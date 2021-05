260 határsértőt fogtak el a hétvégén

677 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 792 386 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 91 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 693 főre emelkedett. Már 4 millió 305 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 503 ezren a második oltást is megkapták. Magyarország és Törökország kölcsönösen elfogadja az egymás által kiállított oltási igazolványokat keddtől, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Szijjártó Péter azt mondta, ez azt jelenti, hogy azok a török és magyar állampolgárok, akik már megkapták az oltást és az erről szóló igazolást, teszt és karantén nélkül utazhatnak a két országba. Szerdáig foglalhatnak oltási időpontot online a 16-18 éves regisztráltak, az oltásuk csütörtökön kezdődik - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Mától több mint másfél millió gyerek járhat ismét a korábban megszokott rend szerint óvodába, illetve általános és középiskolába: vége az online oktatásnak. Az iskolákban továbbra is kötelező a kézfertőtlenítés, a maszk viselése. Köszönetét fejezte ki a mentőknek helytállásukért, emberségükért Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője a mentők napja alkalmából. A kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelt feladatnak tekinti a mentők megbecsülését és munkakörülményeik javítását - közölte Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter a Facebook-oldalán, a mentők napján. Csak a világháborúk és az 1956-os forradalom állította a mostani járványhoz mérhető kihívás elé a mentőszolgálatot - mondta Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója az operatív törzs tájékoztatóján. Segítő, ösztönző, támogató fiskális hozzáállásra van szükség 2023-ig; a kormány egyensúlyra törekszik, de 2022 még a mérsékelt hiánycsökkentés éve lesz – hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter a Portfoliónak adott interjújában. Az építési vállalkozások a jogos követelésük 92 százalékához jutnak hozzá a szerződésekben rögzített fizetési határidőre, a késedelmes fizetések aránya 8 százalékra nőtt, a tavaly év végén mért 4 százalékról - közölte az ÉVOSZ. A bővítéssel haladnunk kell, több időt nem veszíthetünk - mondta a Magyar Nemzet interjúban Várhelyi Olivér bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős EU-biztos. Várhelyi Olivér azt mondta, a cél változatlan: Albániával és Észak-Macedóniával egyaránt szeretnék elindítani a csatlakozási tárgyalásokat, a kormányközi konferenciák a tervek szerint júniusban indulhatnak. Egyértelműen sokkal jobbak lettek az Európai Unió kapcsolatai az Egyesült Államokkal, jó úton haladunk egy erősebb partnerség felé - mondta Josep Borrell az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A NATO-nak erősítenie kell ellenálló képességét és elrettentő szerepét a keleti szárnyon - hangsúlyozta Bukarestben Klaus Iohannis román és Andrzej Duda lengyel államfő. A világon 157,8 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió, a gyógyultaké pedig közel 94 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Bizottság nem újította meg az AstraZenecával júniusban lejáró szerződését - közölte Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos. Ukrajnában hétfőre kevesebb, mint háromezer, a megelőző napinál mintegy két és félezerrel kevesebb új koronavírusos beteget jegyeztek fel, s az elhunytak száma sem érte el a 120-at, ami hosszú ideje a legalacsonyabb napi halálozás. A koronavírus elleni vakcinák folyamatos érkezése derűlátásra ad okot, Észak-Macedónia a nyár végére elérheti a tömeges immunitást - jelentette ki Venko Filipce egészségügyi miniszter a Vesti.mk szkopjei hírportál beszámolója szerint. Csökkent az új koronavírussal fertőzöttek napi száma Szerbiában, kevesebben vannak kórházban és lélegeztetőgépen is - közölte a szerb közszolgálati televízió. Spanyolország több nagyvárosában fiatalok tömege ünnepelte az utcákon vasárnap hajnalig tartó bulizással az éjszakai kijárási tilalommal és utazási korlátozásokkal járó, féléve tartó szükségállapot megszűnését. Izrael minden települése „zöld” járványügyi szempontból, már nincsenek erősen fertőzött piros, közepesen fertőzött narancssárga, vagy enyhén fertőzött sárga színnel jelölt falvak és városok az országban. Indiában 366 161 koronavírus-fertőzöttet és a fertőzéshez köthető több mint 3700 halálesetet regisztráltak az elmúlt nap során, ami elmarad az elmúlt időszakban naponta feljegyzett több mint 400 ezer fertőzött és több mint négyezer haláleset számától. Több tízezren vonultak fel vasárnap több mint 150 francia városban azt követelve, hogy Emmanuel Macron államfő korábbi ígéretének megfelelően kerüljön bele a francia alkotmányba a környezeti értékek megőrzése és a klímavédelem. Épen és egészségesen előkerült az az orvos, aki Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust kezelte az ellene tavaly nyáron elkövetett mérgezés után, és három nappal ezelőtt eltűnt az erdőben a szibériai Omszk megyében. Többfrontos háborút szimuláló, egy hónapig tartó, nagyszabású hadgyakorlatba kezdett az izraeli hadsereg - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. Vádiratot nyújtott be az izraeli ügyészség a tengeralattjárók megvásárlásához kötődő korrupciós ügyben, de lezárták a Benjámin Netanjahu miniszterelnök unokatestvére és a haditengerészet volt parancsnoka elleni aktákat - jelentette a katonai rádió. Az ENSZ főtitkára „maximális önmérsékletre”, illetve a gyülekezési szabadság tiszteletben tartására szólította fel Izraelt a jeruzsálemi összecsapásokkal kapcsolatban, amelyek vasárnap is folytatódtak. Több százan megsebesültek Jeruzsálemben az Al-Aksza mecsetnél zajló összecsapásokban - jelentette a Háárec című izraeli újság. Hat embert agyonlőtt egy férfi egy születésnapi partin vasárnap az egyesült államokbeli Colorado Springsben, majd magával is végzett. A tettes indítéka egyelőre ismeretlen. Agyonlőttek egy 28 éves férfit a vancouveri nemzetközi repülőtéren, Kanadában. A rendőrség szerint a gyilkosság bűnbandák közötti leszámolás során történt, a gyanúsítottak a rendőrökre is tüzet nyitottak. Legalább két gyanúsítottnak sikerült megszöknie. Bűnszövetségben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Bajai Járási Ügyészség egy ukrán férfival szemben, aki egy bűnbanda megbízásából fizetségért ötször szállított illegális bevándorlókat Bécs felé - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Letartóztatott a Kecskeméti Járásbíróság egy férfit, aki tavaly nyáron társaival símaszkban, baseballütővel és botokkal támadt rá éjszaka egy bácsalmási házban öt indiai állampolgárra. Pályakarbantartás miatt ma 22 órától kedd hajnal 4 óráig a 4-es és a 6-os villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusszal lehet utazni - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ. Kétszázhatvan határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig. Operatív törzs: 1496 esetben intézkedtek a maszkviselési szabályok megszegése miatt a hétvégén. Női röplabda Eb-selejtező: Magyarország-Dánia 3:0 Férfi röplabda Eb-selejtező: Portugália-Magyarország 3:0 A második számú európai kupasorozat négyes döntőjére címvédőként érkezett Siófok KC 36:31-re kikapott a francia Nantes Atlantique HB csapatától a női kézilabda Európa-liga vasárnapi döntőjében. Férfi kézilabda NB I: Veszprémi KKFT-Balatonfüredi KSE 31:38 Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - Budafoki MTE 5:0; Diósgyőri VTK-MOL Fehérvár FC 0:4; Kisvárda Master Good-Paksi FC 5:1 Az SH-ITB Budaörsi SC ezüstérmet szerzett a női asztalitenisz Európa-kupában, miután az újvidéki döntő torna fináléjában óriási csatában 3:2-re kikapott a francia Saint-Denis csapatától. A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat.