2017. december 24.,
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30 milliárdos sportpályát kaphat az MTK

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2017. december 24., vasárnap 08:42, frissítve: vasárnap 09:52

Kiírták a tervpályázatot a Sorsok Háza melletti MTK-sportpályára.

A Józsefvárosi pályaudvar használaton kívüli 7,5 hektáros területén gyeplabda-, illetve labdarúgópályát, valamint a kiszolgálóépületeket kell kialakítani a 2019-es Maccabi Európa-játékokra. A beruházás a zsidó olimpiaként is emlegetett tornára elkülönített 30 milliárdos keretből épülhet meg. A játékok után a komplexumot az MTK kapja meg.

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