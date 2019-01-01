25 tűzesetet okozott tűzijáték

2019. JANUÁR 1., KEDD
ÁDER JÁNOS: CSAK RAJTUNK MÚLIK, HOGY MIRE MONDUNK NEMET ÉS MIRE MONDUNK IGENT MONDTA A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚJÉVI KÖSZÖNTÕJÉBEN A KÖZSZOLGÁLATI TELEVÍZIÓBAN.
ORBÁN VIKTOR: ITT HÁROM ÓRA HÍJÁN 2019. BOLDOG ÚJ ÉVET, MAGYARORSZÁG - ÍRTA A MINISZTERELNÖK FACEBOOK-FOTÓJÁHOZ BRAZÍLIÁBAN.
ORBÁN VIKTOR, JAIR BOLSONARO ELNÖKI BEIKTATÁSÁRA MENT A DÉL-AMERIKAI ORSZÁGBA, EGYIKE ANNAK A TIZENKÉT ÁLLAM- ÉS KORMÁNYFÕNEK, AKI JELEN LESZ A JANUÁR ELSEJEI ESEMÉNYEN.
DÖMÖTÖR CSABA: A KORMÁNY ALAPVETÕ CÉLJA 2019-BEN IS EGY ERÕSÖDÕ, GYARAPODÓ ORSZÁG, AMELY KÉPES FENNTARTANI A BIZTONSÁGÁT - MONDTA AZ ÁLLAMTITKÁR HÉTFÕI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN.
GULYÁS GERGELY: AZ ELLENZÉK NAGY RÉSZE A DEMOKRÁCIA ALAPÉRTÉKEIT SEM TISZTELI ÉS VÉGTELENÜL ANTIDEMOKRATIKUS - JELENTETTE KI AZ ATV-NEK ADOTT NYILATKOZATÁBAN.
HORVÁTH ILDIKÓ: ELHIVATOTT ÉS TARTÓS MUNKA FOLYIK A MENTÕK MEGÚJÍTÁSÁÉRT - MONDTA AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR HÉTFÕN.
CSATH MAGDOLNA: AZ ÖSSZES MAKRO MUTATÓ JÓL ALAKULT 2018-BAN - MONDTA A KÖZGAZDÁSZ AZ M1-EN.
SZAKÉRTÕ: AZ EURÓPAI UNIÓ 2019-BEN IS SZIMBOLIKUS HADSZÍNTÉR MARADHAT, AMELYEN A RÉGI TAGÁLLAMOK MEGPRÓBÁLJÁK LENYOMNI, BEKEBELEZNI AZ ÚJABBAKAT - MONDTA A KOSSUTH RÁDIÓ HÍRMÛSORÁBAN.
JANUÁR 1-TÕL 18 SZÁZALÉKRÓL 5 SZÁZALÉKRA CSÖKKEN AZ ESL ÉS AZ UHT TEJEK FORGALMI ADÓJA - KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: JANUÁR 1-TÕL ÁLTALÁNOSAN 20 SZÁZALÉKKAL EMELKEDIK A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ.
AZ EGÉSZSÉGI KOCKÁZATOT JELENTÕ ÉTELEKRE ÉS ITALOKRA VONATKOZIK, AZONBAN ÚJÉVTÕL AZ ADÓKÖTELES ITALOK KÖRÉBE TARTOZIK A GYÜMÖLCSPÁRLAT, A PÁLINKA ÉS A GYÓGYNÖVÉNYES ITAL IS.
2019-TÕL ÁLLAMI ÜGYNÖKSÉG FELEL A MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKÉRT, AMELY A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁRT ELÉRÕ VALAMENNYI PROJEKT MEGVALÓSÍTÓJA LESZ.
AZ ÜGYNÖKSÉG ÖTSZÁZMILLIÁRD FORINTIG VÁLLALHAT KÖTELEZETTSÉGET ÍRJA A MAGYAR IDÕK.
MEGÁLLAPODTAK A JÖVÕ ÉVI MINIMÁLBÉRRÕL ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUMRÓL A MUNKAADÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK KÉPVISELÕI A KORMÁNNYAL.
2019-BEN ÉS 2020-BAN IS 8-8 SZÁZALÉKOS EMELÉS LESZ.
VARGA MIHÁLY: A MINIMÁLBÉR JÖVÕRE HAVI BRUTTÓ 149 EZER, A GARANTÁLT BÉRMINIMUM PEDIG 195 EZER FORINT LESZ.
AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK MEGSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS MAGYARORSZÁG.
NÓGRÁDI GYÖRGY: EURÓPA MEGGYENGÜLT, A KÖZEL-KELETEN ÉRDEMBEN NINCS BEFOLYÁSA, MÁR NEM GLOBÁLIS JÁTÉKOS.
A MIGRÁCIÓRÓL DÖNTENEK A VÁLASZTÓK A 2019-ES EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON MONDTA BÖRÖCZ LÁSZLÓ, A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESE.
133 EZER FT-RA NÕ A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE 2019-TÕL.
IDÉN 335 MILLIÁRD FORINT MARADHAT A CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY MIATT A GYERMEKET NEVELÕ SZÜLÕKNÉL MAGYAR IDÕK.
NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: 2019-BEN IS FOLYTATÓDIK ÉS BÕVÜL AZ OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM.
ITM: 2019-BEN 2 MRD FT-OS KERETÖSSZEGGEL ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM KONVEKTORCSERE ALPROGRAMJA.
SZAMOÁN ÉS KIRIBATIN ELSÕKÉNT, AMERIKAI SZAMOÁN PEDIG UTOLSÓKÉNT KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ÚJÉVET VG.HU.
VÁRATLANUL LEMONDOTT A VATIKÁNI SZÓVIVÕ ÉS A HELYETTESE, KÉT HÉTTEL AZUTÁN, HOGY FERENC PÁPA EGY OLASZ ÚJSÁGÍRÓ BARÁTJÁT NEVEZTE KI A VATIKÁNI MÉDIUMOK SZERKESZTÕSÉGI IGAZGATÓJÁNAK.
AZ UTÓBBI ÉVTIZED LEGROSSZABB TELJESÍTMÉNYÉVEL ZÁRTA AZ ÉVET A LONDONI TÕZSDE MTI.
ANGOL RENDÕRSÉG: HÁROM EMBERT MEGSEBESÍTETT EGY KÉSES TÁMADÓ HÉTFÕN KÉSÕ ESTE A MANCHESTERI PÁLYAUDVARON, A TETTEST ELFOGTÁK, A NYOMOZÁST TERRORELLENES VONALON KEZDTÉK MEG.
HÉTRE EMELKEDETT AZ OROSZORSZÁGI HÁZOMLÁS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, 37 EMBERT TOVÁBBRA IS ELTÛNTKÉNT TARTANAK SZÁMON KÖZÖLTE A CSELJABINSZKI TERÜLETI SZÓVIVÕ.
HALÁLOS ÁLDOZATOKKAL JÁRÓ ÁRVIZEK PUSZTÍTANAK INDONÉZIÁBAN ÉS A FÜLÖP-SZIGETEKEN.
KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ KIJELENTETTE, ELKÖTELEZETT A TELJES ATOMMENTESÍTÉS MELLETT.
AZONBAN KÉNYTELEN LESZ "ÚJ UTAT" KERESNI, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TOVÁBBRA IS EGYOLDALÚ LÉPÉSEK MEGTÉTELÉT KÖVETELI ÉSZAK-KOREÁTÓL.
ÁTREPÜLT A NASA NEW HORIZONS ÛRSZONDÁJA EGY OLYAN ASZTEROIDA FELETT, AMELY A LEGTÁVOLABBI ÉGITEST AMIT EDDIG VIZSGÁLTAK - JELENTETTE A PROGRAM VEZETÕJE.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: JEAN-CLAUDE JUNCKER MÁR RÉGEN NEM KERESZTÉNYDEMOKRATA POLITIKUS.
JANUÁR ELSEJÉTÕL HAT HÓNAPIG ROMÁNIA TÖLTI BE AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS ELNÖKSÉGÉT.
HA A PARLAMENT NEM FOGADJA EL A BREXITMEGÁLLAPODÁST, AKKOR CSAK 50% A KILÉPÉS ESÉLYE MONDTA A BRIT KÜLKERESKEDELMI MINISZTER.
OROSZORSZÁGBAN IDÉN HADRENDBE ÁLLÍTJÁK AZ SZ-350 VITYAZ RAKÉTAELHÁRÍTÓ RAKÉTARENDSZERT JELENTETTE BE AZ OROSZ VÉDELMI TÁRCA.
MOSZKVA NAGYON SOK TÉMÁRÓL KÉSZ TÁRGYALNI WASHINGTONNAL ÍRTA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK DONALD TRUMPNAK KÜLDÖTT ÚJÉVI ÜDVÖZLÕLEVELÉBEN.
KÉMKEDÉS MIATT ÕRIZETBE VETTEK EGY AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRT OROSZORSZÁGBAN.
DONALD TRUMP LASSÍT AZ AMERIKAI CSAPATOK KIVONÁSÁN SZÍRIÁBÓL - MONDTA LINDSEY GRAHAM REPUBLIKÁNUS SZENÁTOR.
DONALD TRUMP MEGERÕSÍTETTE, HOGY LASSÍTJA A SZÍRIAI CSAPATKIVONÁST - MTI.
ELIZABETH WARREN SZENÁTOR AZ ELSÕ HIVATALOS AMERIKAI ELNÖKJELÖLT-ASPIRÁNS MTI.
45, ILLEGÁLISAN EURÓPÁBA KÉSZÜLÕ AFRIKAI MIGRÁNST MENTETTEK KI A TENGERBÕL TUNÉZIA PARTJAINÁL.
109 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT ÉS HÁROM EMBERCSEMPÉSZT TARTÓZTATTAK LE A TÖRÖK HATÓSÁGOK IZMIR KORMÁNYZÓSÁGBAN.
KÖZEL 200 EZER BRIT KÉRVÉNYEZETT ÍR ÚTLEVELET, A BREXIT-NÉPSZAVAZÁS ÓTA MEGDUPLÁZÓDOTT AZ ÉVENTE BEADOTT KÉRELMEK MENNYISÉGE PRIVÁTBANKÁR.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: HOLTAN TALÁLTAK EGY EMBERT A TÛZOLTÓK A FÕVÁROSBAN EGY XVIII. KERÜLETI HÁZTÛZ OLTÁSAKOR.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: KIGYULLADT EGY CSIRKETARTÁSRA HASZNÁLT ÉPÜLET VASSZÉCSENYBEN, A NAPOSCSIBÉK ELPUSZTULTAK A TÛZBEN.
OMSZ: A MENTÕKET ORSZÁGOSAN 2980 ALKALOMMAL RIASZTOTTÁK SZILVESZTERKOR, EBBÕL A FÕVÁROSI 830 ESET VOLT.
TÖBB MINT 33 KILOGRAMM KANABISZT TALÁLT A NAV EGY 43 ÉVES BOLGÁR FÉRFI KOCSIJÁBAN RÖSZKÉN, FEKETE PIACI ÉRTÉKE KÖRÜLBELÜL 80 MILLIÓ FORINT POLICE.HU.
TÍZ ILLEGÁLIS MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL A RENDÕRÖK HERCEGSZÁNTÓ KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN POLICE.HU.
INGATLAN FALÁNAK CSAPÓDOTT EGY KOCSI CSENGÕDÖN, A BALESETBEN HÁROM SZEMÉLY MEGSÉRÜLT, A FORGALOM FÉLPÁLYÁN HALAD POLICE.HU.
OMSZ: TÉLIESRE FORDUL AZ IDÕJÁRÁS AZ ÚJ ÉV ELSÕ HETÉBEN, LEHÛLÉSRE, HELYENKÉNT MÍNUSZ 10 CELSIUS-FOKRA IS LEHET SZÁMÍTANI, EMELLETT HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.
A PETÁRDA HASZNÁLATA TILOS, AKI ENGEDÉLY NÉLKÜL SZERZI BE, SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL, ELKOBZÁS UTÁN A MAXIMÁLISAN KISZABHATÓ BÍRSÁG 150 EZER FORINT POLICE.HU.