Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 17. Hétfő Hortenzia, Gergő napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

251 féle támogatás 14-35 éveseknek: a minisztérium új weboldalt indított Ifistart.hu néven

2025. november 17., hétfő 15:00 | MTI

A Kulturális és Innovációs Minisztérium egy új weboldalt indított ifistart.hu néven, hogy a 14 és 35 év közötti fiatalok könnyebben megtalálják az őket érintő állami támogatásokat – közölte a tárca vezetője.

  • 251 féle támogatás 14-35 éveseknek: a minisztérium új weboldalt indított Ifistart.hu néven

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) elindította az ifistart.hu weboldalt, amely 251 féle állami ifjúsági támogatás között biztosít élethelyzet alapú keresést – jelentette be a tárca vezetője, Hankó Balázs hétfőn Budapesten.

A miniszter a sajtótájékoztatón közölte: a weblap célja, hogy a 14 és 35 év közötti fiatalok könnyebben eligazodhassanak az igényelhető, állam által nyújtott támogatások között. Azt is hozzátette, szeretnék, ha a fiatalok "érezzék, hogy jó Magyarországon fiatalnak lenni". Hankó Balázs úgy értékelte, hogy "az amerikai álom itt Magyarországon valósul meg", mivel az a lehetőségek biztosításáról szól.

Kifejtette, hogy az elmúlt években a kormányzat a fiatalokkal együttműködve törekedett életesélyeik javítására. Ennek eredményeként 2010 óta a 14-35 éves korosztály 251 féle támogatást vehet igénybe, ami 2-2,5 millió magyart érint.

Háttér: Oktatási és foglalkoztatási eredmények

 A miniszter emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a korosztály körében a munkanélküliség 24 százalékos volt, és "lecsúszó egyetemek, leromló szakképzés, a lakásvásárlás támogatásának hiánya" jellemezte a körülményeket.

Ezzel szemben, mint mondta, a magyar egyetemek ma "megújulnak, a világ élvonalába kerülnek". Példaként említette a Pannónia- vagy a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramokat, amelyek a külföldi képzéshez nyújtanak támogatást. Hozzátette, hogy "a szakképzésben a világ bronzérmesei vagyunk", és Magyarország vezető Európában olyan területeken, mint a szoftverfejlesztés, a webfejlesztés vagy a mechatronika.

 Konkrét támogatási formák

 Hankó Balázs ismertetése szerint az állam a 25 év alattiak szja-mentességével az intézkedés bevezetése óta 610 milliárd forintnyi segítséget nyújtott a fiataloknak; ez az összeg csak idén 237 milliárd forint. A támogatások között sorolta még a fix 3 százalékos kamatozású lakásvásárlási hitelt, a családtámogatásokat és a nyelvvizsga-támogatást is.

A miniszter arról is szólt, hogy a fiatalokkal közösen folyik az új állami ifjúsági stratégia megfogalmazása, amelynek érdekében országos roadshow-t indítottak.

 Az adatbázis mindenkit segít

 Nagy-Vargha Zsófia, a KIM fiatalokért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: az ifistart.hu-val Magyarország legnagyobb, ifjúságot érintő adatbázisa jött létre. Kiemelte, hogy nemcsak a legismertebb intézkedéseket vezették fel rá, hanem minden olyan programot, ami a korosztály számára fontos lehet.

A helyettes államtitkár hozzáfűzte, hogy a weboldal böngészése nemcsak a fiataloknak, hanem a szülőknek, az ifjúsági segítőknek, tanároknak és oktatóknak is hasznos lehet, vagyis "minden második hazai és külhoni magyar számára".

Forrás: MTI

További híreink

Ön emlékszik még ezekre a retró sorozatokra? – Szavazzon, melyik volt a kedvence!

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Máris babát vár a Házasság első látásra sztárja – így közölte az örömhírt a szőke szépség

Nincs igazság a futballban: Magyarország szívét tépte ki az írek elleni vb-selejtezős vereség

Vilmos herceg végül beadta a derekát – Károly király és Katalin hercegné ezzel nem hagyták békén

Aljas támadás Szoboszlai ellen az ír közszolgálati csatorna stúdiójában

Jellemtelen hazaárulónak nevezték Magyar Pétert a Tisza Párt győri rendezvényén + videó

Az FTC kilencgólos hátrányból fordított a Brest ellen a női kézilabda BL-ben

Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben

További híreink

Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben

Így látták az írek a tegnap 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést

A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést
2
Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben
3
A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó
4
Orbán Viktor és Nagy Elek a kis- és középvállalkozók számára új adócsökkentést jelentett be + videó
5
Hidvéghi Balázs: Megint előkerült egy aranyklozet Ukrajnában + videó
6
Durva kijelentést tett Cseh Katalin + videó
7
100 éves német gyár zárhat be – a dolgozók tüntetéssorozatba fogtak
8
Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó
9
Üzletemberből lett aktivista a Tisza Pártnál a műtrágyagyáros fia
10
Ukrajna működését csak a nyugati pénzek tartják életben + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!