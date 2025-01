2024-es évben is sok atrocitást követtek el az utasok a BKK munkatársai ellen

Megosztás itt:

„Fontosnak tartjuk annak tisztázását, hogy az esetleges atrocitások kivételt jelentenek, és nem tekinthetők általános jelenségnek. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, egy Budapesthez hasonló méretű metropoliszban előfordulhatnak ilyen esetek, ám ezek számát a a BKK-járatokon lebonyolított naponta több mint hárommillió utazáshoz lehet is, kell is mérni, viszonyítani" – írta a fővárosi önkormányzat lapunk azon kérdésére válaszolva, amelyben arról érdeklődtünk, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) munkatársait hány alkalommal és milyen jellegű bántalmazások érték a munkavégzésük közben 2024-ben.

A fővárosi önkormányzat kiemelte: a BKK és a BKV is elkötelezett az utasok és a munkatársak biztonságának védelme mellett. Ennek érdekében mára meghaladja a hetven százalékot a fedélzeti kamerával felszerelt járművek aránya, és 2024. decembere óta a jegyellenőri és utaskoordinátori munkakörökben is testkamerákkal vannak felszerelve a kollégáik. Mindemellett idén januártól a BKK-rendészet, valamint a BKK és a BKV szerződéses partnerei is rendszeres ellenőrzéseket hajtanak végre a közlekedési eszközökön, így javítva az utazók és a közlekedésszervező cégek munkatársainak szubjektív biztonságérzetét.

