1561 új fertőzött, 96 beteg elhunyt

Ha lezárul a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálata, akkor megkezdődhet az oltás az orosz vakcinával is - mondta Szentkirályi Alexandra a Hír TV Magyarország élőben extra című műsorában. Az orosz vakcina megbízható és biztonságos, egy kisebb adaggal már akár a jövő héten meg tudja kezdeni vele Magyarország az oltást - erről az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója beszélt az M1-en. Szentiványi Mátyás elmondta: a brit orvosi szaklap, a Lancet által is biztonságosnak és mintegy 92 százalékos hatékonyságúnak tartott oltóanyaggal kapcsolatban a magyar hatóságok a szer biztonságosságát, hatékonyságát és minőségét vizsgálják. Megérkezett az Európai Gyógyszer Ügynökség által engedélyezett oltóanyag, az oxfordi AstraZeneca-vakcina első szállítmánya Magyarországra - hangzott el az M1-en. 1561 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 375 125-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 96 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 026 főre emelkedett. Az Európai Parlamentben is nő az érdeklődés a keleti oltóanyagok iránt - nyilatkozta a Fidesz EP-képviselője a Magyar Nemzetnek. Tóth Edina a lapnak arról számolt be, hogy egyre többen osztják a magyar véleményt, miszerint egészségügyi válsághelyzetben nem lehet a nyugati vakcinákra várni. A gazdaság nincs válságban, a magyar gazdaság bizonyos ágazatai vannak válságban, amelyekre nagyon oda kell figyelni és segíteni kell – mondta Parragh László a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke közölte: az a helyes irány, ha a gazdaság és az oktatás szorosabban össze van kötve, ebben pedig a kamarának is lesz szava. A gazdaság-újraindítási akcióterv legújabb lépése a kamatmentes újraindítási gyorskölcsön, a kis- és középvállalkozások újraindulását 10 millió forintos, 10 éves futamidejű, kamatmentes hitellel segíti a kormány - közölte a pénzügyminiszter a Facebookon. Varga Mihály közölte: a hitelprogram keretösszegét a kormány 100 milliárd forintban határozta meg, a gyorskölcsön lebonyolítója a Magyar Fejlesztési Bank. Ettől az évtől a falusi kisboltok működését, fejlesztését, valamint a korábban bezárt egységek újranyitását is támogatja a kormány a Magyar falu program keretében - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Magyarország szüntelen politikai támadásoknak van kitéve Soros György és az általa finanszírozott szervezetek, valamint a bevándorláspárti erők részéről - hangsúlyozta a Magyar Hírlapnak Bakondi György. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója rámutatott, hogy az Európai Unió a 2015-ös bevándorlási hullám elindulása óta ellenzi azt a migrációs politikát, amelyet a magyar kormány a társadalom döntő többségének támogatásával kialakított. A gyorsaságot nevezte a legfontosabbnak a koronavírus elleni vakcina beszerzésében Orbán Viktor miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt cseh kollégájával, Andrej Babissal. A koronavírus elleni oltóanyag nem politikai, hanem biztonsági kérdés, így a vakcina származási helye sem tehető politikai kérdéssé - hangsúlyozta Andrej Babis cseh kormányfő. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztett Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszterrel az ingázó magyarokat is érintő, a koronavírus-járvány miatt Ausztriában elrendelt szigorított határátlépésről. A világon 105,4 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,3 millió, a gyógyultaké 58,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ursula von der Leyen elismerte, hogy Brüsszel hibázott a vakcinabeszerzés kapcsán. Az Európai Bizottság elnöke közölte: ha tudta volna, hogy milyen nehézségek adódnak a szérumgyártás ingadozásai miatt, akkor előre figyelmeztette volna a tagállamokat. Belgrád mindent megtesz annak érdekében, hogy még az idén megkezdhesse az orosz Szputnyik V vakcina szerbiai gyártását - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök. Szlovákiában a szerda óta elvégzett, pozitív eredményt adó PRC-vírustesztek 71 százalékánál azonosították a koronavírus nagy-britanniai változatát - közölte Igor Matovic szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Szlovákiában újabb negyven nappal meghosszabbította az október elsején bevezetett vészhelyzetet a kormány péntek este. A szlovén kormány visszavonta péntek este azt a rendeletét, amely szerint az ingázó külföldi munkások csak negatív koronavírus-teszttel léphetnek be az országba, és hetente teszteltetniük kell magukat. Az intézkedés egy napig sem volt érvényben. Ukrajnában továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt csaknem ötezer új beteget jegyeztek fel. A jövő héttől kinyithatnak a 400 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek és szolgáltatók Szlovéniában - jelentette be Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter. Három hétre ismét vörös zóna, vagyis karantén alá helyezett terület lesz az észak-olaszországi Alto Adige a koronavírus-járvány miatt - jelentette be a tartomány, valamint Bolzano kormányzója, miközben az ország többi részén további enyhítésre készülnek. Meghaladta a 450 ezret a koronavírus okozta halálesetek száma az Egyesült Államokban. Az Olasz Testvérek nem szavaz bizalmat Mario Draghi közgazdász alakuló kormányának, de támogatja az országot segítő sürgős döntéseket - közölte Giorgia Meloni, a párt elnöke. Oroszország kiutasít svéd, német és lengyel külképviseleti alkalmazottakat, akik nem engedélyezett tüntetésekben vettek részt - közölte az orosz külügyminisztérium. Németország, Lengyelország és Svédország egyaránt tiltakozott amiatt, hogy Oroszország pénteken német, lengyel és svéd diplomatákat utasított ki. Mindhárom ország válaszlépéseket helyezett kilátásba. Az Egyesült Államok határozottan ki fog állni az emberi jogok és a demokratikus értékek védelméért világszerte, így a kínai Hszincsiang tartományban, Tibetben és Hongkongban is - jelentette ki Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Minden hatodik szlovák állampolgár a szegénységi küszöb alatt él - állapította meg a FinGO befektetési tanácsadó cég. Vádat emelt az ügyészség Donáth László korábbi szocialista országgyűlési képviselővel szemben, akit 2019-ben gyanúsítottak meg emberi méltóságot sértő szeméremsértéssel és aljas indokból elkövetett könnyű testi sértéssel. Árad a Tisza, a folyó felső szakaszára újra nagy mennyiségű kommunális hulladék érkezik, amelynek kiszedése megkezdődött - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A régészeti munkálatokat végző szakemberek szerint nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy megtalálták a jáki apátsági templom alapítójának tartott Jáki Nagy Márton csontjait. Lerakták a fertődi Esterházy-kastély csaknem 4,3 milliárd forintos, részben európai uniós, részben hazai forrásból 2022 őszéig megvalósuló turisztikai célú fejlesztésének alapkövét. Zombori Gábor 400 méter gyorson, Hosszú Katinka 200 méter vegyesen győzött a Golden Tour nemzetközi úszóverseny-sorozat első, nizzai állomásának nyitónapján. Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Alba Fehérvár KC 27:31; Boglári Akadémia-SZISE - MTK Budapest 29:34 Férfi kézilabda NB I: Sport36-Komló - Grundfos Tatabánya KC 23:25; SBS-Eger - Ferencvárosi TC 28:30 Férfi kosárlabda NB I: PVSK-VEOLIA - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 67:92