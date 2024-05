A kormányszóvivő hangsúlyozta, már elérhető az a weboldal, ami közérthető módon mutatja be a digitális állampolgárságot, a program bevezetésének ütemezését is láthatják az állampolgárok, illetve készül a mobilalkalmazás is. A digitális állampolgársági programba pedig már meg is nyílt az előregisztráció.

