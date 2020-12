20 év fegyház gyermekgyilkosságért

6635 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 231 844-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 182 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 5324-re emelkedett. Speciális szabályok lehetnek karácsonykor és szilveszterkor a koronavírus járvány miatt - erről beszélt a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta: Orbán Viktor miniszterelnök ma egyeztet virológusokkal, kutatókkal, szakértőkkel, ezt követően hoznak döntést a további intézkedésekről. A szabályok finomhangolására van szükség Karácsonykor - erről a Semmelweis Egyetem rektora beszélt Magyarország élőben Extra című műsorunkban. Merkely Béla azt mondta, az adventi időszakban meghosszabbítaná az üzletek nyitvatartását annak érdekében, hogy a boltokban ne alakuljon ki tömeg. Az ünnepek alatt pedig engedélyezné a tíz fő körüli családi összejöveteleket. Nincs olyan kapacitás-, technikai vagy védőeszközhiány az egészségügyi intézményekben, amely hátráltatná a védekezést - mondta Halmosi Zsolt országos kórházfőparancsnok az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén. Folytatják a vidéki nagyvárosok önkormányzatai a koronavírus-járvány elleni védekezésben résztvevők, valamint a lakosság támogatását, illetve a járvány gazdasági hatásainak enyhítését. Több helyen adományokat is gyűjtenek, hogy a rászorulókat segíthessék. Azok is kérhetik az otthonfelújítási támogatást, akik családi otthonteremtési kedvezményt vettek igénybe - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. Novák Katalin emlékeztetett: januártól a kormány a legalább egy gyermeket nevelő családok otthonfelújítási költségeinek felét, maximum hárommillió forintig, visszatéríti. A jövőre induló otthonteremtési és otthonfelújítási programok várhatóan tartós megrendelést biztosítanak a magyarországi építőanyag-gyártóknak és a kivitelező vállalkozásoknak egyaránt - közölte a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség. A hazai K+F ráfordítások összege évek óta emelkedik, tavaly minden eddigi értéket meghaladva 702 milliárd forint hasznosult ezen a területen, ami több mint kétszerese a 2010-es költéseknek - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Amennyiben valaki karácsonyra csomagot szeretne feladni, azt legkésőbb december 18-ig tegye meg, hogy a küldemény december 24-ig biztosan megérkezzen a címzetthez – mondta Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője csütörtökön az M1-en. Decemberben korábban, jövő szombat előtt érkeznek az érintettekhez a nyugdíjszerű ellátások és a nyugdíj - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. KSH: az előző hónaphoz képest 1,2 százalékkal nőtt, tavaly októberhez mérten 1,9 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi üzletek forgalma. A következő években nettó 826 milliárd forinttal járulhat hozzá a magyar gazdasághoz az 5G technológia, amivel jelentősen támogatja a koronavírus-válság utáni újjáépítést is - derül ki az Ericsson megrendelésére készült kutatásból. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Alekszej Lihacsovot, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatóját. Az egyeztetésen elhangzott: az új paksi atomerőmű-blokkok megfelelnek a magyar és az európai uniós szabályoknak és a biztonsági követelményeknek. „Amit Szájer József tett, az a mi politikai közösségünk értékrendjébe nem fér bele” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Szájer József „a történtek után az egyetlen helyes döntést hozta, amikor bocsánatkérés mellett európai parlamenti mandátumáról lemondott, és a Fideszből kilépett” - közölte a kormányfő. A brüsszeli rajtütés szervezői arra fókuszáltak, hogy magyar érdekeket sértsenek - mondta Földi László Magyarország élőben című műsorunkban. A biztonságpolitikai szakértő szerint sajnálatosan az történt, hogy a célszemély, Szájer József partnere volt ennek az akciónak, a szónak abban az értelmében, hogy részt vett ezen a nem kívánatos eseményen. Az Európai Bizottság elnökének közvetlen környezetében dolgozó személy is részt vett a brüsszeli partin. Ursula von der Leyen stábtagja mellett egy szintén magas rangú orosz és észt diplomata is a jelenlévők között volt. Az Európai Unió valamennyi tagállamának összefogása helyett akár 25 tagország együttműködésével is létre lehet hozni a koronavírus-világjárvány utáni helyreállítást szolgáló 750 milliárd eurós alapot - mondta Manfred Weber, az EPP EP-frakcióvezetője. A világon 64,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,5 millió, a gyógyultaké pedig 41,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Kezdeményezték a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag forgalmazását Szerbiában. Németországban január 10-ig meghosszabbítják a koronavírus-járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozásokat - jelentették be Berlinben. Svájcban és Ausztriában kinyithatnak a síközpontok, de csak a belföldi turisták számára. Franciaországban január második feléig zárva tartanak a sípályák és a kormány nem támogatja a külföldi utakat sem. A francia kormány hét nap karanténra kötelezi a külföldi síelésről hazatérőket az év végi ünnepek idején - közölte Jean Castex miniszterelnök. Kilencvennégy éves korában meghalt Valéry Giscard d'Estaing volt francia elnök. A politikust novemberben szívelégtelenség miatt kórházba szállították, az alapítványa által kiadott közlemény szerint a koronavírus szövődményébe halt bele. Oroszországban meghaladta a 28 ezret az újonnan kimutatott fertőzések száma. Az aktív esetek száma 474 ezer, a halálos áldozatoké 554-gyel 41 ezerre, a felépülteké pedig 29 ezerrel 1,9 millióra emelkedett. Törökországban az elmúlt 24 órában csaknem 32 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Április óta a legmagasabbra emelkedett az Egyesült Államokban a koronavírus okozta halálesetek napi száma, a baltimore-i Johns Hopkins közlése szerint az elmúlt 24 órában több mint 2700-an haltak bele a Covid-19-be. A koronavírus-járvány hosszú távú hatásai miatt 2030-ra meghaladhatja az egymilliárdot a mélyszegénységben élő emberek száma a világon - írta tanulmányában az ENSZ Fejlesztési Programja. A törvényhozók előzetes voksolásban megszavazták a kneszet feloszlatását, és ha a plénum további három olvasatban is hasonlóképpen dönt, akkor két éven belül negyedszer is előrehozott választásokat tartanak Izraelben. Olaszországban élő tunéziai bevándorlókat vettek őrizetbe a hatóságok, akik a neki juttatott állami támogatást egy Európában körözött terroristának továbbították nemzetközi valutaátutaló szolgálaton keresztül - közölte a bolognai pénzügyőrség. A francia kormány feloszlatta a franciaországi iszlamofóbia elleni kollektíva nevű muzulmán szervezetet, amelyet iszlamista propaganda terjesztésével vádolt meg. Tűz ütött ki egy felújítás alatt álló moszkvai kórházépületben, két ember meghalt. Az oltásra 27 tűzoltókocsit és 88 tűzoltót vezényeltek az orosz főváros központjában lévő egészségügyi intézményhez. Tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélte a Balassagyarmati Törvényszék első fokon azt a nőt, aki 2018. január elsején megölte újszülött gyermekét Pásztón - közölte a Nógrád Megyei Főügyészség. Kiskorú sérelmére, üzletszerűen elkövetett emberkereskedelem bűntette és gyermekprostitúció kihasználása miatt vádat emeltek egy fővárosi testvérpár ellen - tájékoztat a fővárosi főügyész. Labdarúgó Bajnokok Ligája: Ferencvárosi TC - FC Barcelona 0:3 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: Telekom Veszprém - THW Kiel (német) 41:33 Női kosárlabda NB I: Uni Győr MÉLY-ÚT - Aluinvent DVTK 73:70; Ludovika-FCSM Csata - Atomerőmű KSC Szekszárd 78:99; TFSE-MTK - ZTE Női Kosárlabda Klub 90:57 Férfi kosárlabda NB I: DEAC - Egis Körmend 83:87; OSE Lions - Alba Fehérvár 91:86; Atomerőmű SE - Naturtex-SZTE-Szedeák 71:66