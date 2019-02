2019. FEBRUÁR 3., VASÁRNAP VÉGSÕKIG TARTÓ HARCOT ÍGÉRT HALLGATÓSÁGÁNAK AZ IDEI ÉVRE A JOBBIK SZOMBATI BUDAPESTI ÉVADNYITÓ RENDEZVÉNYÉN SNEIDER TAMÁS PÁRTELNÖK. SNEIDER TAMÁS JOBBIK-ELNÖK: DEMOKRATIKUS MÉDIASZABÁLYOZÁSRA ÉS ÚJ VÁLASZTÁSI RENDSZERRE VAN SZÜKSÉG! GYÖNGYÖSI MÁRTON JOBBIK-FRAKCIÓVEZETÕ: NEM SIKERÜLT FELSZÁMOLNI EZT A PÁRTOT! FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC, A DK ELNÖKE ÚJRA ELISMERTE, HOGY AZ ELLENZÉK EGYÜTT IRATKOZOTT FEL A SOROS-LISTÁRA. DÖMÖTÖR CSABA: KÜZDENI KELL A "MIGRÁNSBIZNISZ" ELLEN, MEGENGEDHETETLEN, HOGY TÖMEGÉVEL HOZZANAK BEVÁNDORLÓKAT EURÓPÁBA, ÉS EZEN MÉG PÉNZT IS KERESSENEK. SZÁJER JÓZSEF: AZ EURÓPAI BALOLDALT A HAZÁNK ELLENI GYÛLÖLET ÉS A FÉLELEM VEZÉRLI MAGYAR IDÕK. FEBRUÁR 6-TÓL MAGYAR NEMZET NÉVEN FOG MEGJELENNI A MAGYAR IDÕK KÖZÖLTE A LAP. RÉTVÁRI BENCE: EGYRE TÖBB A KÜLFÖLDI HALLGATÓ A MAGYAR EGYETEMEKEN. FÜLÖP ATTILA EMMI-ÁLLAMTITKÁR: A MINÉL TÖBB, A NEVELÕSZÜLÕSÉGET HIVATÁSÁNAK ÉRZÕ EMBER MEGTALÁLÁSA AZ EMMI CÉLJA. IDÉNTÕL TÖBBEN KAPHATNAK OLIMPIAI JÁRADÉKOT - MONDTA NYITRAI ZSOLT KIEMELT TÁRSADALMI ÜGYEKÉRT FELELÕS MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTT. EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR: A KORMÁNY ELKÖTELEZETT A DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK MEGELÕZÉSÉBEN. A BM 11 MILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATJA A NEHÉZ HELYZETBEN LÉVÕ ÖNKORMÁNYZATOKAT A KÖZTISZTVISELÕK BÉRÉNEK EMELÉSÉBEN. HEIKO MAAS: RENDKÍVÜL KICSI ANNAK AZ ESÉLYE, HOGY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG LEÁLLÍTJA A BREXITET. THERESA MAY: AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG A MEGHATÁROZOTT IDÕBEN KILÉP AZ EU-BÓL. A RENDÕRI ERÕSZAK ELLEN TÜNTETTEK A TIZENKETTEDSZER UTCÁRA VONULÓ SÁRGAMELLÉNYESEK PÁRIZSBAN, SZOMBATON. A SÁRGAMELLÉNYESEK EGY CSOPORTJA ÖSSZECSAPÁSBA KEVEREDETT A RENDÕRÖKKEL PÁRIZSBAN, AKIK KÖNNYGÁZT VETETTEK BE. FRANCIA ÁLLAMTANÁCS: SZÜKSÉGES A RENDÕRSÉGI GUMILÖVEDÉKEK HASZNÁLATA A TÜNTETÉSEKEN. TÖBB SZÁZEZER DÍZELAUTÓ-TULAJDONOS CSATLAKOZOTT NÉMETORSZÁGBAN A VOLKSWAGEN ELLEN, A DÍZELBOTRÁNY MIATT SZERVEZETT CSOPORTOS KERESETHEZ. UKRÁN INFRASTRUKTURÁLIS MINISZTER: UKRAJNA NEMZETKÖZI PARTNEREIVEL ÚJABB SZANKCIÓS CSOMAGOT KÉSZÍT OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN. KREML: MOSZKVA KÉSZ LESZ TANULMÁNYOZNI JUAN GUAIDÓ VENEZUELAI PARLAMENTI ELNÖK JAVASLATAIT, DE NEM ÕT TEKINTI ÁLLAMFÕNEK. A VENEZUELAI LÉGIERÕ EGY TÁBORNOKA ELISMERTE JUAN GUAIDÓT VENEZUELA ÁLLAMFÕJÉNEK, SZEMBEN A HADSEREG HIVATALOS ÁLLÁSPONTJÁVAL. ELÕREHOZOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA TETT JAVASLATOT NICOLÁS MADURO HIVATALBAN LÉVÕ VENEZUELAI ELNÖK. VÉRONTÁSSAL FENYEGET AZ AMERIKAI KATONÁK GYORS TÁVOZÁSA AFGANISZTÁNBÓL - JELENTETTE KI AZ AFGANISZTÁNI LEGFÕBB BÉKETANÁCS ELNÖKE. NANCY PELOSI, AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZ ELNÖKE SZERINT, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KIVONULÁSA AZ INF-SZERZÕDÉSBÕL FEGYVERKEZÉSI VERSENYT EREDMÉNYEZHET. PUTYIN ELRENDELTE A KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ HIPERSZONIKUS FEGYVER KIFEJLESZTÉSÉT. AZ INF-SZERZÕDÉS FELMONDÁSA MIATT JAPÁN KERÜL AZ AMERIKAI-KÍNAI SZEMBENÁLLÁS KÖZÉPPONTJÁBA ÍRTA EGY JAPÁN NAPILAP. ZEBRÁN GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST EGY AUTÓ PÁPÁN. KÉT KISBUSZ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚT DEBRECEN ÉS EBES KÖZTI SZAKASZÁN SZOMBATON, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. NÉGY, AZONOSÍTÓSZÁM NÉLKÜLI SZÉTSZERELT ÁLLAPOTÚ GLOCK TÍPUSÚ MAROKLÕFEGYVERT FOGLALT LE A NAV RÖSZKÉN, SZOMBATON EGY AUTÓBUSZBÓL. FEBRUÁR 4-TÕL FELÚJÍTÁS MIATT 22 KM HOSSZAN LEZÁRJÁK A BUDAPEST-HATVAN VASÚTVONALAT 10 HÓNAPRA ASZÓD ÉS PÉCEL KÖZÖTT. OMSZ: MELEGEDÉSRE, AKÁR 15 FOK KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE IS LEHET SZÁMÍTANI FEBRUÁR ELSÕ NAPJAIBAN, DE JELLEMZÕEN VÁLTOZÉKONY IDÕ LESZ, NAPSÜTÉS, ESÕ ÉS HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.