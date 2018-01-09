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330 millióval támogatja a Habsburg Ottó Alapítványt a Miniszterelnökség

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2018. január 9., kedd 13:41

A szerződést augusztusban kötötték, és április elejéig szól.

Az utolsó Habsburg-trónörökös emlékét ápoló alapítványt a nyáron hozták létre, és a szervezet azonnal meg is kapta az állami támogatást. A kuratórium elnöke Magyarország svájci nagykövete, Nagy István, akit régóta fűz kapcsolat a Habsburgokhoz. Az üzletember kezeli a jelenlegi Habsburg-családfő, Károly herceg feleségének vagyonát.

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MiniszterelnökségHabsburg Ottó Alapítvány

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