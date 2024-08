30-as sebsségkorlátozás lesz az id. Antall József-rakpart Lánchíd és Parlament közötti szakaszán + videó

Megosztás itt:

Autó-autó után. Dugó délelőtt a nyári időszakban is. Így néz ki most a pesti alsó rakpart Parlament és Lánchíd közötti szakasza. Ráadásul a főpolgármester most azt tervezi, hogy ezen az útvonalon a jövőben, a jelenlegi 40-ről 30-ra csökkentené a megengedett legnagyobb sebességet.

További izgalmas fejlesztések várnak az Id. Antall József rakpart északi részére!

- ezzel a címmel jelentette be a főpolgármester pár napja, hogy a rakpart átalakítási elképzelései részeként a jövőben itt már csak 30-cal haladhatnak az autósok. Ezt azzal indokolta Budapest első embere, hogy így biztonságosabb és csendesebb lesz a közlekedés.

Karácsony Gergely sebességcsökkentő elképzelése nem újkeletű. Több európai városban is kísérleteztek már vele. Többek között Milánóban is. Egy nemzetközi kutatásból azonban kiderült az ott bevezetett 30-as sebességhatár pont az ellenkezőjét váltotta ki, mint amit Karácsony Gergelyhez hasonlóan elterveztek. A tanulmány megállapítja, hogy a 30-as zónák több szmogot, nagyobb forgalmat, és több stresszt jelentenek a járművezetők számára.