2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

20 ezer gazdag bevándorló érkezett a letelepedési kötvényekkel

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 20:17, frissítve: csütörtök 21:07

Miközben a kormányközeli cégek milliárdokat profitáltak a menekültellenes kampányokból, a kabinet 15-ször több bevándorlót engedett be a Rogán-féle papírokkal, mint amennyit Brüsszel kért. A bevándorlási hivatal végleges adatai alapján 20 ezer gazdag bevándorló telepedhetett le Magyarországon a letelepedési kötvények révén. A végleges adatokat a Lánchíd Rádió kérte ki közérdekűadat-igényléssel. Az összesítés szerint csaknem 6600 külföldi befektető kapott élethosszig tartó letelepedési engedélyt, további 13 ezren családegyesítés címszó alatt érkeztek, 47 gazdag bevándorló pedig tartózkodási engedélyhez jutott. A többség kínai, de sokan érkeztek olyan muzulmán országokból, mint Irak, Afganisztán vagy Irán. A Rogán-féle papírok emellett Észak-Afrikában és Ázsiában is kelendőek voltak.

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