300 milliárd forintra pályázhatnak az innovatív cégek a jelenlegi uniós pénzügyi ciklusban

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be: a 2,5 millió vakcinával beoltott embert követően Magyarország elérte a 25%-os átoltottságot, így a szigorú járványügyi intézkedéseket a kormány szerdától módosítja. A kijárási tilalom ezentúl este 10 és reggel 5 óra közti időszakra vonatkozik. Az üzletek reggel öt és este fél tíz között lehetnek nyitva. Az üzletekben 10 négyzetméterenként átlagosan egy vásárló tartózkodhat. A szolgáltatásokkal kapcsolatos védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászatok, kozmetikák és egyéb szolgáltatók. A vendéglátó egységek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben. A szállodák továbbra nem fogadhatnak vendégeket. Az iskolák és óvodák április 19-én indulhatnak újra, a pedagógusok oltását követően. 1933 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 693 676-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 311 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 409-re emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 536 751 fő, közülük 1 005 936 fő már a második oltását is megkapta. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte, egyre nő az oltásra regisztrálók száma, már több mint 3 millió 840 ezren jelezték igényüket. Az Európai Gyógyszerügynökség nem mondja, hogy az AstraZeneca vakcinája összefüggésbe hozható a vérrögképződéssel - közölte Kacskovics Imre immunológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az Alapjogokért Központ legújabb, szembesítő kampányában a baloldali politikusok és „szakértők” olyan kijelentéseit és akcióit mutatja be, melyek a COVID-védőoltások iránt igyekeznek bizalmatlanságot kelteni. Befejezte a közoktatási intézmények fertőtlenítését a Magyar Honvédség. Gyurcsányék petíciója, amellyel a keleti vakcinák alkalmazása ellen hergeltek, hirtelen eltűnt a párt honlapjáról. Az, hogy a baloldal oltásellenes, tény - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Hollik István emlékeztetett: Komáromi Zoltán a DK szakpolitikusa mondta azt, hogy az emberek ne vegyék föl, ne fogadják el a kínai vakcinát, mert szerinte az nem jó. A koronavírus-járvány alatt rekordévet zárt a Diákhitel Központ, 2020-ban több mint 30 milliárd forintot utaltak ki az egyetemistáknak és főiskolásoknak - mondta Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. A Bajnai-kabinet pénzügyminisztere is elismerte a kormány gazdaságvédelmi tervét. Oszkó Péter az ATV-ben beszélt arról, hogy az állam jól csinálja a gazdaság újraindítását, mert nem a veszteségeket kell pótolni, hanem új fejlesztéseket kell indítani. Feljavította a magyar gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap. A prognózisa szerint idén 4,3 százalékkal nőhet, jövőre még nagyobb mértékben, 5,9 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság. Már nincs kőbe vésett, ortodox közgazdaság, mert az állandó változásban van, így mindig un-ortodox - írta Matolcsy György jegybankelnök a növekedés.hu portálon. A magyar gazdaság ütésállóképessége jó, a fundamentumok - államháztartás, infláció, növekedés, kereskedelmi egyenleg és kamatlábak - stabilak maradtak - mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. Hamarosan indul a Magyar falu vállalkozás-újraindítási program, amelynek alapvető célja a beruházások ösztönzése - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. György László közölte: első körben 25 milliárd forint áll majd rendelkezésre a tíznél kevesebb embert foglalkoztató cégeknek. Egy társaság 2-10 millió forintot kaphat, a forrás kombinálható a 10 milliós újraindítási gyorskölcsönnel. Varga Judit: Vera Jourová uniós biztossal az élen bizonyos uniós politikusok úgy viselkednek, mint a rossz gyerekek, akik nem bírják elviselni, hogy tiszta versenyben alul maradtak, ezért újabb játékszabályokat alkotnak, hogy végre nyerhessenek. Az igazságügyi miniszter közölte: „a magyar demokrácia köszöni szépen, jól van, viszont már nagyon elegünk van a brüsszeli buborék folyamatos rágalmazásaiból”. A kazah-magyar együttműködés jól érzékelteti, hogy miért és hogyan lett sikertörténet Magyarország 11 évvel ezelőtt elkezdett, keleti irányú nyitása - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kazah fővárosban. Díszprofesszori címet kapott Szijjártó Péter a legjelentősebb kazahsztáni egyetemen, a nur-szultani Gumiljov Eurázsiai Nemzeti Egyetemen, egyúttal magyar nyelvi kabinetet nyitottak meg az oktatási intézményben, ahol szeptemberben indul el a magyartanítás. A döntésképtelenség határára sodródott a német kormány Angela Merkel és a tartományi vezetők hatalmi vetélkedése miatt. A kancellár központosítana a járványveszély miatt, de a tartományi vezetők nem szívesen adnának át jogköröket Berlinnek. A világon 132,3 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,87 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, 13 ezer fölötti új beteget regisztráltak egy nap alatt, 430-an haltak bele a betegségbe. A kínai Sinopharm oltóanyagát kapta meg Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök. Nem fogja kérni a cseh kormány az április 12-én lejáró szükségállapot további meghosszabbítását, és a hónap végétől fokozatosan megnyílhatnának az üzletek és a szolgáltatások is - közölte Jan Hamácek kormányfőhelyettes. Észak-Macedónia két hétre bezárja az éttermeket, az edzőtermeket és sportcsarnokokat, valamint betiltja a tömeges rendezvényeket annak érdekében, hogy megfékezze a koronavírus terjedését az országban. A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság vizsgálja azokat a jelentéseket, amelyek az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari csoport által a koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag alkalmazásából eredő kockázatokról érkeznek. Nadhim Zahawi, a brit oltási program irányításáért felelős egészségügyi államtitkár hangsúlyozta: a vakcina több ezer ember életét megmentette. A rendőrség szorította vissza a római képviselőház előtt tüntető kereskedőket, vendéglátósokat, akik egész Olaszországban demonstráltak az új koronavírus-járvány miatti zárlat ellen. Január 20-i hivatalba lépése óta már 150 millió koronavírus elleni oltást adtak be az Egyesült Államokban - jelentette be Joe Biden amerikai elnök. A jogállamiság és az emberi jogok tisztelete szerves részét kell képeznie az EU és Törökország kapcsolatának - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Ankarában azt követően, hogy Recep Tayyip Erdogan török államfővel tárgyalt. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár telefonon felhívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és kifejezte aggodalmát az orosz haderőnek az ukrán határ menti aktivitásának erősödése és a Donyec-medencei fegyveres konfliktus kiéleződése miatt. Moszkva egyelőre nem látja jelét annak, hogy Kijev vissza akarná fogni a harcias retorikát, és hogy kézben tartaná fegyveres erőit a délkelet-ukrajnai demarkációs vonalnál - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Benjámin Netanjahut, a jobboldali Likud párt elnökét kérte fel az új kormány megalakítására Izraelben Reuven Rivlin államfő a katonai rádióban egyenes adásban sugárzott beszédében. Túlélte az első Marson töltött éjszakáját a NASA Ingenuity helikoptere, amit az amerikai űrhatóság fontos mérföldkőnek nevezett. Az ügyészi indítvánnyal egyezően, jogerősen tizennégy év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a jászárokszállási férfit, aki hónapokon keresztül szexuálisan molesztálta a leánygyermekét. Szolgáltatók nevében elkövetett csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Az utóbbi hetekben ismét emelkedett a közműszolgáltatók nevében kiküldött adathalász e-mailek száma. A Magyar Posta Zrt. április 30-án, 174 év után kivezeti portfóliójából a belföldi távirat és a Posta-Világfax szolgáltatást. Babos Tímea, oldalán Veronika Kugyermetovával győzött a páros verseny nyolcaddöntőjében a Charlestonban zajló salakpályás női tenisztornán. A vendég Csíkszereda nyert Brassóban a jégkorong Erste Liga döntő ötödik mérkőzésén, így 3:2-re vezet az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharcban. Az Európai Cselgáncs Szövetség Sipőcz Richárdot választotta a tavalyi év legjobb junior versenyzőjének. A német Bundesligában szereplő Hertha BSC a hivatalos honlapján közölte, hogy menesztették Petry Zsolt kapusedzőt.