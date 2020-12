2610-zel nőtt a fertőzöttek száma, meghalt 104 beteg Magyarországon

Az isteni szeretetet a názáreti Jézus jeleníti meg a legjobban - mondta az Esztergom-budapesti érsek a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Erdő Péter úgy fogalmazott: nem a földi nyomorúság, hanem az örök sorsunk kérdése a legnagyobb problémánk az életben, és a Megváltó üzenete pontosan erről szól. A bíboros szerint a járvány megnehezítette a keresztény emberek karácsonyi előkészületeit, de az online tér pótlékot adott az adventben. Az idei ünnep visszafogottabb, szerényebb, de „életünk kényszerű korrekciója” talán közelebb enged a karácsony igazi nagy titkához - mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke karácsony alkalmából. „Szörnyű év áll mögöttünk”, és számos körülmény nehezíti az ünneplést, „mégsem mondhatunk le az idei karácsonyról” - mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. 2610 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 314 164-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 104 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 8833-ra emelkedett. Soha nem állt még ilyen kihívások előtt az egészségügy, mint a koronavírus-járvány idején, és a dolgozók megmutatták igazi erejüket, összetartásukat - méltatta az egészségügyi dolgozók helytállását a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádióban. Merkely Béla közölte: a járványidőszakban a kórházak egymást segítették ki, az egyetemek pedig közösen végeztek nagy, reprezentatív szűrést annak érdekében, hogy pontosan meg lehessen határozni a vírus fertőzőképességét és azt, hol állunk a járványban. December 26-án érkezik a koronavírus elleni vakcina Magyarországra, másnap elkezdődik az egészségügyi dolgozók oltása - közölte a Koronavírus Sajtóközpont. Leváltotta Gajda Pétert a fővárosi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság éléről Karácsony Gergely - tudta meg híradónk. A kispesti polgármestert tavasszal nevezte ki a főpolgármester a korrupcióellenes bizottság elnökévé annak ellenére, hogy több baloldali politikus is kifogásolta ezt. A kormány a koronavírus-járvány második hulláma idején nemcsak adókedvezménnyel támogatja a vállalkozásokat, hanem a szabályok egyszerűsítésével is - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Florin Citunak Románia miniszterelnökévé történt megválasztásához. A „jóságot nem ismerő” mai emberiség ébredését sürgette Ferenc pápa, miközben az egyszerű jászolban született gyermek Jézust idézte példaként szenteste a majdnem teljesen üres Szent Péter-bazilikában bemutatott misén. A pápa homíliájában a lelkeket üresen hagyó sikervágy helyett „ingyen adott, fáradhatatlan, konkrét” szeretetet sürgetett, azt hangsúlyozva, hogy korunk emberének saját magán való siránkozás helyett a szenvedők könnyeit kell letörölni. Megállapodás született az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről - jelentette be a londoni miniszterelnöki hivatal. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről született megállapodás tisztességes, kiegyensúlyozott és igazságos - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről született megállapodás a szabadkereskedelmi egyezmények új generációját jelenti - jelentette ki Michel Barnier, az EU főtárgyalója. Negatív teszt fejében komppal és a Csalagúton keresztül is engedélyezték a francia hatóságok, hogy Nagy-Britanniából átkeljenek a csatornán a teherautó-sofőrök. Erről Magyarország londoni nagykövete tájékoztatta a Hír Televíziót. Kumin Ferenc kiemelte, a több száz magyar kamionsofőr megérti, elfogadja, de az ünnepre való tekintettel mentálisan nehezen viseli a koronavírus mutációja nyomán kialakult rendkívüli helyzetet. Kumin Ferenc megerősítette, díjmenetesen kapnak élelmiszert és vizet a sofőrök, továbbá a szigetországban élő magyar közösségek is segítséget nyújtanak. A világon 79,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,7 millió, a gyógyultaké 44,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szinte valamennyi Magyarországgal szomszédos államokban stagnált vagy tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése. Ukrajnában március óta már több mint 1 millió fertőzöttet regisztráltak a hatóságok. Romániában és Szerbiában 4-5 ezer körül mozog a napi új esetszám. A szlovén kormány december ma déltől 20 óráig feloldotta a lakhelyelhagyási tilalmat, két háztartásból legfeljebb hat emberig engedélyezik a gyülekezést, a 15 évesnél fiatalabbakat nem számítják bele ebbe. Már tünetmentes Emmanuel Macron francia elnök, akinek a koronavírustesztje december 17-én pozitív lett, ezért véget vetnek egészségügyi elszigetelésének - közölte az Elysée-palota. Kéthetes országos karantén kezdődik vasárnap Izraelben az új koronavírus-fertőzések meredeken emelkedő száma miatt - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Izraeli agresszióra válaszolt a szíriai légvédelem Maszjaf település térségében, Hama tartományban - közölte a szíriai állami televízió. Migránsokat szállító csónak süllyedt el Tunézia partjainál, legkevesebb húszan meghaltak, amikor a Földközi-tengeren megpróbáltak az olaszországi Lampedusa szigetére eljutni. Szlovéniában a bíróság első fokon öt és fél év börtönre ítélte a boszniai állampolgárságú Izudin Muminovicot, aki kocsijával tavaly novemberben közúti balesetet okozott, amelyben meghalt 3 szíriai állampolgár - közölte a Dnevnik című szlovén lap. Lelőtte a járőrtársa életére törő férfit egy rendőr Újpesten, a késes támadó a helyszínen meghalt, a rendőrt életveszélyes sérülésekkel kórházba vitték - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Autóbalesetben meghalt egy fiatal férfi Beremend és Nagyharsány között - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. A mentők a karácsonyi ünnepek alatt is teljes készenlétben állnak: Magyarország 255 mentőállomásán egyszerre 1700 mentőápoló, mentőgépkocsi-vezető, mentőtiszt, mentőorvos és mentésirányító lesz szolgálatban - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott sikereinek egyik titka, hogy a kölcsönös bizalom az alapja a játékosokkal való kapcsolatának. Christian Gross veszi át a német labdarúgó-bajnokságban sereghajtó Schalke 04 szakmai munkájának irányítását. Az orosz Nyikita Mazepin molesztálási ügye nem befolyásolja a jövő évi Forma-1-es szereplését. A Haas-csapat bejelentése szerint lezárult a belső vizsgálat a 21 éves orosz versenyzővel szemben.