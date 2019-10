1956 nem lezárt múlt

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából országszerte és a határon túl is több megemlékezést tartanak. Reggel katonai tiszteletadás mellett, az Országgyűlés elnökének jelenlétében ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót a Kossuth téren. Az ország több pontján is egész nap családi programokkal várják az ünneplőket. Katonai tiszteletadás mellett, az Országgyűlés elnökének jelenlétében vonták fel reggel a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján a Parlament előtti Kossuth téren. Idén a forradalom 63. és Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának 30. évfordulója van ezen a napon.

Budapesten már tegnap elkezdődtek az október 23-i megemlékezések. A Műegyetem előtti '56-os emlékműnél Boross Péter volt miniszterelnök mondott beszédet, a Műegyetemi ünnepséget követően pedig elindult a hagyományos fáklyás felvonulás a Bem térre.

De nem csak Budapesten, hanem országszerte és a határon túl is 1956-ra emlékeznek.

A Sepsiszentgyörgyre, a Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emlékházába látogató fiatalokat, például rabruhába öltöztetik, hogy a szó szerint a saját bőrükön érezzék 56 szellemét. Az október 23-át megelőző napokban ingyenesen látogathatták az érdeklődök az úgynevezett székelyföldi terrormúzeumot, ahol élethű börtöncella, vallatószoba is látható.

Az 1956-os forradalom ereje segíti a magyarokat, hogy a mai Európában is felemeljék a fejüket – erről pedig a jobboldali Olasz Testvérek elnöke beszélt. Giorgia Meloni a római magyar nagykövetségen tartott megemlékezésen úgy fogalmazott, sokkal tartozunk azoknak a magyar fiataloknak, akik feláldozták magukat 56-ban. A politikus hozzátette, az elnyomást megtapasztalt Magyarország és Lengyelország az elsők között fejezi ki nemtetszését, amikor az Európai Bizottság túlzásokba esik.

1956 velünk él mindaddig, amíg nem szolgáltatunk igazságot minden, a kommunista diktatúrák által megnyomorított magyarnak és nem magyarnak – mondta a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Demeter Szilárd a Magyar Írószövetség Bajza utcai székházán arról beszélt, hogy azok a kommunisták, akik 1956-ban idegen hatalmat hívtak a magyarokra, besúgásra kényszerítettek testvért és barátot, és érdekből fenntartották a diktatúrát, ma is köztünk járnak.

A megemlékezés után átadták az Arany János-díjat, amelyet idén Szávai Géza erdélyi magyar írónak ítélték oda, akinek távollétében felesége, vette át az elismerést az Írószövetség székházában.

Egész nap családi programokkal várják az ünneplőket a Kossuth téren az 1956-os forradalomra emlékezve. Ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. Az érdeklődők nosztalgiavillamosokat, Csepel teherautókat is megtekinthetnek, valamit '56 gasztronómiájával is megismerkedhetnek. Ingyenesen látogatható a Terror Háza Múzeum is. Idén is lesz Szabadságkoncert este a Millenárison, a Zeneakadémián pedig Orbán Viktor miniszterelnök mond majd ünnepi beszédet, melyet a Hír TV 19 óra 10 perctől élőben közvetít.

