2018-ban kuruzslásért jogerősen elítélték Németh Anitát

11 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4064 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 4 krónikus beteg. Ezzel 559 főre emelkedett az elhunytak száma, 2476-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1029 fő. Az aktív fertőzöttek 40%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 283 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen. Az országos tiszti főorvos péntektől feloldotta a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt kórházi látogatási tilalmat. A szennyvízben mért koronavírus száma jelentősen csökkent Budapesten - tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Továbbra is telefonon kell időpontot kérni a szakrendelésekre – mondta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kuruzslás miatt jogerősen elítélték 2018-ban azt a nőt, aki az MSZP videójában mentősnek mondja magát és hazugságokat állít a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban - írja az Origo. Az álmentős MSZP-s videóbotránnyal az ellenzék „megkoronázta” azt a három hónapos aknamunkáját, amelyet a kormány járványi védekezése ellen folytattak - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Elutasította Gajda Péter kispesti polgármester azt a javaslatot, hogy az önkormányzat antikorrupciós bizottsága a veszélyhelyzetben kiesett másfél hónapnyi idővel hosszabb mandátumot kapjon és folytathassa, majd lezárhassa munkáját - írja a Magyar Nemzet. Álhírnek nevezte Újpest fideszes országgyűlési képviselője azt a baloldali állítást, miszerint jövőre a főváros és a kerületek kevesebb pénzből gazdálkodhatnak. Zsigmond Barna Pál felszólította a 4. kerület ellenzéki polgármesterét, Déri Tibort, és a baloldali pártokat, hogy fejezzék be az állampolgárok félretájékoztatását. Egyre több jel utal arra, hogy a baloldali káderek kifizetőhelyévé zülleszti a tavalyi évig nyereséges és dinamikusan fejlődő Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t a cég új vezetése - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló társaság nehezen pótolható munkatársakat bocsát el, s a Karácsony Gergely főpolgármester által ismételgetett pénztelenség ellenére több százmillió forintot szán végkielégítésekre. Eleshet a tavaly elnyert vis maior támogatástól Bükkeszentlászló, mert Miskolc baloldali városvezetése nem biztosítja a pályázathoz szükséges 38 millió forintos önrészt - állítja a helyi Fidesz. Újabb tanárverés: Hajdúhadházon egy 15 éves diák vizsga közben támadt rá a tanárára. A nemrégiben történt hajdúhadházi eset arra világít rá, hogy indokolt a szigorítás az iskolai erőszak felszámolására - mondta Horváth László miniszterelnöki megbízott. Több mint kétszázmillió forintból korszerűsítették a szülészetet az egri Markhot Ferenc Kórházban. Világszerte 7 651 175 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 425 869, a gyógyultaké pedig 3 630 280 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az elmúlt napokhoz hasonlóan továbbra is gyorsuló ütemet mutat a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában. Egy nap alatt az eddigi legtöbb, 753 új esetet regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte 30 506-ot. A boszniaiak szerint újra korlátozó intézkedéseket kellene bevezetni a járvány terjedésének megakadályozása érdekében, Szerbiában pedig a választásokon is feltehetően kötelező lesz a védőfelszerelés viselése. Bulgáriában az elmúlt 24 órában 105 új koronavírus-fertőzést regisztráltak, ami rekordmutatónak számít a járvány kezdete óta. Oroszországban az elmúlt 24 órában újabb 8706 embernél mutattak ki koronavírus-fertőzést, és ezzel az eddigi összes fertőzés száma 520 129-re emelkedett. Brazília megelőzte Nagy-Britanniát az új koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak számában, és az eddigi elhunyt 41 828 Covid-19 beteggel második helyre zárkózott fel az Egyesült Államok mögé. Bezárták Peking egyik nagybani piacát, és megkezdték több mint 10 ezer kereskedő és alkalmazott koronavírus-tesztelését, miután a kínai főváros illetékesei a helyben továbbadott koronavírusos esetek számának megugrását jelentették. Az Egyesült Nemzetek Szervezete és partnerei fokozzák segélyezési műveleteiket Szíria-szerte, hogy elláthassanak több mint 11 millió embert a legalapvetőbb közszükségleti cikkekkel - közölte Antonio Guterres ENSZ-főtitkár. Egy szövetségi bíró határozatban utasította az egyesült államokbeli Seattle városát, hogy ideiglenesen függessze fel a könnygáz, a paprikaspray és a hanggránátok rendőrségi használatát békés tüntetések feloszlatására. New York állam demokrata párti kormányzója, Adrew Cuomo egy sor törvényt írt alá a rendőrök felelősségre vonhatóságáról. Fegyveresek megöltek legkevesebb 27 embert szombaton különböző támadásokban szerte Afganisztánban - közölték helyi tisztségviselők. Őrizetbe vettek Hongkongban 43 embert engedély nélküli gyülekezésért, illetve erőszakos cselekmények miatt a Kínához tartozó különleges közigazgatású terület különböző pontjain - közölte a rendőrség. Elfogtak egy 26 éves kábítószer-kereskedőt, akitől 36 millió forintot és 150 millió forint feketepiaci értékű kábítószert foglaltak le - közölte a rendőrség. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd-Budapest Honvéd 1:2 Bánhidi Bence, a MOL-Pick Szeged magyar válogatott játékosa is bekerült a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2019/20-as szezonjának álomcsapatába, melynek az edzője David Davis, a Telekom Veszprém trénere. Pekingben jövő év márciusában rendezik meg a 2022-es téli paralimpia tesztversenyeit - közölte a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság.