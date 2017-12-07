2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

18 év után derült ki, hogy megölte feleségét

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 23:33

Egy közel két évtizede elkövetett gyilkosság gyanúsítottját fogta el a rendőrség. A budakalászi gyanúsított még 1999-ben a házuk udvarán álló kútba lökte akkor 44 éves feleségét, majd rázárta a kútfedelet – az asszony holttestét ugyan másnap megtalálták, de akkor nem merült fel az idegenkezűség gyanúja. A megoldatlan életellenes bűncselekményekkel foglalkozó nyomozók idén novemberben vették elő újra az aktát – az új információk alapján végül Kesztölcön fogták el a most 60 éves gyanúsított férfit.

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gyilkosság

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