1901 óta ez volt a második legmelegebb ősz

2018. DECEMBER 4., KEDD NEMCSAK AZ ELNÖKVÁLASZTÁST, AZ ALELNÖKVÁLASZTÁST IS ELÕRE LEOSZTHATTÁK A JOBBIKBAN. A HÍRTV BIRTOKÁBA KERÜLT HANGFELVÉTELEN SZÁVAY ISTVÁN A SZAVAZÁS ELÕTT TUDHATTA, HOGY KIK LESZNEK AZ ALELNÖKÖK ÉS AZT IS, HOGY HÁNY SZAVAZATOT KAPNAK MAJD. SZÁVAY ISTVÁN JOBBIKOS KÉPVISELÕ LEMONDOTT PARLAMENTI MANDÁTUMÁRÓL. FIDESZ: BRÜSSZEL ELVENNÉ A KÖZÉP-EURÓPAI TAGÁLLAMOK, KÖZTÜK MAGYARORSZÁG PÉNZÉT ÉS A SOROS-SZERVEZETEKNEK ADNÁ. A CEU MINDEN AMERIKAI AKKREDITÁCIÓJÚ PROGRAMJÁT BÉCSBEN INDÍTJA EL 2019 SZEPTEMBERÉBEN KÖZÖLTE AZ EGYETEM. MSZP: A CEU-T "KISEPRÛZTÉK" MAGYARORSZÁGRÓL. KORMÁNYSZÓVIVÕ: A SOROS-EGYETEM ÚGY MEGY, HOGY MARAD, SOK KÉPZÉSÉT TOVÁBBRA IS BUDAPESTEN TARTJA. AZ EGÉSZ ÜGY NEM MÁS, MINT EGY SOROS-FÉLE POLITIKAI BLÖFF, AMIVEL A KORMÁNY NEM KÍVÁN FOGLALKOZNI. AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: MINDENKINEK VESZTESÉG A CEU TÁVOZÁSA ÉTÉKELTE AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG FACEBOOK-OLDALÁN. ORBÁN VIKTOR: NEM ISMEREK OLYAN GAZDASÁGI ÜGYET, AMELYNEK AZ ÉRTÉKE MEGHALADNÁ 800 ÉV BARÁTSÁGÁT KÖZÖLTE HIVATALOS LÁTOGATÁSA SORÁN ZÁGRÁBBAN. HORVÁT KORMÁNYFÕ: A MAGYAR MINISZTERELNÖK LÁTOGATÁSA FONTOS SZEREPET JÁTSZIK A KÉT ORSZÁG KAPCSOLATÁNAK ELÕMOZDÍTÁSÁBAN. VARGA MIHÁLY: MAGYARORSZÁG NEM TÁMOGATJA AZ ÖNÁLLÓ EURÓZÓNA-KÖLTSÉGVETÉS LÉTREHOZÁSÁT HANGSÚLYOZTA BRÜSSZELBEN. GÁL KINGA: A FIDESZ NÉPPÁRTI FRAKCIÓJA ELUTASÍTJA A HUMANITÁRIUS VÍZUMOK BEVEZETÉSÉT JELENTETTE KI BRÜSSZELBEN. TARLÓS: BUDAPEST ERÕSÖDÖTT A KÖZFEJLESZTÉSI TANÁCS LÉTREJÖTTÉVEL, A FÕVÁROSNAK TÖBB KÖZE LESZ AZ ÁLLAMI BERUHÁZÁSOKHOZ. SZAKSZERVEZETEK: NEM TÖRTÉNT ÉRDEMI VÁLTOZÁS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSAI ÜGYÉBEN. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP A VESZPRÉM MEGYEI MEGYEREN A KORÁBBI POLGÁRMESTER LEMONDÁSA MIATT. BRUTTÓ 2 FT-TAL CSÖKKENTI A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 6 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. EMMANUEL MACRON KÉRÉSÉRE A MINISZTERELNÖK FOGADJA A "SÁRGA MELLÉNYESEK " KÉPVISELÕIT ÉS A PARLAMENTI PÁRTOK VEZETÕIT. FRANCIA OKTATÁSI MINISZTÉRIUM: KÖZÉPISKOLÁSOK IS CSATLAKOZTAK A SÁRGAMELLÉNYESEK MOZGALMÁHOZ. PÁRIZS FÕPOLGÁRMESTER: TÖBB MINT 3 MILLIÓ EURÓ KÁRT OKOZOTT AZ ÜZEMANYAGADÓ EMELÉSE ELLEN KIALAKULT ZAVARGÁS PÁRIZSBAN. FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTÕ: AZ ELMÚLT FÉL ÉVBEN LÁTHATÓVÁ VÁLT MACRONNÁL A TAPASZTALAT HIÁNYA M1. ERDOGAN: EGY MÛANYAG ZACSKÓVAL FOJTOTTÁK MEG DZSAMÁL HASOGDZSI ÚJSÁGÍRÓT. URUGUAYI ELNÖK: URUGUAY ELUTASÍTOTTA A HAZÁJÁBAN KORRUPCIÓVAL GYANÚSÍTOTT VOLT PERUI ELNÖK MENEDÉKKÉRELMÉT. DONALD TRUMP "ÉRDEMLEGES” FEGYVERZETKORLÁTOZÁST SZERETNE MOSZKVÁVAL ÉS PEKINGGEL. NATO-FÕTITKÁR: A NATO POLITIKAI ÉS GYAKORLATI SEGÍTSÉGET NYÚJT UKRAJNÁNAK. UKRÁN HÍRPORTÁL: POROSENKO AZ UKRÁN-OROSZ BARÁTSÁGI SZERZÕDÉS MEGSZÜNTETÉSÉT JAVASOLJA. KÖRÜLBELÜL 65 EZREN TÜNTETTEK AZ ÉGHAJLATVÉDELEMÉRT BRÜSSZELBEN A COP24 MEGKEZDÉSE ELÕTT. DAVID ATTENBOROUGH: AZ ELMÚLT ÉVEZREDEK LEGNAGYOBB FENYEGETÉSE A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖZÖLTE A COP24 ÜLÉSÉN. HALÁLRA GÁZOLT EGY FÉRFIT EGY AUTÓS CSEMÕ KÜLTERÜLETÉN, MAJD A SOFÕR GYALOG TÁVOZOTT A HELYSZÍNRÕL. ÁROKBA BORULT EGY TRAKTOR REGENYÉN, 20 ÉVES VEZETÕJE A HELYSZÍNEN MEGHALT. KATASZTRÓFAVÉDELEM: KIGYULLADT EGY TANYA TISZAALPÁRNÁL, AZ ÉPÜLETBEN KÉT FÉRFI TARTÓZKODOTT, AZ EGYIK MEGHALT. A NAPPALI HÕMÉRSÉKLET EMELKEDÉSE MELLETT, BORÚS, CSAPADÉKOS IDÕ VÁRHATÓ A HÉTEN, ESÕ, ÓNOS ESÕ, HAVAZÁS IS LEHETSÉGES OMSZ. IDÕSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK A 2-ES FÕÚT DUNAKESZI-GÖD SZAKASZÁN DECEMBER 3. ÉS 7. KÖZÖTT ÉJSZAKÁNKÉNT.