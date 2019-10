40 milliárd forintból hoznak létre új erdőterületeket

Országszerte és a határon túli településeken is megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulója alkalmából. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, az aradi vértanúk emléknapján a Kossuth téren. Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök élete és halála ünnepeken és hétköznapokon egyaránt figyelmeztet, mekkora érték az ország szabadsága és függetlensége - mondta Áder János köztársasági elnök. Újabb felvételek kerültek a Hír TV birtokába a kispesti korrupciós botránnyal kapcsolatban. A Hír TV-hez került felvételeken Lackner Csaba szocialista önkormányzati képviselő azon méltatlankodik, hogy egy önkormányzati mutyi után Gajda Péter polgármesternek csak 3 milliót kellett visszaosztania, míg a vagyonkezelő vezetőjének 12 milliót. Az egyértelműen beazonosítható fotók ellenére sem ismeri el Gréczy Zsolt, a DK országgyűlési képviselője, hogy Lackner Csaba szerepel a Hír TV Informátor című műsorának felvételein. A DK minden budapesti kerületre ki fogja terjeszteni a tisztességes orvosi ellátást, mert annak hiányosságai a fideszes polgármestereket évek óta nem zavarják - jelentette ki a Gy. Németh Erzsébet, a DK fővárosi képviselője. A videóban a kispesti MSZP-s önkormányzati képviselő arról beszél, hogy kerületi képviselőként hogyan loptak több tíz milliós összeget a közvagyonból. Gréczy Zsolt azután sem fogadja el, hogy Lackner szerepel a videón, hogy azt Lackner maga sem cáfolta. „Ahhoz, hogy az illegális migránsokat ne engedjük be, kétfajta csatát kell vívni folyamatosan. Egyet jogilag, egyet pedig fizikai értelemben” - nyilatkozta Szijjártó Péter a Nyolcas című műsorunkban. A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, hogy a bevándorlási nyomás azért nem csökkent, mert a kiváltó okai - mint a szíriai, líbiai konfliktus - nem oldódott meg, illetve az afrikai térségben továbbra is hatalmas a szegénység. Timmermans és társai a baloldali polgármesterekkel hajtanák végre a bevándorlást ösztönző programokat - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Az 1948-49-es szabadságharc erőt adott, hogy a magyarság felülkerekedhessen a XX.-XXI. század kihívásain - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a romániai Oklándon tartott hálaadó Istentiszteleten. Az iszlám terrorizmus mellett ma a szélsőjobboldal jelenti a legnagyobb fenyegetést Németországban - jelentette ki Horst Seehofer német belügyminiszter a Welt am Sonntag című lapban megjelent interjújában. Törökország csapatokat és fegyvereket vont össze a Szíriával szomszédos határra azt követően, hogy a török elnök bejelentette, országa hadműveleteket indít az Egyesült Államok által támogatott kurd fegyveres koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők ellen. Boris Johnson brit miniszterelnök azt kéri, hogy az Európai Unió „ragadja meg” az új brit Brexit-megállapodási javaslatok teremtette lehetőséget. A vatikáni Szent Péter bazilikában tartott misével nyitotta meg Ferenc pápa a katolikus egyház Amazónia-szinódusát. Szentbeszédében a katolikus egyházfő bírálta az erdőtüzeket, így az Amazonas-vidéken nemrégiben jelentős károkat okozó, „pusztító érdekekből” gyújtott tüzeket. Az eddiginél is nagyobb menekülthullám érheti el az EU, ha nem kapnak több segítséget a külső határon fekvő tagállamok - mondta Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter a Bild am Sonntag című német lapnak. Hó nélküli sípályát nyitottak a lejtős tetejű koppenhágai Amager Bakke szemétégetőn. A pusztító nyereségvágy és anyagi érdek áldozatainak nevezte a világ eltűnésre ítélt népeit, kultúráit és térségeit Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában bemutatott misén. Legkevesebb 14-en meghaltak, 17-en pedig megsebesültek a kormányellenes tüntetések 5. napján Irakban, a biztonsági erők több helyen is éles lőszert és könnygázt vetettek be. Nyolc hónap börtön után szabadon engedték Kamerunban a lázadással és hazaárulással vádolt Maurice Kamto ellenzéki vezetőt, valamint több tucatnyi támogatóját. Nagyra értékelte a Kína és Észak-Korea közötti „tartós, egészséges és stabil” barátságot Hszi Csin-ping kínai elnök, a kínai-észak-koreai diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulója alkalmából. Független vizsgálatot sürgetett a hongkongi kormányellenes tüntetéseken történt erőszakos cselekmények kivizsgálására az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Az elmúlt hét tüntetésein két tizenévest meglőttek, egy újságírót pedig megvakítottak az egyik szemére. Ismét üzemel a hongkongi metró, de csak részlegesen, és este 9 óra után bezárják, hogy helyreállítsák a hálózat eszközeiben és állomásaiban két nappal ezelőtt keletkezett károkat. Egy 5000 évvel ezelőtt virágzó nagyváros maradványaira bukkantak Izraelben. Szaúd-Arábiában a nők ezentúl férfi kísérő nélkül is megszállhatnak szállodákban; külföldi párok esetében pedig nem kérik a házasságlevél felmutatását. Egy fegyveres férfi négy ember megölt, és ötöt megsebesített egy Kansas City-i bárban. Egy mikrobusz ellenőrzése során öt határsértőt találtak a magyar és a román rendőrök Csanádpalotán. Az ügyben a román hatóságok járnak el – írja a police.hu. Balesetben meghalt egy motoros Győr és Gönyű között az 1-es úton. Az utat a rendőrség a helyszínelés idejére lezárta. Demonstráció miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több pontján - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Olimpiai kvótát szerzett Kovács Zsófia, miután a harmincadik helyen végzett egyéni összetettben a Stuttgartban zajló torna-világbajnokság selejtezőjében. OTP Bank Liga, 8. forduló: Budapest Honvéd FC - Ferencvárosi TC 0:0 Vécsei Bálint duplájával az FC Lugano 2:1-re győzött az FC Sion otthonában a svájci labdarúgó-bajnokság tizedik fordulóján. Labdarúgó NB II: Vác FC - MTK Budapest 1:3; Budaörs - WKW ETO FC Győr 2:2; Kazincbarcika - Szombathelyi Haladás 0:1 Női kosárlabda NB I: ZTE Női Kosárlabda Klub - Uni Győr MÉLY-ÚT 80:71; Sopron Basket - VBW CEKK Cegléd 90:45; PEAC-Pécs - TFSE-MTK 84:94; Vasas Akadémia -Atomerőmű KSC Szekszárd 59:75 Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár - Atomerőmű SE 88:83; Kaposvári KK - Zalakerámia ZTE KK 76:82; Szolnoki Olaj KK - Jászberényi KSE 89:75 Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - Mezőkövesdi KC 40:19; FTC-HungaroControl - Orosházi FKSE-Linamar 39:27; SBS-Eger - Budakalász 22:21; Dabasi KC - HE-DO B. Braun Gyöngyös 24:31; Sport36-Komló - Grundfos Tatabánya KC 20:24 Női kézilabda BL: Vipers Kristiansand (norvég) - FTC-Rail Cargo Hungaria 31:22