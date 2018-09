288 milliárdot hagyott a kormány a családoknál az elmúlt év

2018. SZEPTEMBER 16., VASÁRNAP PÁR HÉTEN BELÜL INDUL A NEMZETI KONZULTÁCIÓ A NÉPESEDÉSRÕL MONDTA DÖMÖTÖR CSABA MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ÁLLAMTITKÁRA. GYURCSÁNY FERENC DK-ELNÖK: A PARLAMENTEN KÍVÜLI ELLENÁLLÁSSAL VÁLTHATÓ LE A KORMÁNY MONDTA SZOMBATI POLITIKAI ÉVADNYITÓJÁN. SEM A JOBBIK, SEM AZ LMP NEM VESZ RÉSZT A GYURCSÁNY FERENC ÁLTAL MEGHIRDETETT VASÁRNAPI TÜNTETÉSEN. GULYÁS GERGELY (FIDESZ): HA GYURCSÁNY VALAMI ELLEN TÜNTETETT, AKKOR AZ MINDIG NÉPSZERÛSÉGNÖVEKEDÉST HOZOTT A FIDESZNEK. ORBÁN: BRÜSSZELBÕL ZSOLDOSOKAT AKARNAK IDEKÜLDENI, AKIK BE FOGJÁK ENGEDNI A MIGRÁNSOKAT 180 PERC. SZALAY-BOBROVNICZKY VINCE HELYETTES ÁLLAMTITKÁR: FOLYTATÓDIK AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS A FIDESZ ÉS AZ OSZTRÁK NÉPPÁRT KÖZÖTT. A FIDESZ-KDNP MEGALAPÍTJA NÉPESEDÉSPOLITIKAI KABINETJÉT, MELYET NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR VEZET MAJD. PÓTÁPI ÁRPÁD MINISZTERELNÖKSÉGI ÁLLAMTITKÁR: A KORMÁNY LEGFONTOSABB FELADATA, HOGY MEGÁLLÍTSA MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGCSÖKKENÉSÉT. A BEVÁNDORLÁSSAL FOGLALKOZÓ ÚJ FIDESZ-KDNP-KABINET VEZETÕJE NÉMETH SZILÁRD LESZ. NAV: A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRÓL SZÓLÓ BEVALLÁST HÉTFÕIG KELL BENYÚJTANI, ÉS A 25%-OS ADÓT IS ADDIG KELL MEGFIZETNI. OKTÓBER KÖZEPÉIG LEHET PÁLYÁZNI A CSALÁDBARÁT SZÜLÉSZETEK KIALAKÍTÁSÁRA JELENTETTE BE AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR. MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER SZERINT NÉHÁNY HÓNAP MÚLVA ORBÁN VIKTORRAL EGYÜTT FOGJA KORMÁNYOZNI EURÓPÁT. ÚJABB TÜNTETÉS VOLT A NÉMETORSZÁGI CHEMNITZBEN, AMIN 3500 JOBBOLDALI VETT RÉSZT. RENDZAVARÁS NEM TÖRTÉNT. LEGKEVESEBB 14 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A FÜLÖP-SZIGETEKRE LESÚJTÓ MANGKHUT TÁJFUNNAK. FERENC PÁPA FELSZÓLÍTOTTA A MAFFIÁT A SZICÍLIAI PALERMÓBAN, HOGY HAGYJON FEL A PÉNZ ÉS A HATALOM HAJHÁSZÁSÁVAL. EZREK TÜNTETTEK ATHÉN KÖZPONTJÁBAN ÉS TÖBB GÖRÖG VÁROSBAN A RASSZIZMUS ÉS SZÉLSÕSÉGESSÉG ELLEN. AGYONLÕTTEK HÁROM EMBERT MEXIKÓVÁROS EGYIK TURISTÁK ÁLTAL KEDVELT KÖZPONTI TERÉN, A TÁMADÁSBAN HÉT EMBER MEGSEBESÜLT. EURÓPA AZ EURÓPAIAKÉ, A MENEKÜLTEKNEK IDÕVEL HAZA KELL TÉRNIÜK - MONDTA A DALAI LÁMA EGY SVÉDORSZÁGI KONFERENCIÁN. LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER: LENGYELORSZÁG ÉLNI FOG VÉTÓJOGÁVAL, HA AZ EURÓPAI TANÁCS SZANKCIÓKAT VEZET BE MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. SZEMBEHELYEZKEDIK A NÉMET ÁLLAMMAL AZ ALTERNATÍVA NÉMETORSZÁGNAK NEVÛ JOBBOLDALI NÉMET ELLENZÉKI PÁRT - JELENTETTE KI HORST SEEHOFER. FRONTEX: AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK FÕ CÉLPONTJA TOVÁBBRA IS A SPANYOL HATÁR. ELFOGADHATATLANNAK NEVEZTE MOSZKVÁNAK A SZKRIPAL-ÜGYBEN TÖRTÉNT BRIT MEGGYANÚSÍTÁSÁT DMITRIJ PESZKOV, A KREML SZÓVIVÕJE. AZ USA KÉT ÁLLAMÁBAN ÖSSZESEN EGYMILLIÓ EMBERT EVAKUÁLTAK A FLORENCE HURRIKÁN MIATT. LEZUHANT EGY FÉRFIA SOMLÓI VÁR FALÁRÓL SZOMBATON, A FÉRFIT MENTÕHELIKOPTERREL SZÁLLÍTOTTÁK KÓRHÁZBA. ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 4807-ES ÚTON LÉTAVÉRTES ÉS ÚJLÉTA KÖZÖTT SZOMBATON, A JÁRMÛ EGYIK UTASA ÉLETÉT VESZTETTE. HÓNAPOKIG ERÕSZAKOSKODOTT KÉT MAGYAR VÍZILABDÁZÓ EGY 11 ÉVES KISLÁNNYAL, A PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG NYOMOZÁST INDÍTOTT. A TV2 SZERINT KÓSZ ZOLTÁN ÉS PETÕVÁRY ZSOLT A KÉT ERÕSZAKOLÓ. PETÕVÁRY ZSOLT ÜGYVÉDJE TAGADJA AZ ERÕSZAK VÁDJÁT.