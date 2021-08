30 éve járt Debrecenben Szent II. János Pál pápa

Az olimpiáról, a hazai sportfejlesztésekről, és az LMBTQ kérdés-köréről is beszélt a miniszterelnök a Nemzeti Sportnak adott interjúban. Orbán Viktor hangsúlyozta: az internet világa és a globalizmus folyamatosan próbálja háttérbe szorítani a nemzeteket, a sport azonban sok ezer éves, bevált dolgok védelmének az eszméje. A kormányfő szerint hazánk dobogós járványkezelése bebizonyította, hogy a magyar a legversenyképesebb nemzetek egyike. A negyedik járványhullám az ősz elején jöhet és enyhébb lehet az előzőeknél - közölte a Magyar Nemzettel a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója. Velkey György ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy leginkább az oltatlan fiataloknál okozhat bajt a fertőzés. Ne az emberi életek árán akarjon a baloldal politikai tőkét kovácsolni - figyelmeztetett Kásler Miklós. Az emberi erőforrások minisztere az Életközelben című videósorozatban azt fejtegette, hogy addig nem közölnek adatokat, míg megfelelő számú vizsgálati eredmény nincs a birtokunkban. A fogyatékossággal élők is méltó módon ünnepelhetnek augusztus 20-án - mondta el videójában a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Nyitrai Zsolt felidézte, hogy a kormány szövetséget kötött a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetekkel. Transznemű embereket engedne az óvodákba és iskolákba Fekete-Győr András, hogy szexuális felvilágosító órákat tartsanak a gyermekeknek – írja a Magyar Nemzet. A Momentum miniszterelnök-jelöltje szerint az iskoláknak minél több dolgot kell megmutatniuk a felnőttkorból a gyermekeknek. Az Alapjogokért Központ augusztus eleji közvélemény-kutatása szerint a magyarok 71 százaléka elutasítja a genderideológiát. Iskolakezdés együtt címmel tizedik alkalommal hirdet országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet nehéz helyzetben lévő gyerekek beiskolázásának támogatására. - mondta Wolf Kati Magyarország élőben című műsorunkban. Az énekesnő, aki ismét az arcát adta a kampányhoz, hangsúlyozta: ebben az évben kétezer gyerek iskolatáskáját szeretné megtölteni a segélyszervezet. Változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország államadósság-kötelezettségeinek „BBB/A-2” szintű, befektetési ajánlású osztályzatát a Standard & Poor's globális pénzügyi szolgáltató csoport hitelminősítő részlege. Tavaly év vége óta mindössze 184 ezer, addig moratóriumban lévő lakossági hitelt kezdtek el újra fizetni, 1,3 millió kölcsönt viszont még mindig nem törlesztenek - írja a Népszava. Magyarország egy morzsányit sem enged pénzügyi szuverenitásából, és mivel a Biden-adó súlyos károkat okozna a hazai gazdaságnak, a vállalkozásoknak és az embereknek, ezért elutasítja azt - mondta Tállai András, államtitkár. Exkluzív interjút adott a Hír TV-nek Amerika egyik legismertebb rádiósa. Dennis Prager azt mondta: az Egyesült Államokban megkezdődött a polgárháború, Nyugat-Európa a baloldal ámokfutása miatt elveszett, és a Demokrata Párt csal az amerikai választásokon. Súlyos közegészségügyi problémát is jelenthetnek az illegális bevándorlók - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. Bakondi György közölte: jelentős növekedést tapasztaltak a határokon, míg tavaly ugyanebben az időszakban 8 ezer főt, idén csaknem 60 ezer határsértőt fogtak el. Kövér László házelnök levélben fejezte ki részvétét Mustafa Sentopnak, a török parlament, a nagy nemzetgyűlés elnökének pénteken az országát sújtó természeti katasztrófák miatt. Tovább nőtt a Törökország északi részén, a Fekete-tenger partján fekvő Kastamonu, Sinop és Bartin tartományt sújtó áradások halálos áldozatainak száma, immár negyven a török katasztrófavédelem közlése szerint. A koronavírus-fertőzöttek száma 206,2 millió, a halálos áldozatoké 4,3 millió a világon. Csehország 100 ezer koronavírus elleni Janssen-vakcinát kap Magyarországtól - jelentette be Andrej Babis cseh kormányfő. A litván elnök a parlament kérésére rendeletet írt alá a hadsereg bevetéséről a fehérorosz határon az illegális bevándorlók áradatának feltartóztatására - jelentette a BNS balti hírügynökség. Az afganisztáni tálib lázadók elfoglalták a fővárostól közvetlenül délre fekvő Logar tartományt, és több irányból támadást indítottak az ország északi részén található jelentősebb város, Mazari-Saríf ellen, amelyet hadurak tartanak az ellenőrzésük alatt. Asraf Gáni afgán elnök bejelentette a nemzethez intézett tévébeszédében, hogy kormánya konzultációt folytat helyi vezetőkkel és nemzetközi partnerekkel a válság politikai rendezéséről, amellyel a béke és a stabilitás megteremtése a cél az országban. Afganisztáni offenzívájuk azonnali beszüntetésére szólította fel a radikális iszlamista tálibokat António Guterres ENSZ-főtitkár, aki figyelmeztetett, hogy „Afganisztán kicsúszik az ellenőrzés alól”. Boris Johnson brit miniszterelnök kizárta a katonai megoldás lehetőségét a radikális iszlamista tálibok megerősödésének megakadályozására Afganisztánban. Kanada több mint húszezer kiszolgáltatott afgán befogadását tervezi, köztük női vezetőket, emberi jogi aktivistákat és újságírókat, hogy megvédje őket a radikális iszlamista tálibok megtorlásától - jelentette a kanadai bevándorlási miniszter. Régióközi rendkívüli állapotot vezettek be az Oroszországi Föderációhoz tartozó Jakutföldön és Irkutszk megyében a tajgatűz miatt. A tartós heves eső újabb áradást, földcsuszamlásokat okozott pénteken és szombaton a Japán délnyugati részén található Kjúsú szigeten. Előzőleg a hatóságok több százezer lakost szólítottak föl, hogy biztonságos helyre menjen otthonából. A szabadságukról Nyugat-Európából hazatérő és a nyaralásból visszainduló vendégmunkások miatt torlódás alakult ki a röszkei autópálya-határátkelőhelyeken szombat délelőtt, a hétvégén a röszkei közúti átkelő csak belépésre használható - közölte a rendőrség Hőségriasztást adott ki a következő napokban várható tartós hőség miatt az ország egész területére Müller Cecília országos tiszti főorvos. A budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon ásványvizet biztosít utasainak a MÁV-Start a hőségriasztás ideje alatt. Labdarúgó NB I: MTK Budapest-Kisvárda Master Good 1:2 U19-es női kosárlabda-vb negyeddöntő: Magyarország - Csehország 78:71 Vállműtét miatt legalább hat hónapig nem kézilabdázhat Kovacsics Anikó, a bajnoki címvédő Ferencváros és az olimpiai hetedik helyezett magyar válogatott irányítója.