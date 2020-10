2032 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon

2032 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést,ezzel 52 212-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 46 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1305-re emelkedett, 15 254-en pedig meggyógyultak. Fontos, hogy mindenki beoltassa magát influenza ellen - jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője. Galgóczy Ágnes hangsúlyozta: az állam ebben az évben mindenki számára ingyenesen biztosítja az influenza elleni védőoltást. Van és lesz elég kórházi ágy - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a közösségi oldalára feltöltött videóban. Kásler Miklós közölte: a legfontosabb rendezőelv, hogy minél kevesebb fertőzött kerüljön kórházba. A tömegrendezvények és a járványügyi szempontból rizikósabb helyek kerülésére kérte a diákokat a köznevelésért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, ez nem azt jelenti, hogy a fiatalok a négy fal között töltsék el az őszi szünetet. Emlékeztetett: a felelős magatartás gátolhatja a vírus behurcolását az intézményekbe. A Magyar Honvédség katonái is részt vesznek az iskolák fertőtlenítésében az őszi szünetben – közölte Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Automatikusan meghosszabbodik a hitelmoratórium, csak azt kell külön jelezni az érintetteknek, ha mégis tovább fizetnék hitelük törlesztőrészleteit - mondta Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára az M1-en. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a nemzeti konszenzus felé vezető út első és legfontosabb lépésének tartaná, ha az ellenzék hitet tenne a jelenlegi családtámogatási rendszer mellett. Kövér László AzÜzlet.hu-nak adott interjúban elmondta: nemzetpolitikai téren óriási előrelépés történt 2010 óta, talán még nagyobb is mint amiről reálisan álmodhattak. Elosztókat adott át az erzsébetvárosi Fidelitas a helyi vezetésnek, ezzel tiltakozva az önkormányzatban történt DK-s áramlopás ellen. A rendőrség korábban azért vonult ki az erzsébetvárosi hivatalhoz, mert feltehetőleg egy DK-s képviselő az önkormányzat áramát lopva bányászhatott kriptovalutát. Amennyiben az erzsébetvárosi önkormányzat internet hozzáférését használta a kriptovaluta bányászásához Borka-Szász Tamás, biztonsági rést nyithatott kiberbűnözők számára - mondta Bajkai István Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz országgyűlési képviselő hangsúlyozta: életszerűtlennek tartja, hogy a DK-s képviselő közvetlen kollégái ne tudtak volna Borka-Szász Tamás a számítógépnek az üzemeléséről. Nem lett igazuk a baloldali képviselőknek, amikor a 2019-es büdzsét fenntarthatatlannak nevezték - jelentette ki a pénzügyminiszter, a tavalyi költségvetés zárszámadásáról folytatott parlamenti vitában. Varga Mihály közölte: a jelenlegi krízishelyzetet a kormány nem megszorításokkal, hanem átfogó programokkal enyhíti. A Liget Budapest Projekt eddig átadott elemei már több mint másfél millió látogatót vonzottak - közölte Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója. Az őszi szünetben is napi egyszeri meleg ételt kaphatnak a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű családban élő gyerekek az őszi szünetben, az október 26. és 30. közötti munkanapokon - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Meghosszabbított határidővel, november 2-áig lehet jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói tehetséggondozó programjára - közölte az intézmény. Januártól megkezdődik a Gyurcsány-Bajnai kormányok által elvett 13. havi nyugdíj visszaépítése – közölte Zsigó Róbert családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkára a Kossuth rádióban. Veszélyes az európai baloldal felelőtlen költségvetési politikája és túlköltekezési igyekezete a koronavírus okozta gazdasági válság idején - mondta Győri Enikő, a Fidesz uniós parlamenti képviselője Brüsszelben. Orbán Viktorral közösen valljuk, hogy a szabadágért küzdő magyar 56-os hősökhöz hasonló bátor népekre van szükség, akik emlékeztetik Európát valódi identitására, csak erre lehet jövőt építeni - mondta Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek elnöke. Hét ember, köztük két kiskorú ellen javasolt vádemelést terrorista emberölésben való bűnrészesség gyanúja miatt a francia terrorelhárítási ügyész a pénteken történt tanárgyilkosság ügyében. A világon már 41,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 28 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Boszniában bezárják a középiskolákat, Montenegróban korlátozzák a vendéglátóhelyek működését, Észak-Macedóniában már kötelezővé tették a maszkviselést szabad téren is. Szerbia pedig ismét azt fontolgatja, hogy csak negatív PCR-teszt felmutatásával lehessen belépni az országba - ahogy egyre nagyobb arányban nő a fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, az illetékesek újabb és újabb szigorításokat vezetnek be. A francia kormány 2021. április 1-ig tervez korlátozásokat a koronavírus-járvány megfékezésére a kormányülésen megvitatott törvénytervezet szerint. Spanyolországban átlépte az egymilliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, egy nap alatt mintegy 17 ezer új esetet jegyeztek fel. Nagy-Britanniában egy nap alatt csaknem 27 ezer új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Barack Obama volt amerikai elnök Donald Trump jelenlegi elnököt támadva kampányolt volt alelnöke, a demokraták elnökjelöltje, Joe Biden mellett szerdán a pennsylvaniai Philadelphiában. Oroszország és Irán megpróbált beavatkozni a 2020-as amerikai választásokba - jelentette be John Ratcliffe, az Országos Hírszerzési Igazgatóság vezetője egy váratlanul összehívott sajtókonferencián. Fuat Oktay török alelnök azt mondta, hogy ha Baku katonát és hadászati támogatást kér Törökországtól az azeri és az örmény erők közt zajló hegyi-karabahi konfliktushoz, Ankara nem habozik teljesíteni. Továbbra is az utcákon maradtak azok a nigériai tüntetők, akik már több mint két hete tiltakoznak a rendőri brutalitás ellen. Szemtanúk szerint 12 embert megöltek a rendfenntartók. Az afgán erők 34 tagját megölték a tálibok a Tahár tartományban végrehajtott támadásuk során - közölték tisztségviselők. 2,3 tonna kokaint foglaltak le a paraguayi hatóságok, a kábítószer feketepiaci értéke becslések szerint 600 millió dollár. Idén utoljára a hosszú hétvégén lesz megnyitva a pesti rakpart a gyalogos- és kerékpáros-forgalom előtt – közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Az október 23-i és a november 1-jei ünnepnapokon, valamint az őszi szünet ideje alatt változik a helyközi és a Volánbusz üzemeltetésében lévő helyi járatok közlekedési rendje. Mávinform: Az ünnep és a háromnapos munkaszünet miatt változik a vasúti közlekedési rend. Október 22-én pénteki, 23-án szombati, 24-én ünnepnapi, 25-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. A téli időszámítás vasárnap kezdődik, amikor hajnali három órakor az órákat hajnali kettőre állítják vissza; ez néhány belföldi és nemzetközi vonatot érint, de a menetrendet emiatt nem kellett módosítani - hívta fel a figyelmet a Mávinform. Női kosárlabda NB I: Ludovika-FCSM Csata - ELTE BEAC Újbuda 106:66, Aluinvent DVTK - PINKK-Pécsi 424 90:73; ZTE NKK - Atomerőmű KSC Szekszárd 42:129 Férfi kosárlabda NB I: Kaposvári KK - Naturtex-SZTE-Szedeák 51:64 Férfi vízilabda ob I: PannErgy-Miskolc - FTC-Telekom Waterpolo 4:17; Szolnoki Dózsa - Kaposvári VK 16:8 A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő pénteken kezdi meg a jegyértékesítést a válogatott novemberi, három hazai találkozójára, köztük az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre.