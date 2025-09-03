Keresés

Belföld

20 százalékos előnyről szóló kamukutatással kábítja a híveit Magyar Péter

2025. szeptember 03., szerda 10:53 | Magyar Nemzet
pártok átverés közvélemény-kutatás Magyar Péter Tisza Párt

Nagy a kapkodás mostanában a Tisza Párt háza táján. Az utóbbi napok történései odáig vezettek, hogy a pártvezetés válságtanácskozást hívott össze, amelyen felettéb érdekes döntések születtek - a részletekről Deák Dániel számolt be a Magyar Nemzet közlése szerint. 

  • 20 százalékos előnyről szóló kamukutatással kábítja a híveit Magyar Péter

Miután kiderült, hogy brutális adóemelésre készülnek, valamint hogy Tarr Zoltán alelnök nyíltan elismerte: hazudtak a kampányban a Tisza Párt vezetői megbeszélést tartottak – közölte a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Deák Dániel szavaira hivatkozva a Magyar Nemzet azt írja, mostantól nyilatkozati stop van a pártban:

ettől kezdve kizárólag Magyar Péter szólalhat meg nyilvánosan, aki minden botrányt tagad. Ennek következtében Tarr Zoltán sem jelent meg azóta, holott korábban ő maga mondta ki, hogy félrevezették a választókat.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a másik döntés egy megrendelt közvélemény-kutatás volt, amelynek célja, hogy elterelje a figyelmet a párt körüli botrányokról, és azt sugallják: minden rendben van. 

Ez a felmérés a 21 Kutatóközponttól érkezett, amelynek vezetője korábban maga is elismerte, hogy politikai megrendelések esetén a megrendelő akarata érvényesül.

„Így nem meglepő, hogy közel 20 százalékos előnyt mért a Tisza számára”

– jegyezte meg Deák, hozzátéve: különösen beszédes, hogy a kutatás nyilvánosságra hozatala után percekkel Magyar Péter már kész grafikonokat osztott meg a közösségi médiában. Ez szerinte arra utal, hogy előre tudott az eredményekről, vagyis valójában maga a párt rendelte meg a számokat.

A Tisza valódi, belső kutatásai ugyanazt mutatják, mint a többi felmérés, amely az elmúlt hetekben jelent meg: a Tisza gyengül, a Fidesz erősödik. Ennek az erjedésnek a látványos jele, hogy tegnap négy Tisza-szervezet is feloszlott és hogy Magyar Péter kínosan magyarázkodik a kiszivárgott adóemelése terveik kapcsán – zárta Facebook bejegyzését Deák Dániel.

