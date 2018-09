17 éve ezen a napon megtanulta a világ, kicsoda Oszama bin Laden

2018. SZEPTEMBER 11., KEDD MÛSORVÁLTOZÁS: A 23 ÓRÁS HÍREK UTÁN MEGISMÉTELJÜK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK STRASBOURGI FELSZÓLALÁSÁT ÉS NEMZETKÖZI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁT. LEZAJLOTT A VITA AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL. ORBÁN VIKTOR IS RÉSZT VETT ÉS FELSZÓLALT A STRASBOURGI ÜLÉSEN. ORBÁN VIKTOR: AZ UNIÓ TÖRTÉNELMÉBEN ELÕSZÖR FORDUL ELÕ, HOGY ELÍTÉLIK A SAJÁT HATÁRÕREIKET. ORBÁN: AZÉRT ÍTÉLIK EL MAGYARORSZÁGOT, MERT A MAGYAR EMBEREK ÚGY DÖNTÖTTEK, NEM LESZÜNK BEVÁNDORLÓORSZÁG. ORBÁN: A SARGENTINI-JELENTÉS NEM ADJA MEG A TISZTELETET A MAGYAR EMBEREKNEK. SZÁJER JÓZSEF: A JELENTÉS BOSSZÚ A TÖMEGES BEVÁNDORLÁST ELLENZÕ MAGYAR EMBEREKEN. JÁRÓKA LÍVIA: AZ EP HITELÉT IS ALÁÁSÓ, ALAPTALAN VÁDASKODÁSOKAT TARTALMAZ A JELENTÉS A ROMÁKRÓL. SZIJJÁRTÓ: AZ ENSZ-FÕBIZTOS HIVATALA UGYANAZT CSINÁLJA, MINT SARGENTINI ÉS MAGYARORSZÁGOT TÁMADJA AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS MEGÁLLÍTÁSA MIATT. LMP: A KORMÁNY SÚLYOS HIBÁI MIATT NEM LEHET A MAGYAR EMBEREKET BÜNTETNI, EZÉRT AZ LMP NEM TÁMOGATJA A SARGENTINI-JELENTÉS ELFOGADÁSÁT. ORBÁN: A FIDESZ MEG AKARJA REFORMÁLNI AZ EURÓPAI NÉPPÁRTOT. EGYETÉRT A TÖMEGES BEVÁNDORLÁS OKOZTA VÁLSÁGHELYZET MEGHOSSZABBÍTÁSÁVAL A HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG. EMMI: SZERDÁIG IGÉNYELHETÕ AZ ISKOLÁKBAN A MÉHNYAKRÁK ELLENI VÉDÕOLTÁS A 12. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT ÉS 7. OSZTÁLYBA JÁRÓ LÁNYOKNAK. TÁLLAI ANDRÁS: IDÉN ÉS JÖVÕRE IS VÁRHATÓ NYUGDÍJPRÉMIUM, A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS VÁRHATÓAN EGÉSZ ÉVBEN 4% FELETT LEHET MAGYAR IDÕK. AZONNALI, 15-20 SZÁZALÉKOS EMELÉST SÜRGETNEK A FUVAROZÓI ÉRDEKKÉPVISELETEK. SZÁLLODASZÖVETSÉG: A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK BÕVÜLÉSE EMELTE A TURISZTIKAI TELJESÍTMÉNYEKET. 58,6 MRD FT-OT BIZTOSÍTOTT A KORMÁNY 32 SZAKRENDELÕ FEJLESZTÉSÉRE EMMI. KSH: 3,4 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK A FOGYASZTÓI ÁRAK AUGUSZTUSBAN AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ KÉPEST. 4,4 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍT IDÉN A KORMÁNY GYEREKEK TÁBOROZTATÁSÁRA KÖZÖLTE RÉTVÁRI BENCE, AZ EMMI ÁLLAMTITKÁRA. JUDITH SARGENTINI: AZ EP-NEK KÖTELESSÉGE FELLÉPNI A MAGYARORSZÁGI JOGSÉRTÉSEK ELLEN. OSZTRÁK EU-ELNÖKSÉG: NEM KÖTHETÜNK KOMPROMISSZUMOT A DEMOKRÁCIA ÉS A JOGÁLLAMISÁG ÜGYÉBEN. ELFOGULTNAK NEVEZTE A MAGYAR JOGÁLLAMISÁGI HELYZETRÕL SZÓLÓ KÜLÖNJELENTÉST RYSZARD LEGUTKO LENGYEL KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕ. ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT AFGANISZTÁNBAN EGY AUTÓPÁLYÁN, TÜNTETÕK TÖMEGÉBEN, A TÁMADÁSBAN 22 EMBER MEGHALT, 23 MEGSEBESÜLT. A PALESZTINOK NEMZETKÖZI BÜNTETÕBÍRÓSÁGHOZ FORDULNAK EGY CISZJORDÁNIAI BEDUIN FALU ÁTTELEPÍTÉSE MIATT. MEGKEZDÕDÖTT AZ OROSZ TÁVOL-KELETEN AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK LEGNAGYOBB HADGYAKORLATA, A VOSZTOK-2018. AMERIKA SOHA NEM ADJA MEG MAGÁT A ZSARNOKSÁGNAK - HANGSÚLYOZTA DONALD TRUMP A SZEPTEMBER 11-I TERRORTÁMADÁSOK ÉVFORDULÓJÁN. ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ NÉGYNAPOS LÁTOGATÁSRA SAN FRANCISCÓBA UTAZIK, AHOL FELSZÓLAL EGY KLÍMAKONFERENCIÁN. 53 BEVÁNDORLÓT TALÁLTAK A ROMÁN HATÁRRENDÉSZEK A NAGYLAKI ORSZÁGÚTI HATÁRÁTKELÕHELYEN, EGY ROMÁN RENDSZÁMÚ TEHERAUTÓBAN. VIZSGÁLATOT KÉRNEK A ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATÁK A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK ÜGYÉBEN. 175 POLITIKUST GYILKOLTAK MEG EGY ÉV ALATT MEXIKÓBAN, ÉS 850 ERÕSZAKOS CSELEKMÉNYT KÖVETTEK EL POLITIKUSOK ELLEN. 105 FOGOLY SZÖKÖTT MEG EGY BÖRTÖNBÕL ÉSZAK-BRAZÍLIÁBAN, MIUTÁN ISMERETLENEK BEROBBANTOTTÁK A FÕBEJÁRATOT. NÉGY JÁRMÛ ÜTKÖZÖTT A 10-ES FÕÚTON PILISSZENTIVÁN KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. 66 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT P. SZABÓ ERNÕ ÚJSÁGÍRÓ, MÛVÉSZETTÖRTÉNÉSZ AZ ÚJ MÛVÉSZET CÍMÛ FOLYÓIRAT VEZETÕ SZERKESZTÕJE. SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT EGY MOTOROS, AKI AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT HÉVÍZEN, A DOBOGÓMAJOR ELÕTTI SZAKASZON. ELFOGTÁK A SZEXUÁLIS ERÕSZAKKAL GYANÚSÍTOTT AFGÁN FÉRFIT. AZ OSZTRÁK RENDÕRÖK EGY FRANKFURTBA TARTÓ VONATON IGAZOLTATTÁK, MAJD LETARTÓZTATTÁK. AZ AFGÁN FÉRFI JELENLEG KIADATÁSI ÕRIZETBEN VAN. A BRFK VISSZAVONTA A KORÁBBAN KITÛZÖTT EGYMILLIÓ FORINTOS NYOMRAVEZETÕI DÍJAT.