20 órától életbe lépett a kijárási korlátozás

3945 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 122 863-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 101 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 2697-re emelkedett, 28 808-an meggyógyultak. 30 napig este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom van érvényben, ez alól csak a munkavégzés kivétel, amit igazolni kell - hangsúlyozta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán. Dömötör Csaba hozzátette: A gyógyszertárak és benzinkutak kivételével minden üzletnek be kell zárnia este 7-kor. Az egyes vallási közösségek saját maguk dönthetnek a szertartásaikról, de a járványügyi szabályokat be kell tartaniuk. A katonákat is bevonják a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási tilalom fenntartásába - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban. Kötelező a maszkhasználat a 10 ezer főnél nagyobb települések egyes közterületein is – jelentette be Orbán Viktor. A maszkviseléssel nem a rendőrnek teszünk szívességet, járványügyi szempontból van szükség a fegyelmezettségre - jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos. Orbán Viktor a TV2 műsorában közölte: két hét múlva tud választ adni arra, hogy karácsonykor már lehetnek-e olyan nagyobb családi összejövetelek, amelyeken tíznél többen vehetnek részt. Az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeznek, az újonnan meghozott intézkedésekkel az egészségügyi rendszer továbbra is bírja a terhelést - mondta a miniszterelnök. Másfél héten belül érkezik Magyarországra a koronavírus elleni orosz oltóanyagminta - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A védekezés legfontosabb aspektusát jelentik a korlátozó intézkedések, rendelkezésre áll minden védőfelszerelés, de az egészségügyet nem lehet túlterhelni, az ott dolgozókat kímélnünk kell - mondta az igazságügyi miniszter. A halasztható műtétek felfüggesztése tehermentesíti a magyar egészségügyet - mondta Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere. Arra kell törekedni, hogy minél több forrásból lehessen vakcinát beszerezni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az RT orosz televíziócsatornának nyilatkozva. Nemcsak az egészségügyi dolgozók, hanem a védekezésben részt vevő orvos- és egészségtudományi hallgatók is térítésmentesen használhatják országszerte a közösségi közlekedési eszközöket - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. A kormány benyújtotta a családok védelmét szolgáló alaptörvény-módosítását, amely kimondja, hogy az anya nő, az apa férfi. Emellett egyértelműen és világosan meghatároznák a közpénz fogalmát is. A kabinet ezen kívül a választási törvény módosítását is javasolta, ezzel megakadályozva az úgynevezett kamupártok indulását. Már megindult a baloldali hangulatkeltés „a kamupártok elleni” törvénymódosításról - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Nem méltó a népjóléti bizottság vezetésére az, aki a világjárvány kellős közepén kamuvideókkal kelt pánikot és gátolja a védekezést – közölte Nacsa Lőrinc Magyarország élőben című műsorunkban. A KDNP országgyűlési képviselője az alkotmánymódosítás kapcsán azt mondta: a keresztény értékek védelmét az ország önazonosságának védelmében kell az alaptörvénybe foglalni. Már csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok, aki teheti, intézze online hivatali ügyeit. A kormány a járványhelyzetben is elkötelezett a munkaalapú gazdaság mellett, az új gazdaságvédelmi intézkedések célja, hogy támogassuk a magyar munkaadókat és munkavállalókat, hogy folytatni tudják a tevékenységüket - mondta Schanda Tamás államtitkár. A családok négyötöde ismeri és jónak tartja az otthonteremtési program januárban induló öt új elemét, amelyek közül az otthonfelújítási támogatás a legnépszerűbb - közölte legfrissebb közvélemény-kutatása alapján a Kopp Mária intézet. Újabb támogatást biztosít a kormány a turizmusnak - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Több mint duplájára nőtt az embercsempészet miatt indított büntetőeljárások száma idén a teljes 2019-es évhez képest Magyarországon – közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Az erdélyi magyar nemzeti közösség jogaiért folytatott harchoz szükség van a parlamenti jelenlétre, az etnikai képviseletnek ma sincs alternatívája - hangsúlyozta Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke. Az Európai Bizottság engedélyezi annak a szerződésnek a megkötését, amely akár 300 millió adag, koronavírus elleni oltóanyag beszerzését is lehetővé teszi az amerikai Pfizer és a német BioNTech vállalattól - jelentette be az Európai Bizottság szóvivője. A világon 51,3 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 33,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, több mint 10 600 új beteget és csaknem kétszáz elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt. Újabb 45 nappal meghosszabbította az október 1-jén bevezetett vészhelyzet érvényességét a szlovák kormány, a koronavírus-járvány terjedésével indokolva a lépést. Éjszakai kijárási tilalmat vezet be a koronavírus-fertőzöttek számának rohamos növekedése miatt a Bosznia-hercegovinai Föderáció vezetése. Nagy-Britanniában meghaladta az 50 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Örményország kénytelen volt aláírni a hegyi-karabahi konfliktus lezárásáról szóló megállapodást, hogy elkerülje a katonai összeomlást - jelentette ki Nikol Pasinján örmény miniszterelnök. Betartja a tűzszünetet Örményország és Azerbajdzsán a hegyi-karabahi konfliktusövezetben, a szemben álló felek alegységei megálltak az általuk eddig ellenőrzött területek határán - közölte az orosz fegyveres erők vezérkarának szóvivője. Változtatni kell a fehéroroszországi kormányellenes tüntetések lefolytatásának taktikáján - jelentette be Szvjatlana Chinaouszkaja, a Litvániába menekült fehérorosz ellenzéki vezető. Donald Trump amerikai elnök jogászai újabb perkeresetet nyújtottak be, Georgiában elrendelték a szavazatok újraszámlálását. A Szíriával szembeni nyugati büntetőintézkedések akadályozzák a kormány munkáját a belháború elől otthonukból elmenekült milliók visszatérésének biztosításában - jelentette ki Bassár el-Aszad szíriai elnök. Mihail Misusztyin orosz kormányfő jóváhagyta azt a kétoldalú szerződéstervezetet, amelynek alapján az orosz haditengerészet műszaki ellátóállomást létesíthet Szudán területén. Az osztrák kormány preventív jellegű fogva tartást tervez alkalmazni azoknak a terrorizmussal megvádolt személyeknek az esetében, akik nem adják fel szélsőséges nézeteiket - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. Hongkong összes ellenzéki törvényhozója lemond a posztjáról egy Pekingben született új határozat miatt, amely nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva lehetővé teszi a helyi hatóságoknak képviselők közvetlen kizárását. 6,5 millió eurót zsákmányoltak a betörők egy vámhivatalban a németországi Emmerichben. Elfogtak egy moldáv embercsempészt és 13 migránst a Pest megyei rendőrök az M0-ás autóút egyik pihenőjénél. Halálra gázolt egy embert a villamos a XI. kerületben - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Rendőrökre támadt egy borsodi család 7 tagja, őrizetbe kerültek - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Szünetel a forgalom a Gyermekvasúton - közölte a Mávinform. Általános maszkviselési kötelezettség lépett életbe a MÁV-csoportnál: a járműveken, a MÁV és a MÁV-HÉV állomásain, illetve megállóhelyein, valamint a Volánbusz állomásain és megállóiban is kötelező az orr és a száj maszkkal történő eltakarása. Férfi vízilabda BL-selejtező: OSC - Tourcoing (francia) 12:9 Férfi vízilabda ob I: FTC-Telekom Waterpolo - A-Híd VasasPlaket 18:8; PVSK Mecsek Füszért - Budapesti Honvéd SE 9:9 Női kézilabda NB I: Kisvárda Master Good SE - FTC-Rail Cargo Hungaria 26:38 Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - Ferencvárosi TC 29:25 Pozitív lett a koronavírustesztje Marco Rossinak, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának. Elkülönítése a játékosoktól, stábtagoktól azonnal megtörtént - írta Twitter-oldalán a magyar szövetség. Pintér Attilát nevezték ki a Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgócsapatának új vezetőedzőjévé. A MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának három játékosa megfertőződött a koronavírussal, ezért az együttes soron következő két bajnoki találkozóját elhalasztották. Egyelőre nincs veszélyben a decemberi olimpiai kvalifikációs országos bajnokság megrendezése Kaposváron - mondta Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke.