan új javaslatokat vár az Európai Unió részéről, amelyek összhangban állnak az uniós szerződésekkel - jelentette ki Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. Több mint 55,5 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 35,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Csökkent Lengyelországban az utóbbi napokban az új koronavírus-fertőzöttek száma, többen szorulnak viszont kórházi kezelésre. A kormány egyelőre nem tervez újabb járványügyi szigorításokat. Gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, ismétt csaknem 12 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, a kormányfő pedig azt jósolta, hogy három hét múlva számuk akár húszezerre is felmehet. Megfertőződött a koronavírussal Vjosa Osmani, Koszovó megbízott államfője - számolt be a közösségi médiában megjelent információról a Koha Ditore című pristinai napilap. Olaszországban egy nap alatt több mint 32 ezer új beteget regisztráltak, és 731-en haltak meg a járvány következtében. Franciaországban meghaladta a kétmilliót a koronavírus-járvány regisztrált fertőzötteinek száma, az elmúlt 24 órában több mint 45 ezer új esetet jelentettek. A holland kormány, a járványügyi helyzet javulása miatt, enyhített néhány, a koronavírus terjedését lassító intézkedésen. Donald Trump amerikai elnök a Twitteren jelentette be, hogy azonnali hatállyal elbocsátotta Christopher Krebset, a belbiztonsági tárca választások biztonságáért felelős infrastrukturális és kiberbiztonsági ügynökségének igazgatóját. Donald Trump amerikai elnök csapatkivonást rendelt el Afganisztánból és Irakból - jelentette be Christopher Miller az Egyesült Államok ügyvezető védelmi minisztere. A harcok lezárultával mintegy kétszáz elesett katona holttestét cserélte ki a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabahban Azerbajdzsán és Örményország - közölte Peter Maurer, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának elnöke. Hegyi-Karabah státusát a jövőben kell majd rendezni, a térségben jelenleg a status quót kell fenntartani - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. A török parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében török katonákat telepítenek Azerbajdzsánba, a hegyi-karabahi tűzszünet megfigyelésére felállítandó török-orosz központba - jelentette a Demirören török hírügynökség. Irán kész maradéktalanul végrehajtani a nukleáris programjáról 2015-ben kötött atomalkut, ha a következő amerikai elnök feloldja a Teherán ellen hozott szankciókat - jelentette ki Dzsavád Zaríf külügyminiszter. Izrael légicsapást mért Iránhoz köthető szíriai célpontokra, miután katonái út mentén elhelyezett pokolgépeket találtak a Golán-fennsíkon húzódó közös határ mentén - közölte az izraeli hadsereg. Több mint ezren haltak meg etnikai villongásokban a válság sújtotta Dél-Szudánban az év első felében - közölte az ENSZ. Hatan életüket vesztették a szomáliai főváros, Mogadishu egyik éttermében elkövetett öngyilkos pokolgépes merényletben. 29 holttestre bukkantak egy katonai őrjárat során a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, ahol rendszeresen hajtanak végre támadást civilek ellen iszlamista fegyveresek - közölték a helyi hatóságok. A koronavírus terjedése miatt érvényben lévő vészhelyzet és a gyülekezési korlátozások dacára több ezren tüntettek a szlovák kormány és járványintézkedései ellen három pozsonyi és több vidéki helyszínen. Incidensek zavarták meg az 1973-as görögországi diáklázadás évfordulója alkalmából tartott megemlékezést a koronavírus-járvány miatt elrendelt gyülekezési tilalom ellenére megtartott baloldali tüntetéseken. Görögország 24 F-35-ös harci repülőgépet akar venni az Egyesült Államoktól a Törökországgal a Földközi-tenger keleti medencéjében kialakult súlyos feszültségek miatt - közölte az ERT közszolgálati televízió. A Twitter vezetője, Jack Dorsey elismerte, hogy letiltottak egyes, Joe Biden demokrata párti politikusra, amerikai elnökjelöltre, illetve a fiára vonatkozó híreket. Ismét felszámolt a francia rendőrség egy migránstábort Párizs közelében, a nemzeti stadion tövében, ahol augusztus óta fokozatosan több mint 2 ezren telepedtek meg. Hosszas betegség után, 77 éves korában elhunyt Benkő László, az Omega együttes alapítója. Az elmúlt 24 órában 358 emberrel szemben intézkedett a kijárási tilalom megsértése miatt a rendőrség - mondta Kiss Róbert alezredes. Halálra gázolt egy embert a vonat Zalalövőnél, a 86-os út felüljárója közelében. A kerékpáros közlekedés segítésére megállapodást kötött a MÁV-Start és a Magyar Kerékpárosklub. Év végéig felmérik a vasúttal kapcsolatos kerékpáros utazási szokásokat, elősegítik a kerékpárral történő munkába járást. Szlovák jégkorongliga: Slovan Bratislava - DVTK Jegesmedvék 6:3 Jégkorong Erste Liga: UTE - DEAC 5:2 A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség egyszerűsített és könnyebben hozzáférhető videoasszisztens-rendszer kidolgozásán gondolkodik, hogy a futball minden szintjén alkalmazni lehessen.