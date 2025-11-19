Keresés

3,4 milliárd forint a leleplezés ára: a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Telex a brüsszeli beavatkozás jól kitömött eszköze

2025. november 19., szerda 15:55 | Hír TV
Brüsszel Telex Szuverenitásvédelmi Hivatal Külföldi finanszírozás Kútmérgezés

Az eddigi legnagyobb leleplezés érkezett a Szuverenitásvédelmi Hivataltól (SZH): a magát "függetlennek" hazudó Telex nem kevesebb, mint 3,4 milliárd forintot kapott külföldi partnereivel közösen az Európai Bizottságtól. Ez a pénz nem oktatásra ment, hanem a lap vezetőinek és újságíróinak bérezésére, bizonyítva, hogy a Telex nem újságírás, hanem idegen érdekeket kiszolgáló politikai fegyver.

  • 3,4 milliárd forint a leleplezés ára: a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Telex a brüsszeli beavatkozás jól kitömött eszköze

Az eddigi legkeményebb összegzéssel jelentkezett a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) a Telex külföldi finanszírozásával kapcsolatban. A hivatal közleménye szerint a magát "függetlennek" hazudó Telex nem kevesebb, mint 3,4 milliárd forintot kapott a külföldi partnereivel közösen az Európai Bizottságtól. 

A "függetlenség" ára: 8,45 millió euró

 A Szuverenitásvédelmi Hivatal tényekkel igazolta, hogy a Telex állításával ellentétben évről évre busás összegek áramlanak a laphoz idegen kormányoktól és Brüsszeltől. A pénz áramlása több csatornán keresztül is zajlott:

A Bizottság 2021-ben meghirdetett "Európai médiaplatformok" pályázatán a német-francia ARTE vezette nemzetközi konzorcium, amelynek a Telex is tagja, 2,5 millió eurót kapott.

Egy évvel később, 2022-ben ugyanennek a programnak egy újabb pályázatán további 2,1 millió euróval gazdagodtak.

Az Európai Bizottság EMOVE nevű pályázatán keresztül 2024-ben további 3,85 millió euró érkezett.

Összesen ez 8,45 millió eurót, azaz mintegy 3,4 milliárd forintot jelent, amivel a Telex nemzetközi partnereivel közösen részesült.

 Kútmérgezés közpénzből

 A Szuverenitásvédelmi Hivatal hangsúlyozta: ez a pénzösszeg csak egy része a Telex külföldi finanszírozásának. Az SZH korábban feltárta, hogy a lap a demokrata kormányzat által politikai fegyverként használt USAID korrupt gépezetének forrásaiból is részesült, és a Biden-féle amerikai külügyminisztérium is támogatta a "Telex Akadémiát".

A legcinikusabb leleplezés, hogy az elvileg oktatási tevékenységre kapott pénz 80 százalékát, mintegy 195 millió forintot a Telex-szerkesztőség vezetőinek és újságíróinak béreként számolták el. Ez a "piramisjáték" csúcsa: a brüsszeli támogatást a lapvezetés egyszerűen a saját zsebébe tette.

 Súlyos politikai beavatkozás a szuverenitásba

 A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a brüsszeli programok kedvezményezettjeinek célja és ideológiai egyoldalúsága nem hagy kétséget afelől, hogy ez egy súlyos politikai beavatkozás a nemzeti szuverenitásba.

A hivatal arra is rámutatott, hogy a szerződések titkosak, az európai adófizetők nem láthatnak bele, mit kér a Bizottság a finanszírozásért cserébe, és a magukat "átláthatónak" mondó sajtótermékek sem hozzák nyilvánosságra azokat. Az SZH összegzése szerint: "a brüsszeli beavatkozás egyik legjobban kitömött eszköze Magyarországon a magát függetlennek beállító Telex".

Forrás: MTI

