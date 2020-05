3816 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon

3816-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 4 krónikus beteg. Ezzel 509 főre emelkedett az elhunytak száma, 1996-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1311 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 404 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. Változatlanul alacsony az új igazolt koronavírusos megbetegedések száma az egész ország területén - mondta az országos tisztifőorvos. Gyorsan bebizonyosodott, hogy a Magyarország elleni jogállamisággal, veszélyhelyzettel kapcsolatos hazai és nemzetközi rágalomhadjárat alaptalan volt - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. A baloldali pártok a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben ismét bizonyították, hogy ha baj van, rájuk nem lehet számítani - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a nagyobbik kormánypárt Facebook-oldalára feltöltött videóban. A főváros a következő négy évben egy fillért sem hajlandó áldozni azon főutak rendbetételére, amelyek kormánypárti polgármesterek kerületében találhatók - tudta meg a Magyar Nemzet. Nem lehet tudni, hogy megvan-e a fővárosnál a Lánchíd felújítására elkülönített 17 milliárd forint - erről a Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár beszélt Magyarország élőben című műsorunkban. Fürjes Balázs elmondta: a kormány biztosítja a Lánchíd felújítására megígért 6 milliárd forintot. Sneider Tamás lemond parlamenti alelnöki tisztségéről és kilép a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjából – jelentette be a politikus közösségi médiaoldalán. Közölte: Jakab Péter pártelnökségének csak „4 hónap kellett ahhoz, hogy minden nemzeti és konzervatív gondolatot kihajítson az ablakon,a közösség belső életéből elképesztő kegyetlenséggel száműzze a kifelé hangoztatott szolidaritást és a bajtársiasságot”. Farkas Gergely eddigi frakcióvezető-helyettes és Varga-Damm Andrea is kilép a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjából. Farkas Gergely a Facebook-oldalán közölte: a továbbiakban nem kíván asszisztálni Jakab Péter és csapata tevékenységéhez, amely politikai és erkölcsi züllésbe sodorta a pártot. A Jobbik szétesésének egyik oka az, hogy egy nemzeti párt volt és mostanra egy semmilyen, identitását vesztett párt lett, amely a semmiben sodródik - mondta Volner János, a Jobbik volt alelnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Volner János szerint a Jobbik mostani helyzete olyan, mint a jakobinusoké a francia forradalom alatt, amikor a végén már egymást végezték ki. A gyöngyöspatai iskolaügyról szóló ítélet egy rendkívül káros modellt állít sikeres pozícióba, és jutalmaz pénzzel - mondta Horváth László miniszterelnöki megbízott, a térség fideszes parlamenti képviselője. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma benyújtotta az Országgyűléshez a köznevelési törvény módosítására vonatkozó javaslatát, amelynek középpontjában a pedagógusok fokozott védelme áll - közölte a tárca. Jelentős változások lesznek a szakképzésben június másodikától, ugyanis az intézmények vezetői döntenek arról, hogy hogyan folytatják az oktatást - közölte Schanda Tamás államtitkár. A kormány elfogadta a rozsdaövezeti területeken elérhető árú új lakások építését ösztönző városi otthonteremtési programot - közölte Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. A kormány döntése alapján a rozsdamezős területeken épülő új lakások vásárlásának áfája 5 százalékra csökken és gyorsabb lesz az engedélyezés, az építkezések megvalósítása. Új világgazdasági verseny indul a koronavírus-járvány után, és komoly versenyelőnyre tehetnek szert azok a hazai vállalatok, amelyek most fejlesztenek - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fejlett bioüzemanyagot előállító finomítót épít a Pannonia Bio Zrt. dunaföldvári telephelyén a cég hároméves, 150 millió eurós beruházási programjának részeként. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszterrel tárgyalt Budapesten. Magyarország és Lengyelország a jövőben is minden támogatást megad egymásnak azokban a vitákban, amelyekkel akkor szembesülnek, amikor a járvány után kialakuló új világrend kihívásaira adandó válaszokat keresik - mondta Szijjártó Péter a megbeszélés után. Az elmúlt napokban jelentősen megnőtt a magyar határon bejutni próbálkozó migránsok száma - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György közölte: a járványveszély lecsengését követően folytatódik a török határok megnyitásával a nyomásgyakorlás az Európai Unióra. Pénteken szigorú óvintézkedések mellett nyithatnak újra a szállodák, a fitnesztermek és a fürdők Ausztriában. Szerbiában a jövő héttől újra lehetnek szurkolók a futballmeccseken és a szabadtéri tömeges rendezvényeket is engedélyezik, Montenegró pedig további hiteltörlesztési moratóriummal segítené a gazdaság talpra állását. Az Európai Uniónak 750 milliárd euróra van szüksége a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk utáni helyreállításhoz - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Magyar szempontból nem ad okot bizakodásra az Európai Bizottság újabb, hétéves költségvetési javaslata, és a tagországok nemzetgazdaságainak a járványt követő újraindulását támogató helyreállítási programja - közölte a Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportja. A világban 5 millió 693 ezer 66-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 355 653, a gyógyultaké pedig 2 millió 350 ezer 88-ra emelkedett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Optimizmusra ad okot a koronavírus-járvány alakulása Ukrajnában, egy nap alatt ismét kevesebb mint négyszáz új fertőzöttet azonosítottak, és a gyógyultak száma megint meghaladta az újonnan regisztrált betegekét. Tovább enyhítenek Lengyelországban a koronavírus-járvány kapcsán elrendelt korlátozásokon, szombattól megszüntetik a szájmaszk kötelező köztéri viselését, a boltokban nem lesz létszámkorlátozás, 150 főig megengedik a gyülekezést. Észak-Macedóniában megszűnt a kijárási tilalom, Koszovóban pedig enyhítettek a kijárási korlátozásokon, és hamarosan a határokat is megnyitják, míg a többi nyugat-balkáni országban már szinte teljesen visszaálltak a koronavírus-járvány előtti hétköznapok. Bulgáriában június elsején újra kinyitnak az éttermek, bárok és a kávézók, a balkáni országban a koronavírus elleni küzdelem jegyében március közepén vezettek be járványkorlátozásokat. Olaszországban az elmúlt 24 órában 117-en vesztették életüket a járvány következtében, a halottak száma összesen több mint 33 ezer. Az Egyesült Államokban már meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Az amerikai képviselőház szankciós törvénytervezetet fogadott el Kína ellen az ujgur kisebbség helyzete miatt. Donald Trump amerikai elnök az igazságügyi tárca és a Szövetségi Nyomozó Iroda vizsgálatát kérte a Minneapolisban egy rendőri intézkedést követően meghalt afroamerikai férfi ügyében. Hongkong többé nem autonóm terület - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. A jemeni vezérkari főnök családtagjai és katonák vesztették életüket a húszi felkelőknek tulajdonított rakétatámadásokban Maribban - mondták el katonai források. Elfogták az angyalföldi emberölés elkövetőjét, egy 36 éves nőt - közölte a rendőrség. Öten meghaltak, amikor egy tehergépkocsi és egy kisbusz egymásba rohant a 710-es főút 5. kilométerében, Balatonkenese külterületén; a főutat lezárták - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. A Tatabányai Járásbíróság jogerősen 2 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélt egy román embercsempészt, akinek személyautójából Oroszlányban tíz szír migránst állítottak elő. MÁV-Start: Változik a vasúti menetrend a hosszú hétvégére, és szombattól életbe lép a balatoni előszezoni menetrend is, ugyanakkor a díjszabás is változik. A Ferencváros vendégként 1:0-ra legyőzte az Újpestet a labdarúgó NB I 20. fordulójából elhalasztott mérkőzésen. Szeptember 6-án kezdődik a következő idény a férfi kézilabda NB I-ben – közölte Nagy László, a szövetség alelnöke. Such Györgyöt választotta elnöknek a Magyar Jégkorong Szövetség küldöttgyűlése.