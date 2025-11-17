251 féle támogatás 14-35 éveseknek: a minisztérium új weboldalt indított Ifistart.hu néven

Megosztás itt:

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) elindította az ifistart.hu weboldalt, amely 251 féle állami ifjúsági támogatás között biztosít élethelyzet alapú keresést – jelentette be a tárca vezetője, Hankó Balázs hétfőn Budapesten.

A miniszter a sajtótájékoztatón közölte: a weblap célja, hogy a 14 és 35 év közötti fiatalok könnyebben eligazodhassanak az igényelhető, állam által nyújtott támogatások között. Azt is hozzátette, szeretnék, ha a fiatalok "érezzék, hogy jó Magyarországon fiatalnak lenni". Hankó Balázs úgy értékelte, hogy "az amerikai álom itt Magyarországon valósul meg", mivel az a lehetőségek biztosításáról szól.

Kifejtette, hogy az elmúlt években a kormányzat a fiatalokkal együttműködve törekedett életesélyeik javítására. Ennek eredményeként 2010 óta a 14-35 éves korosztály 251 féle támogatást vehet igénybe, ami 2-2,5 millió magyart érint.

Háttér: Oktatási és foglalkoztatási eredmények

A miniszter emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a korosztály körében a munkanélküliség 24 százalékos volt, és "lecsúszó egyetemek, leromló szakképzés, a lakásvásárlás támogatásának hiánya" jellemezte a körülményeket.

Ezzel szemben, mint mondta, a magyar egyetemek ma "megújulnak, a világ élvonalába kerülnek". Példaként említette a Pannónia- vagy a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramokat, amelyek a külföldi képzéshez nyújtanak támogatást. Hozzátette, hogy "a szakképzésben a világ bronzérmesei vagyunk", és Magyarország vezető Európában olyan területeken, mint a szoftverfejlesztés, a webfejlesztés vagy a mechatronika.

Konkrét támogatási formák

Hankó Balázs ismertetése szerint az állam a 25 év alattiak szja-mentességével az intézkedés bevezetése óta 610 milliárd forintnyi segítséget nyújtott a fiataloknak; ez az összeg csak idén 237 milliárd forint. A támogatások között sorolta még a fix 3 százalékos kamatozású lakásvásárlási hitelt, a családtámogatásokat és a nyelvvizsga-támogatást is.

A miniszter arról is szólt, hogy a fiatalokkal közösen folyik az új állami ifjúsági stratégia megfogalmazása, amelynek érdekében országos roadshow-t indítottak.

Az adatbázis mindenkit segít

Nagy-Vargha Zsófia, a KIM fiatalokért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: az ifistart.hu-val Magyarország legnagyobb, ifjúságot érintő adatbázisa jött létre. Kiemelte, hogy nemcsak a legismertebb intézkedéseket vezették fel rá, hanem minden olyan programot, ami a korosztály számára fontos lehet.

A helyettes államtitkár hozzáfűzte, hogy a weboldal böngészése nemcsak a fiataloknak, hanem a szülőknek, az ifjúsági segítőknek, tanároknak és oktatóknak is hasznos lehet, vagyis "minden második hazai és külhoni magyar számára".

Forrás: MTI