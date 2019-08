33. Mesterségek Ünnepe

Videóüzenetben köszöntötte a magyarokat a német kancellár a Páneurópai Piknik 30. évfordulója alkalmából. Angela Merkel azt mondta, mindig hálásak lesznek Magyarországnak a német egységért való hozzájárulásához. 1989. augusztus 19-én mintegy 600 NDK-s állampolgárt engedett át a magyar kormány Ausztriába, hogy az NSZK-ba mehessenek. Nem sokkal később teljesen megnyílt a határ a kelet-németországi menekültek előtt. A német kancellár szerint ez kulcsfontosságú volt a berlini fal lebontásához és az ország újraegyesítéséhez vezető úton. Angela Merkel és Orbán Viktor az 1989-es Páneurópai Piknik harmincadik évfordulójára rendezett hétfői megemlékezésen találkozik Sopronban. Több olyan testületi döntés végrehajtásával is adós a zuglói polgármester, amelyek a kerületet élhetőbbé tennék - erről Várnai László független önkormányzati képviselő beszélt a Magyar Nemzetnek. Már 2010 óta nem a teljesítmény alapján választották ki az MSZP vezetőit – mondta a Magyar Hírlapnak Kovács László, aki közölte, hogy örömmel támogatná az MSZP és a DK egyesülését, ha az a két párt egyenjogúságát biztosító feltételekkel történne meg. Az egykori pártelnök szerint a szocialisták jelenlegi vezetése és tagsága nem veszi eléggé komolyan a politizálóktól a tehetséget, tudást, tapasztalatot, teljesítményt és megkérdőjelezhetetlen tisztességet megkövetelő elvárásoknak a teljesítését. Gulyás Gergely szerint nemcsak arra van szükség, hogy az emberek megismerjék a vidéki életet, hanem arra is, hogy csökkentsék az infrastruktúrabeli különbségekből és a közszolgáltatások elérhetőségéből esetleg még adódó hátrányokat. A jövőévi költségvetésben útfelújításra és a falusi közösségi szolgáltatások javítására is 75-75 milliárd forint áll rendelkezésre, és az a cél, hogy hasonló összegeket biztosítsanak következő években is - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, törvényben foglalt ellátásokat az önkormányzatok alapvetően biztosítják, azonban jelentős részüknél annak megszervezése nem szabályszerű – mondta Pulay Gyula, a szervezet felügyeleti vezetője az M1-en. Súlyos vízválság fenyegeti a Földet, népességének negyede már most sem jut elegendő vagy megfelelő minőségű ivóvízhez - hívta fel a figyelmet Juhász Árpád geológus. A magyarok származástudata, önazonossága, egymás iránti tisztelete és szeretete, rokonaik megbecsülése egyben a jövőjük záloga - mondta az emberi erőforrások minisztere az V. Ősök Napja fesztivál bugacpusztai megnyitóján. Kásler Miklós emlékeztetett: Álmos küldetése az volt, hogy összegyűjtse a rokon népeket és erőszövetséget kovácsoljon. Művét vitte tovább az utolsó fejedelem, Vajk - az első magyar király, István -, aki ezt a küldetéstudatot új dimenzióba emelte. Új fegyverkezési hullám kezdődik, a hadászati támadóeszközök fejlesztése mellett a légvédelmi rendszereket is modernizálni kell - mondta Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő az M1-en. II. Rákóczi Ferenc fejedelem utolsó országgyűlésének emléket állító domborművet avatott fel Grezsa István miniszteri biztos a kárpátaljai Salánk községben. Négy beteget megölt, további kilencet pedig megsebesített egy infúziós állvánnyal a romániai Buzau megyei neuropszichiátriai kórházának egyik páciense. Felavatták Dávid Ferencnek, az unitárius egyház alapítójának egész alakos szobrát Kolozsváron. Akarata ellenére, de a kormányfő kérésére engedélyt adott az olasz belügyminiszter, hogy az Open Arms civil szervezet hajóján tartózkodó 18 éven aluli migránsok partra léphessenek. Halálosan megfenyegették és szidalmazzák az olasz Ventimiglia városának polgármesterét, amiért elszállíttatott egy kutat, amelyet a bevándorlók tisztálkodásra, illetve ivásra használtak. A kutat azért vitték el, hogy felújítsák. A britek jó része inkább támogatja a megállapodás nélküli Brexitet, mint Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetőjének kormányfővé választását - derül ki a legfrissebb közvélemény-kutatásból. Mintegy 50 ezer ember vonult utcára Hongkongban a már felfüggesztett, de egyelőre vissza nem vont, kiadatási törvény tervezete ellen kezdődött tiltakozások tizenegyedik hetén. A hatóságok helyreállították az internetes és telefonos kapcsolatot Kasmír indiai ellenőrzése alatt álló részének egyes körzeteiben - más távközlési vonalak helyreállítása még hetekig elhúzódhat. Új fővárosa lesz Indonéziának - a hatalmas délkelet-ázsiai ország elnöke hivatalosan bejelentette, hogy a túlnépesedett Jáva szigetéről elköltöztetik a fővárost Borneó szigetére. 393 emberrel a fedélzetén zátonyra futott egy komp a spanyolországi Costa Blancán. A hatóságok mindenkit kimentettek. Az izraeli hadsereg lelőtt három gázai határsértőt - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Hatvanhárom halálos áldozata és több mint száznyolcvan sebesültje van annak az öngyilkos merényletnek, amelyet Kabulban egy esküvőn követtek el - közölték afgán hatósági források. Ismét elrendelték hatóságok a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek Gran Canaria nevű szigetén a Cruz de Tejeda nevű környék és egy luxusszálloda kiürítését a tomboló tűz miatt, alig néhány nappal az után, hogy ugyanitt sikerült megfékezni a lángokat. Kína három kereskedelmi célú műholdat állított földkörüli pályára legújabb típusú hordozórakétájával. Halálra gázoltak egy kerékpárost a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szakolyban. A mentők nagy erőkkel biztosítják az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódó fővárosi rendezvényeket – közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr-vezetője. Hosszú Katinka aranyéremmel fejezte be szereplését az úszók világkupa-sorozatának szingapúri állomásán, emellett a zárónapon Jakabos Zsuzsanna két, Szabó Szebasztián pedig egy ezüstérmet szerzett. A kilencedik helyen végzett a magyar váltó a triatlonosok olimpiai tesztversenyén Tokióban. Piros Zsombor kikapott az elődöntőben az olaszországi Cordenonsban zajló salakpályás férfi tenisztornán. Vitek Dáriusz a kötöttfogásúak 130 kilogrammos súlycsoportjában bronzérmet szerzett a Tallinnban zajló junior birkózó-világbajnokságon. Labdarúgó NB I: Debrecen - Zalaegerszeg 3:2