200 ukrán bejelentését intézte a polgármester

Mintegy 200 ukrán kettős állampolgárt jelentettek be a szabolcsi Kispalád egyik házába úgy, hogy az ott lakók soha nem látták őket – számolt be az RTL Klub Híradója.

Azt mondják, a bejelentéseket a polgármester intézte, aki cserébe állandó közmunkát ígért, és megnyugtatta őket, akárhány embert be lehet jelenteni, nem lesz gond. A településen azt beszélik, még a ravatalozóba és a használaton kívüli, bedeszkázott orvosi rendelőbe is jelentettek be választásra jogosultakat.

Adorján Béla, a körzet jobbikos képviselőjelöltje azt mondja, a választókerületben 5300 fővel gyarapodott a szavazóbázis, bár az elvándorlás és az alacsony születési ráta ezt nem indokolja.

A polgármester nem nyilatkozik, de a riportban megszólaló család úgy tudja, az ukránok eligazításában egy ukrajnai magyar asszony segít, aki havonta egyszer, nyugdíjkifizetéskor megy a faluba.