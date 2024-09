1500 milliárd forint jut szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti célokra idén

Az államtitkár közölte: tíz-húsz éve az olimpiai játékokról mindenki tudott, de arról csak nagyon kevesen, hogy utána a fogyatékossággal élő emberek küzdenek meg egymással. Ma már nemcsak azzal vannak sokan tisztában, hogy az olimpia után jön a paralimpia, hanem talán már egy-két sportoló nevét is tudják - fűzte hozzá. Ezek az „apróságok” a mindennapi gondoskodásról való beszédet is elő tudják segíteni – jegyezte meg.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.