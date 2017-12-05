2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

2019 szeptemberében indulhat az új Nemzeti alaptanterv

Hír TV

2017. december 5., kedd 12:35, frissítve: kedd 12:55

A miniszteri biztos szerint a terv egyik alapja a kompetenciaelvárás fejlesztése, az új feladatokat támogató eszközök beszerzése és a tudás megerősítése lesz.

Az új Nemzeti alaptanterv szakmai szempontok mellett készül – ismertette az Országgyűlés kulturális bizottságában Csépe Valéria. Szerinte elengedhetetlen, hogy a most még készülő NAT-ot társadalmi közmegegyezésre bocsássák.

„Abból érdemes tanulni, amely az elmúlt időszakban történt, hogy nem lehet változásokat, korszerűsítést úgy bevezetni, hogy a résztvevők, érintettek többsége ezt nem tekinti magáénak, ezek azok a sarokpontok, amelyek nagyon fontosak, bármi történjék is a következő időszakban. Azt gondolom, hogy egy nemzeti alaptanterv első helyen szakmai, és utána egy társadalomnak egy olyan közmegegyezése, amelyek alapján egy kicsit elégedettebbek leszünk azzal, hogy mi történik az iskoláinkban” – fogalmazott Csépe Valéria, az új Nemzeti alaptantervért felelős miniszteri biztos.

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Nemzeti AlaptantervCsépe Valéria

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