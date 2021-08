28 millió forint értékű luxusautót foglaltak le

Levelet küldött Orbán Viktor miniszterelnök a magyar polgároknak, amelyben a járvány negyedik hullámának veszélyeire hívja fel a figyelmet. A kormányfő azt kéri, ha az olvasó családjában vagy az ismerősei között van olyan, aki még nem kérte az oltást, győzze meg, hogy regisztráljon. Hogy ne kelljen a koronavírus újabb hulláma miatt újra zárni, korlátozni az országot, vegyék fel a harmadik oltást is - tanácsolta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A harmadik adag oltás különösen az időseknek, a krónikus és a legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlott. A beoltottak száma 5 millió 703 ezer, közülük 5,5 millió fő már a második oltását is megkapta. 82 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, elhunyt 2 beteg. Kiállnak az oltások felvételét ösztönző lakossági kampány küldetése mellett a kiskereskedelem munkavállalói - nyilatkozta az egyik ágazati szakszervezet vezetője a Magyar Nemzetnek. Készülnek az ellenzéki pártok az előválasztásra. A DK és Dobrev Klára kormányváltást ígér, Karácsony Gergely történelmi időszakot emleget. A kormánypártok szerint az egész csak egy színjáték, vagyis folytatódik a Gyurcsány-show. Nem vesz részt az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom az előválasztásnak nevezett náci-liberális kapitalizmust akaró mutyibohózatban - jelentette ki a párt elnöke. Szanyi Tibor hangsúlyozta: az ellenzéki előválasztás során kialakult vitákat az egyenlő erők hiánya okozza, a korábbi baloldal széthullásával pedig az egykori baloldali szavazótábor is elaprózódott. Megszegte a budapestieknek tett esküjét a főpolgármester, egy európai főváros vezetése teljes munkaidős állás - közölte a budapesti Fidesz. A nagyobbik kormánypárt szerint Karácsony Gergelyt láthatóan nem zavarják a Budapesten állandósult forgalmi dugók, és szemét borítja a köztereket. Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt jelentősen leromlott Budapest közterületeinek állapota, hajléktalanok és a koldusmaffia uralta el a nagy forgalmú csomópontokat - mondta Volner János független országgyűlési képviselő. Visszautasítja Tarlós István az MSZP-LMP-Párbeszéd azon állítását, hogy az előző ciklus alatt kiárusították volna a főváros vagyonát. A korábbi főpolgármester szerint éppen hogy visszavásárolták a szocialisták és a szabad demokraták által korábban elkótyavetyélt vízműveket, és ugyanezt kezdeményezték a csatornázási művek esetében - írta keddi lapszámában a Magyar Nemzet. A jelen beruházása, az a jövő növekedése - hangsúlyozta György László gazdaságstratégiáért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Jelenléti oktatásra készül a kormány a szeptember elsején induló tanévben, mert a koronavírus-járvány jelenlegi helyzete ezt lehetővé teszi - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Sikerült megállapodni a Vitesco Technologies német autóipari céggel, hogy egy zöldmezős beruházás keretében Debrecenben új gyárat építsenek fel, amelyben csúcstechnológiájú autóelektronikai alkatrészeket fognak gyártani - jelentette be Szijjártó Péter. A kormány meg fogja védeni Magyarországot és az európai határokat, a segítséget pedig oda fogja elvinni, ahol arra a legnagyobb szükség van - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Lengyelország és Magyarország a józan észt képviselik az Európai Unióban, a két nemzet fiataljainak eszmecseréje hozzájárul egy erős Európa kialakításához - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. Lengyelország kerítést épít a fehérorosz határon a magyar-szerb határszakaszon létesített válaszfal mintájára - jelentette be Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszter. Mind Lengyelország, mind Magyarország tisztában van az Európa előtt álló kihívások súlyával, jelentős szerepet akarnak betölteni Európa jövőjének alakításában - hangsúlyozta Andrzej Duda lengyel elnök. Fegyveresek kaparintották meg a napokban Afganisztánban az egyik ukrán evakuációs repülőgépet - mondta el Jevhenyij Jenyin ukrán külügyminiszter-helyettes. Ausztrália miniszterelnöke arra figyelmeztetett, hogy a kabuli repülőtérnél a helyzet megjósolhatatlan maradt, és bármelyik légi menekítés az utolsó lehet Afganisztánból. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa közölte, hiteles jelentéseket kapott az Afganisztánban a hatalmat átvevő tálibok által elkövetett súlyos jogsértésekről. Az Európai Unió a korábbi 50 millió euróról több mint 200 millió euróra emeli az afgánoknak nyújtott humanitárius segélyt - jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Többségében gyerekek és nők vannak a Kabul és Róma közötti légi folyosón érkező több mint háromezer afgán között, akiknek befogadása továbbra is megosztja Olaszországban a kormánypártokat, olyannyira, hogy a jobboldal a belügyminiszter lemondását követeli Lengyelország 750 embert menekített ki a tálibok által elfoglalt Afganisztánból, közülük száznál többen kedden érkeztek Varsóba - közölte Marcin Przydacz lengyel külügyminiszter-helyettes. Alig több mint egy hét alatt az Egyesült Államok nagyjából 37 ezer embert evakuált Afganisztánból. Joe Biden amerikai elnök és Boris Johnson brit kormányfő megállapodtak abban, hogy Afganisztánban összehangolják a két ország evakuálási erőfeszítéseit. Az utóbbi évekhez képest sokkal több bevándorlóra, évente 400 ezer emberre van szüksége Németországnak a demográfiai folyamatok ellensúlyozásához - mondta a német szövetségi munkaügyi ügynökség vezetője egy lapinterjúban. Legalább 828 migráns kelt át múlt szombaton a La Manche csatornán Franciaországból Nagy-Britanniába, ami napi rekordnak számít - közölte a brit belügyminisztérium. Köszönetet mondott az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója a magyar kormánynak a koronavírus elleni vakcinák adományozásáért. A WHO első embere külön kiemelte Karikó Katalin szerepét a járvány elleni küzdelemben. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 212,5 milliót, a halálos áldozatoké a 4,4 milliót a világon. Elsőként a világon megkapta az amerikai gyógyszerfelügyelet teljes körű használatbavételi jóváhagyását az Egyesült Államokban a Pfizer/Biontech koronavírus-oltóanyaga. Oroszországban 19 ezer alá csökkent az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek napi száma, ez június 23. óta először fordult elő. Izraelben már több mint egymillióan igazoltan átestek a koronavírus-fertőzésen, hétfőn csaknem tízezer új esetet regisztráltak - közölte az egészségügyi minisztérium. Tovább erősödött a koronavírus-járvány az Egyesült Államokban az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ heti jelentése szerint. Egy hét után sikerült megfékezni az idei legnagyobb franciaországi erdőtüzet, ám teljesen eloltani még mindig nem tudták, hat út továbbra is lezárva marad - adták hírül a francia hatóságok. Pereszteg közelében 21 migránst találtak a rendőrök kedd reggel egy kisteherautóban, majd másfél órával később a szomszédos Nagycenk térségében újabb 23 határsértőt találtak, szintén egy kisteherautóban. A Bács-Kiskun megyei határszakaszon szolgálatot teljesítő egyenruhások keddre virradó éjszaka Kelebia közigazgatási területén 10, Bácsszentgyörgynél pedig - két csoportban összesen - 26 illegális migránst tartóztattak fel. Letartóztatták azt a 26 éves férfit, aki az utcán késelt meg egy nőt múlt héten Berhidán. A Telekom Veszprém 35:33-ra győzött a horvát RK Nexe otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga negyeddöntőjének első mérkőzésén. Labdarúgó NB II: Szolnoki MÁV FC-Diósgyőri VTK 2:0 A negyedik helyen kiemelt Fucsovics Márton a japán Vatanuki Joszuke ellen kezdi meg szereplését a winston-salemi férfi keménypályás tenisztornán.