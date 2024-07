37,5 fok volt a pesti buszon

Megosztás itt:

Tűzforró ülések, fülledt levegő és rekkenő hőség. Sok fővárosi autóbuszjáraton ezzel kell szembesülnünk, mert egyes járműveken hiába van klíma, nem működik, és soknak az ablakai is be vannak ragadva, ezért nem lehet kinyitni őket, és így közel 40°C-os hőségben kell utaznunk azokon. Karácsony Gergely pedig csak ígérget, de nem intézkedik, amíg mások hőgutát kapnak a BKK járatain.

A Metropol egy olvasója azzal viccelődött, hogy már csak a kövek hiányoznak egyes járatokról, és akkor már akár finn szaunaként is működhetnének… A lap munkatársai nemrég a 3-as metrón forgatott, aminek a klímázását ígérgette Karácsony Gergely a 2019-es kampányban, de persze nem történt semmi. Most is 34 fok volt, míg egy dél-pesti buszon 37,5 fokot mértek...

A teljes cikket a Metropol oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!