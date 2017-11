27 embert vádolnak áfacsalással Szegeden

H. Csabát és huszonhat tettestársát egymilliárd forintos adócsalással vádolja az ügyészség. A férfit négy év börtönbüntetésre ítélte tavaly a Kecskeméti Törvényszék, mert számlagyárat működtetett 2004 és 2008 között, fiktív és valódi cégek között irányította a pénzforgalmat. A főleg Bács-Kiskun megyei építőipari vállalatokat érintő ügyben az elsőrendű vádlott fiktív számlákat állított ki, amiről bűntársai is tudtak. Az ügyben valamennyi ügyvéd, valamint az ügyészség is fellebbezést nyújtott be.

„Az elsőfokú bíróság által megállapított kisebb csoportokban lévő vádlottak között már létrejött a megállapodás arra vonatkozóan, hogy bűncselekményeket fognak elkövetni, valamint a bűnözésre irányuló akarategységből, az ismétlődő, azonos elkövetésből, a tervszerűségből, a cselekményeik bűnszövetségben történő megvalósítása állapítható meg” – ismertette Horuczi Zsuzsanna, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség ügyésze.

H. Csaba ügyvédje szerint a vallomások nem bizonyítják, hogy védence fiktív cégeket működtetett volna. „Olyan vallomásokat hozok fel, ahol a büntetőjogi megítélés erősebb lehet. Azt mondja, hogy »Adtam a nevem egy céghez. H. Csaba tevékenykedett e cég nevében, gazdasági tevékenységek, úgy tudom, voltak.« Tehát ezek a vallomások sem alkalmasak arra, hogy ebből az következzen, hogy az adott cég semmilyen gazdasági tevékenységet soha nem folytatott” – jelentette ki Szitás Tibor.

H. Csaba nagyobb áfacsalási botránynak is főszereplője volt, korábban el is elrendelték ellene az előzetes letartóztatást. Vele együtt több vádlott nem jelent meg a táblabíróság tárgyalásán.