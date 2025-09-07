24. alkalommal rendezik meg a Polgári Pikniket Kötcsén + videó

Megosztás itt:

Németh Balázs: "Különleges reggelre ébredt Kötcse, amelyik hagyományosan 2004 óta a Polgári Piknik helyszíne." A Fidesz frakciószóvivője elmondta: Az idei rendezvény azért is más, mert az interneten keresztül bárki követheti az eseményeket.

Németh Balázs, frakciószóvivő, Fidesz: "Eddig ez egy misztikus hely volt, a Dobozy-kúriának a kertje. Évről évre itt gyűlt össze a jobboldali, konzervatív nemzeti értelmiség, politikusok, és nem politikusok és megtanácskozták mindig a következő évnek a fontosabb küldetését, kihívását, politikai programját."

Idén is Orbán Viktor beszéde lesz az esemény csúcspontja, amiben értékeli a jobboldal helyzetét, valamint Magyarország politikai és gazdasági helyzetét Európában. Előreláthatóan kiemelt téma lesz a 26-os választás, de a miniszterelnök bejegyzései alapján szó lesz az Otthon Start programról, az adópolitikáról, vagy az orosz-ukrán háború és az Európai Unió viszonyáról.