280 milllió forint fejlesztési forrás a Nyírő Gyul Kórháznak

Naponta mintegy kétezren intéznek ügyet a családvédelmi akciótervhez kapcsolódóan a kormányablakokban és járási hivatalokban – közölte Novák Katalin államtitkár. A lakosság egy része visszafogta a költekezést májusban, és a családok tervezni kezdtek a nagyobb beruházást jelentő lakás- vagy autóvásárlás előtt - mondta a Magyar Nemzetnek Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Biztonságosabb és kiszámíthatóbb lesz az önkormányzati, egyházi és civil fenntartású szociális intézmények működése, ugyanis a béremelkedésből eredő munkáltatói többletteher a jövő évtől beépül a normatív támogatásba - mondta Fülöp Attila államtitkár. A kormány kiemelt figyelmet fordít a szociális gyermekétkeztetésre - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Hat ellenzéki párt, az MSZP, a Párbeszéd, a DK, a Jobbik, az LMP és a Momentum megállapodott arról, hogy az őszi önkormányzati választásokon közösen támogatott jelölteket indít minden budapesti kerületben - mondta Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt. Karácsony Gergely teljesen alkalmatlan a főváros vezetésére, még egy kerületet sem tud vezetni, a többieket meg csak a hatalom és a pénz érdekli - közölte a Fidesz. A DK nem vesz részt az ellenzéki pártok összefogásában Szegeden - jelentette be a szocialista párt Csongrád megyei elnöke. Demeter Márta országgyűlési képviselői mentelmi jogának felfüggesztését indítványozza Polt Péter legfőbb ügyész. A hivatali visszaélés miatt indult büntetőeljárásban a megalapozott gyanú szerint Demeter Márta 2018-ben országgyűlési képviselőként a Magyar Honvédség működésével kapcsolatos adatokról szerzett tudomást, majd azokat a közösségi oldalán közzétette. Eddig hatezer általános és középiskolás diáknak tartottak interaktív előadásokat az Itthonról otthonra nevű kampány keretében. A kampány célja, hogy felhívják a figyelmet az egészséges táplálkozásra ösztönözzék a helyi termékek vásárlását. A fiatalok véleményére, terveire, elképzeléseire, kreativitására mindig és minden korban szükség volt - mondta Schanda Tamás államtitkár. Jelentős plusz keresletet hozhat a bővülő magyar újautó-piacon a nagycsaládosok számára júliustól elérhető, autónként maximum 2,5 millió forintos állami támogatás, a lízingcégek felkészültek a várható rohamra - közölte a Magyar Lízingszövetség. A magyar gazdaság 2013 óta töretlen fejlődésével párhuzamosan erősödik a szakképzett munkaerő iránti kereslet, ezért a kormány több módon is támogatja a munkaerő országon belüli mozgását - jelentette ki Varga Mihály. A pénzügyminiszter a Mórahalmon épült 94 férőhelyes munkásszálló átadásán közölte: bízik abban, hogy a kormány intézkedései jelentősen hozzájárulnak a munkaerőpiaci feszültségek enyhítéséhez és fejlesztéséhez. A piaci igényekhez alakított szövetkezeti forma segíti a magyar gazdaságot - mondta Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője. Két százalék közelében van a munkanélküliség Komárom-Esztergom megyében. Társadalmi kihívásra innovatív megoldást kínáló, induló vállalkozások jelentkezését várja a Design Terminal az őszi mentorprogramjára. A magyar külgazdasági és külügyminiszter Trieszt tárgyalt Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel. Magyarország és Olaszország stratégiai szövetségesek, mert mindketten a nemzeti identitásához, történelméhez és vallási örökségéhez ragaszkodó, erős nemzetállamokból álló EU-t képzelnek el - mondta Szijjártó Péter. Magyarország tengeri kikötőt és kijáratot létesít az olaszországi Triesztben a magyar vállalkozások számára, az erről szóló megállapodást aláírták - közölte Szijjártó Péter. A Kárpát-medence és a közép-európai térség felértékelődik az európai politikában - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a felvidéki Martoson. Konkrét csatlakozási időpont kitűzését sürgette a nyugat-balkáni országok számára Andrzej Duda lengyel elnök Poznanban, a térség európai uniós integrációjával foglalkozó úgynevezett berlini folyamat csúcstalálkozóján. A Nyugat-Balkán csatlakozása az Európai Unió stratégiai érdeke, meg kell oldani azokat a politikai nehézségeket, amelyekbe az integrációs folyamat ütközik - jelentette ki Angela Merkel német kancellár Poznanban. Ramush Haradinaj koszovói kormányfő tagadta, hogy Pristina kitiltotta volna az összes szerb hivatalos személyt Koszovóból. Őrizetbe vettek egy szerb ortodox papot Bosznia-Hercegovinában, akit azzal gyanúsítanak, hogy fegyvereket és robbanószert adott el bűnözőknek. A gibraltári legfelsőbb bíróság július 19-ig meghosszabbította a Grace 1 nevű iráni tartályhajó lefoglalását, arra hivatkozva, hogy tankhajó megsértette a Szíria elleni szankciókat. Teherán azt követeli Londontól, hogy azonnal engedje szabadon a Gibraltárban lefoglalt iráni tankhajót, egyben kalózkodásnak minősítette az incidenst. Menet közben felrobbant egy gépkocsi a dél-törökországi Hatay tartomány Reyhanli településén - két szíriai állampolgár meghalt, egy súlyosan megsebesült. A szűnni nem akaró harcok ellenére egyre több szíriai menekült tér vissza hazájába: az év első hónapjaiban több mint 35 500 ember szervezte meg magának a hazautat az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai szerint. A venezuelai jogállamiság legfontosabb intézményei erodálódtak – állapította meg Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Tunéziában betiltották a teljes arcot elfedő kendő viselését az állami intézményekben. A volt riói kormányzó beismerte, hogy szavazatokat vásárolt a 2016-os riói olimpia megrendezéséhez. Vádat emeltek Londonban Nurszultan Nazarbajev volt kazah elnök 28 éves unokája ellen - a BBC orosz hírszolgálának jelentése szerint kokain hatása alatt öngyilkossággal fenyegetőzött, majd mellkason ütött és a karján megharapott egy rendőrt. Utolsó útjára kísérték Ungvári Tamás Széchenyi- és József Attila-díjas írót, műfordítót, kritikust, irodalomtörténészt, egyetemi tanárt Budapesten, a Kozma utcai izraelita temetőben. A Magyar Búvár Szakszövetség elismerésben részesítette azt a 24 ipari és mentőbúvárt, aki részt vett a Hableány turistahajó balesetét követő mentésben, illetve a hajóroncs kiemelésében. Szombatra az extrém UV-B-sugárzás és a hőség miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között várható. Naponta 8-10-szer javallott inni, kisebb mennyiségeket - mondta Antal Emese, a Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Súlyos felelősség terheli a Viking Sigyn kapitányát a balesetért - jelentette ki Sógor Zsolt, a Panoráma Deck Kft. jogi képviselője. Vádat emelt a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség egy férfi és két társa ellen, akik külföldön bérelt járműveket Magyarországon adtak el hamis adatokkal 2015 és 2017 között. Balesetben meghalt egy motoros Hajdúnánásnál. Megöltek egy nőt Pestszentlőrincen – a rendőrök másfél órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt. Karbantartás miatt két hétvégén is pótlóbusz viszi az utasokat a csepeli HÉV vonalán. Hétfőtől változik a forgalmi rend a 4-es főút szolnoki elkerülő szakaszán burkolat- és hídfelújítási munkálatok miatt: július 8. és 12. között szakaszosan félpályás lezárás lesz érvényben. A negyeddöntőben kiesett Szudi Ádám, Pergel Szandra duó a vegyes párosok versenyéből az asztaliteniszezők World Tour-sorozatán. Három magyar sakkozó indulhat a szeptember 9-én kezdődő világkupán, amelyről az első két helyezett kerül be a nyolcfős világbajnok-jelölti döntőbe. Disztl Lászlót nevezte ki vezetőedzőnek a labdarúgó OTP Bank Ligában újonc Kaposvári Rákóczi. Újabb 200 millió forintra pályázhatnak a kis és közepes sportegyesületek a Hiszek Benned! Sport Program II. alprogramjának keretében.