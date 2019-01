168 órás sztrájkot hirdettek az Audinál

2019. JANUÁR 23., SZERDA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS DÖNTÖTT A FÕVÁROSI ÉS A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOKAT EGYÜTTESEN MEGILLETÕ FORRÁSOK IDEI MEGOSZTÁSÁRÓL. A KERÜLETEKET ÖSSZESEN 132,2 MILLIÁRD FORINT, A FÕVÁROST 155,5 MILLIÁRD ILLETI MEG A TERVEK SZERINT. FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: NEMESDY ERVIN VÁLTJA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT VEZÉRIGAZGATÓI POSZTJÁN DABÓCZI KÁLMÁNT. EGY HETES SZTRÁJKOT HIRDETETT AZ AUDI SZAKSZERVEZETE CSÜTÖRTÖK REGGELTÕL. NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: NEMZETI KONSZENZUS VAN A CSALÁDOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÉS A CSALÁDOKAT SEGÍTÕ LÉPÉSEK TEKINTETÉBEN. A BALOLDAL NEM BECSÜLTE A MUNKÁT ÉS AGYONADÓZTATTA A BÉREKET - HANGOZTATTA KEDDEN BÖRÖCZ LÁSZLÓ, A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESE. HORVÁTH CSABA ÉS KARÁCSONY GERGELY IS ELÉG AJÁNLÁST GYÛJTÖTT ÖSSZE AHHOZ, HOGY RÉSZT VEHESSEN A JÖVÕ HETI ELÕVÁLASZTÁSI VOKSOLÁSON. TÍZMILLIÓKKAL ÉLESZTI ÚJRA AZ IRÁNYTÛ INTÉZETET A JOBBIK MAGYAR IDÕK. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: LEMORZSOLÓDHATNAK A BIZONYTALAN ELLENZÉKI SZAVAZÓK KÖZÖS EP-LISTA ESETÉN. GULLER ZOLTÁN: A NEMZETI TURISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SEMMILYEN VENDÉGEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOT NEM TÁROL MAGYAR IDÕK. BENKÕ TIBOR: VALÓTLAN VOLT A HONVÉDELMI ALKALMAZOTTI JOGÁLLÁS BEVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS PÁNIKKELTÉS. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: JANUÁR 14. ÉS 20. KÖZÖTT KÉTSZER ANNYI, 38 200 BETEG FORDULT ORVOSHOZ PANASZÁVAL, MINT EGY HÉTTEL KORÁBBAN. ELFOGYOTT AZ INFLUENZA ELLENI NÉGYKOMPONENSÛ OLTÓANYAG KÖZÖLTE AZ OLTÓANYAGOT GYÁRTÓ SANOFI. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK SZERINT A BREXIT ELHALASZTÁSA SEMMIT NEM OLDANA MEG. MICHEL BARNIER UNIÓS BREXIT-ÜGYI FÕTÁRGYALÓ: JELENLEG A RENDEZETLEN BREXIT ESÉLYE LÁTSZIK A LEGNAGYOBBNAK. NÉMETORSZÁG TOVÁBBRA IS EURÓPAI MEGOLDÁST SÜRGET AZ EU-S SOPHIA HADITENGERÉSZETI MÛVELET FOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN. ELUTASÍTOTTA A MEGHÍVÁST A RMDSZ FEBRUÁRI KONGRESSZUSÁRA PAUL-JÜRGEN PORR, A ROMÁNIAI NÉMET DEMOKRATA FÓRUM ELNÖKE. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTÉK A GDANSKI FÕPOLGÁRMESTER MEGKÉSELÉSÉNEK HELYSZÍNÉT BIZTOSÍTÓ CÉG FÕNÖKÉT, KEDDEN. TELEFONON EGYEZTETETT EGYMÁSSAL KEDDEN ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÉS MIKE POMPEO, AZ USA KÜLÜGYMINISZTERE. TÖBB MINT 570 MILLIÓ EURÓS BÍRSÁGOT OSZTOTT KI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A MASTERCARDNAK, AMIÉRT A CÉG MESTERSÉGESEN MEGEMELTE KÁRTYAHASZNÁLATI DÍJAIT. ALÁÍRTÁK AZ ÚJ NÉMET-FRANCIA EGYÜTTMÛKÖDÉSI ÉS INTEGRÁCIÓS SZERZÕDÉST A NÉMETORSZÁGI AACHENBEN. UNIÓS BÍRÓSÁG: EGY EU-TAGORSZÁG KILÉPÉSI SZÁNDÉKÁNAK BEJELENTÉSE NEM MENTESÍT A MENEKÜLTKÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA ALÓL. MEGKEZDTÉK OLASZORSZÁG MÁSODIK LEGNAGYOBB MENEDÉKKÉRÕ-TÁBORÁNAK FELSZÁMOLÁSÁT. MEGKEZDÕDÖTT A GÖRÖG KÉPVISELÕK VITÁJA A PARLAMENT SZERDAI ÜLÉSÉN A MACEDÓNIÁVAL ANNAK ÚJ NEVÉRÕL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSRÓL. MACEDÓN NÉVVÁLTOZTATÁS RENDKÍVÜL MEGOSZTJA A GÖRÖG TÁRSADALMAT, CSÜTÖRTÖKÖN TOVÁBBI TÜNTETÉSEKRE LEHET SZÁMÍTANI. EURÓPAI BIZOTTSÁG: KOMOLY BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENTENEK AZ ÚGYNEVEZETT ARANYÚTLEVÉL- ÉS ARANYVÍZUM-PROGRAMOK. NEM LESZNEK TÖBBÉ RENDSZERES SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK A FEHÉR HÁZBAN - JELEZTE TWITTER-FIÓKJÁN DONALD TRUMP. A PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG SZABADON ENGEDTE A NEMI ERÕSZAK MIATT ÕRIZETBE VETT CHRIS BROWN AMERIKAI ÉNEKEST. JAPÁNBAN ÕRIZETBE VETTEK KÉT IZRAELIT, AKIK TÖBB TONNA ARANYAT CSEMPÉSZTEK BE AZ ORSZÁGBA. MOSZKVA: WASHINGTON KÖZÖLTE, VÉGLEGES AZ INF-SZERZÕDÉS FELMONDÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉSE. A VENEZUELAI ELNÖK ELRENDELTE A DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK TELJES FELÜLVIZSGÁLATÁT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKKAL. MEGHALT URI ISTVÁN, JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNÉSZ, A CENTRÁL SZÍNHÁZ MÛVÉSZE, 73 ÉVES VOLT. VÁDAT EMELTEK EGY FÉRFI ELLEN, AKI PUSKÁT, REVOLVERT, TÖLTÉNYEKET ÉS KÉZIGRÁNÁTOKAT ÁSOTT EL KISKÕRÖSI HÁZA UDVARÁN. KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT HEGYKÕ KÖZELÉBEN, A 85-ÖS ÚTON, A BALESETBEN EGY EMBER MEGHALT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 51-ES FÕÚTON BAJA ÉS BÁTMONOSTOR KÖZÖTT, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK. KAMION ÉS SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT A 44-ES ÚTON NYÁRLÕRINCNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. 18 HATÁRSÉRTÕT FOGTAK EL A BARANYA MEGYEI SÁRHÁT TERÜLETÉN KEDD ESTE A BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDÕRÖK.