24 óra alatt kellett előrukkolniuk a legjobb megoldással

SAJTÓHÍREK SZERINT AZ MSZP ELÕZÕ ELNÖKE ÉVI 60 MILLIÓ FT-OT ÍGÉRT A LIBERÁLISOKNAK, DE EZT A SZOCIALISTÁK ÚJ VEZETÉSE NEM TELJESÍTI. MOLNÁR GYULA MELLETT KARÁCSONY GERGELY IS ALÁÍRTA A PÉNZOSZTÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST A LIBERÁLISOKKAL. A LIBERÁLISOKNÁL POLITIZÁLÓ BÕSZ ANETT NEM ÜL BE ÖTÖDIKNEK A PÁRBESZÉD-FRAKCIÓBA. SZABÓ TÍMEA, PÁRBESZÉD: FODOR GÁBORT NEM ÉRDEKLI SEMMI MÁS, CSAK A PÉNZ. FIDESZ SZÓVIVÕ: AZ EGY GESZTUS A RÉSZÜNKRÕL, HOGY A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓKRA A HÍRTV-T IS MEGHÍVJUK. EGY VENDÉGHÁZ ÉPÍTÉSÉRE KAPOTT 34 ÉS FÉL MILLIÓ FORINT UNIÓS TÁMOGATÁST BOCSKAIKERT FIDESZES POLGÁRMESTERE, AMIBEN SÓGORNÕJE LAKIK. A NYÁRI SZEZONBAN 320 FORINT FÖLÉ IS EMELKEDHET AZ EURÓ, EGY KÜLFÖLDI NYARALÁS 20 EZER FORINTTAL IS TÖBBE KERÜLHET A FORINT ROMLÁSA MIATT. LMP: MAGYARORSZÁGON NAGY A LÉGSZENNYEZETTSÉG, DE A KORMÁNY NEM TESZ SEMMIT A HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. MEGNÕSÜLT HARRY HERCEG, A LONDON NYUGATI HATÁRÁBAN FEKVÕ WINDSOR ÕSI KIRÁLYI REZIDENCIÁJÁNAK SZENT GYÖRGY KÁPOLNÁJÁBAN. A KIRÁLYI ESKÜVÕRE TÖBB SZÁZEZREN GYÛLTEK ÖSSZE. MEGALAKÍTOTTA A TARTOMÁNYI KORMÁNYT KATALÓNIA ÚJ ELNÖKE, BEBÖRTÖNZÖTT POLITIKUSOKAT IS BEVETTEK A KABINETBE. KONKRÉT INTÉZKEDÉSEKET VÁR AZ EURÓPAI ORSZÁGOKTÓL IRÁN, HOGY ELDÖNTHESSE, MEGMENTHETÕ-E AZ ATOMSZERZÕDÉS. TÖBB HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT EGY LÖVÖLDÖZÉS A TEXASI SANTA FÉ VÁROS KÖZÉPISKOLÁJÁBAN. AZ AMERIKAI GEORGIA ÁLLAMBAN IS LÖVÖLDÖZÉS VOLT EGY KÖZÉPISKOLÁNÁL, EGY EMBER MEGHALT, EGY MEGSEBESÜLT. AZ AMERIKA-ELLENES PÁRT NYERTE AZ IRAKI VÁLASZTÁST. LEZUHANT EGY BOEING 737 UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉP KUBÁBAN, RÖVIDDEL A JOSÉ MARTÍ NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉRREL TÖRTÉNT FELSZÁLLÁST KÖVETÕEN. A REPÜLÕGÉP-SZERENCSÉTLENSÉGBEN 107 EMBER MEGHALT, MINDÖSSZE 3-AN ÉLTÉK TÚL A BALESETET. ÚJRA ERÕSÖDNI KEZDETT A VULKÁNKITÖRÉS HAWAII SZIGETÉN, AHONNAN EDDIG KÉTEZER EMBERT KELLETT KITELEPÍTENI. HATVANEZER PORSCHE VÁROSI TEREPJÁRÓT HÍVNAK VISSZA KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSI MANIPULÁCIÓ MIATT. SZILÁGYI ZSÓFIA "EGY NAP" CÍMÛ FILMJE KAPTA A KRITIKUSOK KÜLÖNDÍJÁT A CANNES-I FILMFESZTIVÁLON. HAT ARANYÉRMET SZEREZTEK A MAGYAR VERSENYZÕK A SZEGEDI KAJAK-KENU VILÁGKUPA MAI DÖNTÕIBEN. ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY SALGÓTARJÁNI ÜZEMBEN, EGY DOLGOZÓ KÖNNYEBBEN MEGÉGETT. ÁROKBA BORULT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A 63-AS FÕÚTON, SZEDRESNÉL, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT EGY MOTOROS ÉS UTASA AZ M19-ES ÚTON GYÕRSZENTIVÁNNÁL, A JÁRMÛVET VEZETÕ FÉRFI MEGHALT. NYOLCÉVES KISLÁNY HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG SZOMBAT HAJNALBAN A VESZPRÉM MEGYEI KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZELÉBEN, A RENDÕRSÉG EMBERÖLÉS MIATT NYOMOZ. ÕRIZETBE VETTÉK A NYOLCÉVES KISLÁNY FELTÉTELEZETT GYILKOSÁT, EGY 15 ÉVES FIÚT. ELFOGTÁK A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕT, AKIT AZZAL GYANÚSÍTANAK, HOGY AZ UTCÁN MEGÖLT EGY FÉRFIT A NÓGRÁD MEGYEI ZABARON. EGYMÁSBA ROHANT HÁROM SZEMÉLYAUTÓ A SZÉKESFEHÉRVÁRRÓL ZÁMOLYRA VEZETÕ ÚTON, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK.