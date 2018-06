4 év húzódik az ügy, de még 1-2 évet várni kell az ítéletre

Egy helyi önkormányzati képviselő jelentette fel a 2000 lelkes Heves megyei község, Kompolt polgármesterét. Azt állította, hogy a 2014-es önkormányzati választás előtt Balázs Zoltán romák voksait vásárolta meg. Az eredmény szoros lett, a politikus újraválasztása egyetlen szavazaton múlt. A másodfokon eljáró Egri Törvényszéken az egyik tanú azt vallotta: a polgármester ellenlábasa, Blahó László terjesztette el a faluban, hogy Balázs Zoltán fizetett a voksokért.

– Előző vallomásomban is elmondtam, hogy fél órát ott tartózkodtam Csíknénél. Akkor felmerültek azok, hogy ezek betanult beszédek lettek volna, amikor hangfelvétel meg videofelvétel ment róla.

– Ezt mire alapítja, hogy betanult? Ki tanított be és mire és kinek?

– Hát Blahó Lászlóék mondták volna Csíknének, hogy mit kell majd mondani. Mert ők nem tudták, hogy mit mondjanak most. Ők meg mondták, hogy mit kell majd mondani.

A tanút több olyan emberrel is szembesítették, akik állítása szerint csomagot kaptak azért, hogy hamisan vádolják meg a polgármestert.

„Megáll a Laci, még a Toyotája volt, és felnyitja a csomagtetőt, és kiveszi a szatyrost, és megy be magához, meg szól az unokáinak, hogy menjenek a Lacinak segíteni, meg utána még a Kisközbe lakott, ott is nem tudott megállni a Kisközbe, ott is onnan hordták be.”

A szembesítésen mindenki tagadta, hogy ellenszolgáltatás fejében vádolta meg szavazatvásárlással Balázs Zoltánt.

– Azért, hogy a jelen ügyben a hangfelvételre mondott vallomást, írásbeli nyilatkozatot megtegye, ígért-e Önnek valaki valamit, kapott-e azért pénzt?

– Senki semmit sem.

A polgármester abszurdnak nevezte a négy éve húzódó büntetőügyet. „Összevissza mondták el az eseményeket, véleményem szerint egyértelmű, hogy hazudnak, nyilván haragszanak rám, sajnos ilyen a magyar közélet. Az benne a döbbenet, hogy nézzük a tévét, most is voltak választások, ettől sokkal egyértelműbb helyzetek volna, amikor vették, hogy a buszsofőrrel beszélnek, de nem tudta, hogy ki van hangosítva, és fölvették kamerával, hogy tízezer forint, ha beviszi az embereket a szavazásra. Ott konkrét bizonyítékok voltak, semmiből nem lett ügy. Itt meg egy ilyen mondvacsinált semmiből négy éve rágódunk rajta, meg még biztos eltart még két évig. Ez nekem döbbenet” – mondta Balázs Zoltán.

Balázs Zoltán 23 éve vezeti Kompoltot. Ha jogerősen bűnösnek találják a választás rendje elleni bűncselekményben, le kell mondania a polgármesterségről.