2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

25 tűzesetet okozott tűzijáték

Hír TV

2019. január 1., kedd 11:18

Összesen mintegy 53 tűzesethez és 62 műszaki mentéshez riasztották szilveszterkor a tűzoltókat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Mukics Dániel szóvivő a Hír Televíziónak nyilatkozva elmondta, a műszaki mentések elsősorban közlekedési balesetek voltak, a tűzeseteket pedig többnyire az újévi pirotechnikai eszközök okozták.

„Több tűzijáték miatti tűzesethez riasztották a tűzoltókat, összesen 25 ilyen eset történt tegnap éjszaka. A legtöbb esetben tuják, fenyőfák, bokrok és nádasok gyulladtak ki. Érden egy ház teteje izzott tűzijáték miatt, Budapesten, a VI. kerületben pedig egy erkélyre esett egy tűzijáték és gyújtotta meg az ott tárolt tárgyakat. Rinyaszentkirályon egy petárda egy családi ház ablakában landolt és meggyújtotta a függönyt, ugyan nem tűzijáték miatt, de kigyulladt Vas-Szécsényben egy 1200 négyzetméteres állattartó épület, ebben a tűzben az épület megsemmisült és mintegy húszezer naposcsibe pusztult el” – ismertette Mukics Dániel.

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