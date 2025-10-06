Keresés

Belföld

20 ezer magyar adatát szerezhette meg az ukrán cég

2025. október 06., hétfő 10:18 | Hír TV
adatszivárgás Radnai Márk Magyar Péter Tisza Világ ukrán cég

Kiderült, ki áll a Tisza Párt alkalmazása mögött. 20 ezer magyar felhasználó adatai szivárogtak ki a PettersonApps nevű ukrán cég fejlesztőin keresztül. Részletek!

  • 20 ezer magyar adatát szerezhette meg az ukrán cég

A Tisza Pártnál súlyos adatszivárgás történt, ukrán szálra bukkant az Index.hu

 A Tisza Párt Tisza Világ elnevezésű alkalmazásából közel húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki, ami súlyos biztonsági kockázatot jelent. A kiszivárgott adatok között megtalálható a felhasználók neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma is. A helyzetet tovább árnyalja, hogy az Index információi szerint az alkalmazás fejlesztésén a kárpátaljai kötődésű PettersonApps nevű ukrán cég dolgozhatott.

 Radnai Márk alelnök és egy ungvári fejlesztő is korlátlan hozzáféréssel rendelkezett

 A kiszivárgott információk rávilágítanak arra, hogy kik rendelkeztek korlátlan hozzáféréssel a párt regisztrált tagjainak személyes adataihoz. Az alkalmazás adminjai között szerepel Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki az applikáció fejlesztését koordinálta, valamint egy bizonyos Myroslav Tokar ungvári illetőségű webfejlesztő is. Ez a tény élesen megkérdőjelezi az adatbiztonság párt által hangoztatott garanciáit.

 Kiemelten kockázatos alkalmazás: zavaros ukrán háttér

 A PettersonApps nevű ukrán cég, ahol Tokar is dolgozik, egy Volodimir Zelenszkij támogatóként ismert ukrán férfi, Oleh Ostroverkh vezérigazgatója. Ostroverkh ráadásul tagja a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottságának, amely szorosan együttműködik az ukrán hadsereg egy zászlóaljával. Ez a kapcsolat megerősíti a gyanút, hogy a Tisza Párt alkalmazása – amit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) már korábban is kiemelten kockázatosnak minősített – komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet a magyar felhasználók számára. A párt ezzel a lépéssel a felelősséget a felhasználókra hárította, akiknek az adatai így akár az EU-n kívülre is eljuthattak.

Cikk forrása: MAGYAR NEMZET

Fotó: Facebook

 

 

 

 

 

