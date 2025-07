23 milliárd forintnyi támogatás érkezett a magyar baloldalhoz + videó

Megosztás itt:

Az év elején jelentette be az Amerikai Egyesült Államok elnöke, hogy felfüggeszti az USAID források kifizetését. Ezt követően Magyarországon is kineveztek egy kormánybiztost, hogy feltárják a USAID hazai tevékenységeit.

Most pedig a Magyar Nemzet tényfeltáró dokumentumfilmjéből kiderült: több, mint 20 milliárd forintnyi külföldi támogatás érkezett a magyar baloldalhoz az elmúlt években. A "befolyás ára" című negyvenperces filmből azt is bemutatják, hogy az LMBTQ-propaganda népszerűsítésére is hatalmas összegek érkeztek.

A Magyar Nemzet filmje arra is rávilágít, hogy a külföldi támogatások hogy érintették a 2022-es választási kampányt, és hogy Brüsszel milyen módon finanszírozza a mostani kormánnyal szembe helyezkedő szereplőket.