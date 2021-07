300 milliárdos forrást kaphat Szombathely a következő fejlesztési ciklusban

A nemzeti konzultáció nyomán egyetértési pontok jöhetnek létre a lakosság és a kormányzat között fontos magyar belpolitikai és európai kérdésekben egyaránt - jelentette ki Deák Dániel a XXI. század Intézet vezető elemzője. Megkérdezni az emberek véleményét, és azt figyelembe is venni a döntéseknél, az az igazi demokrácia - mondta Simicskó István KDNP frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Nagy erőkkel folyik a magyar egészségügy fejlesztése, hogy a kor színvonalának megfelelő állapotban kezdhessen működni a világjárvány végével - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Nem akarja szétverni az ellenzéki előválasztást, ezért felfüggeszti az „antikorrupciós” nyomozást Zuglóban - mondta Hadházy Ákos a 168.hu-nak adott interjúban. Újabb front nyílt az MSZP és a DK között. A Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke bejelentette, a hatmilliárdos költségvetési csalással gyanúsított Czeglédi Csaba helyett az LMP-s Ungár Pétert támogatja a szombathelyi ellenzéki előválasztáson. A pártvezető a Hír TV-nek nem cáfolta, hogy az MSZP egyesülhet az LMP-vel és a Párbeszéddel. Bár a baloldal privatizációval vádolja a kormányt, éppen a 2010 előtti időszakban adtak el sok állami vagyontárgyat - írja a Magyar Nemzet. Mintegy 26 milliárd forint értékben nyert el támogatást feladatellátást szolgáló fejlesztésekre 1434 önkormányzat - közölte Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Szombathely a következő hétéves európai uniós fejlesztési ciklusban több mint 300 milliárd forint forrást kap - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Újabb 9,3 milliárd forint támogatást ítéltek oda a Magyar falu programban pályázóknak - jelentette be Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Több mint félmilliárd forint kormányzati támogatásból felújítják a tamási Nagyboldogasszony-templomot és az ahhoz tartozó plébániaépületet - közölte az egyházközség plébánosa. A Rákóczi Szövetség táborai évente változó, de mindig a magyar identitást erősítő tematikával zajlanak - mondta Potápi Árpád János államtitkár. A brüsszeli bürokraták ideológiai törvényszéke tart majd ülést - így értékelte a Fidesz EP képviselője, hogy Strasbourgban szerdán napirendre kerül a magyar pedofiltörvény. Deutsch Tamás közölte, hazánkat a magyar baloldal is rendszeresen támadja. Egy vállaltan homoszexuális német tartományi képviselő, Sven Tritschler Magyarország pártjára állt a pedofiltörvény körül kialakult vita kapcsán. A német jobboldali politikus szerinte az új magyar törvény nem homofób, és helyes, hogy Magyarország a szülőkre bízza a gyermekek nevelését. Szerbia és Magyarország közötti jó kapcsolat a közös érdekeken alapul - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Belgrádban, ahol hivatali kollégájával, Ivica Daciccsal találkozott. Nemcsak a nyugat-balkáni térség javát, hanem az Európai Unió érdekét is szolgálja a régió országainak csatlakozása a közösséghez - mondta Angela Merkel német kancellár. Covid-19 elleni magyar védőoltási kampányban játszott kiemelkedő szerepének elismeréseként, a Magyar Érdemrend Középkeresztje csillaggal kitűntetést nyújtotta át Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszternek Jekatyerinburgban Szijjártó Péter. Kétszázezer adag, koronavírus elleni védőoltást adományozott Magyarország Montenegrónak, ez a legnagyobb vakcinaadomány, amelyet az Adria-parti ország bárkitől is kapott - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Podgoricában. Kétszázezer adag koronavírus elleni védőoltást ajándékozott Magyarország Bosznia-Hercegovinának, és Budapest azt reméli, hogy a boszniai oltási kampány felgyorsítása hozzájárul az ország gazdasági újraindításához is - közölte Szijjártó Péter Szarajevóban. Várhatóan az év harmadik negyedében elegendő, koronavírus elleni védőoltás érkezik ahhoz, hogy a járvány újabb hulláma előtt legalább a lakosság fele megkapja mindkét adagot - jelentette ki Zoran Tegeltija, Bosznia-Hercegovina miniszterelnöke. A koronavírus-fertőzöttek száma 184,1 millió, a halálos áldozatoké 3,99 millió világszerte. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt kevesebb mint 250 új beteget és 14 halálos áldozatot jegyeztek fel. A brit kormány két hét múlva feloldja a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére elrendelt, még érvényben lévő utolsó jogi korlátozások nagy többségét - jelentette be Boris Johnson brit miniszterelnök. Japán újabb, 1,13 millió adag AstraZeneca-oltást tartalmazó szállítmányt küld Tajvannak a koronavírus-járvány megfékezésére. Az észt hatóságok rendőröket küldenek Litvániába a fehérorosz határon zajló, a tavalyi évhez képest a sokszorosára nőtt illegális migráció megfékezése érdekében. Egy amerikai légvédelmi üteg lelőtt egy drónt, amely az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét vette célba - közölték biztonsági források. Több mint ezer afgán katona kelt át a tádzsik határon a tálib lázadókkal folytatott harcokat követően. Kína készül betölteni a hatalmi vákuumot Afganisztánban az ott állomásozó nemzetközi erők kivonását követően - írja a The Daily Beast című amerikai portál. Mintegy 150 gyerek eltűnt, miután fegyveresek megtámadtak egy bentlakásos iskolát a nigériai Kaduna államban - közölte az iskola egyik munkatársa. Naftali Bennett izraeli miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett a közel-keleti térség fő biztonságpolitikai kérdéseiről - jelentette az izraeli katonai rádió. A svéd parlament elnöke az ország volt miniszterelnökét, Stefan Löfvent bízta meg a kormányalakítással. Egy 25 éves afgán férfi halálosan megkéselt egy 35 éves férft a németországi Greven település menekült- és hajléktalan szállásán, egy 43 éves férfit súlyosan megsebesített. Erőszakos csoportok megrohamozták és feldúlták az LMBT (leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek) közösség irodáját a georgiai fővárosban, Tbilisziben, egy tervezett büszkeségfelvonulás előtt. Villámcsapás ölt meg két tizenéves norvég testvért, akik az ország déli részén, a hegyekben kirándultak. A fogyasztóvédelem is bekapcsolódik az építőipari alapanyagok piacának drasztikus áremelkedések miatt szükségessé vált, fokozott ellenőrzésébe. A héten 14 megye 276 településén, 76 ezer hektárnyi területen folytatódik a szúnyoggyérítés. Zárul a felsőoktatási felvételi ügyintézési időszaka, a diákok július 8-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét az E-felvételiben. Fucsovics Márton bejutott a negyeddöntőbe a wimbledoni teniszbajnokságon, miután legyőzte az orosz Andrej Rubljovot. Női vízilabda SEAT Kupa: Magyarország - Kanada 9:9 Lovrencsics Gergő válogatott labdarúgó a horvát HNK Hajduk Split csapatához igazolt.