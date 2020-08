150 millió forinttal támogat három kórházat a Szerencsejáték Zrt.

24 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5215 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 94 éves krónikus beteg, így az elhunytak száma 614 főre emelkedett, 3716-an már meggyógyultak. A járványügyi adatok alapján lehetségesnek tartja az emberi erőforrások minisztere, hogy Magyarországon szeptember 1-jén a hagyományos formában kezdődjön meg a nevelés-oktatás. A járványügyi eljárásoknak megfelelően fertőtlenítették a Vígszínház épületét, miután az elmúlt héten kiderült, hogy a Vígszínház egyik fiatal külsős művészének koronavírus tesztje pozitív lett - közölte a színház. A lakók 30 százaléka meghalt a koronavírus miatt a Rózsa utcai idősotthonban - mondta a Hír TV-nek exkluzív interjút adó ott dolgozó munkatárs. A fővárosi fenntartású intézmény alkalmazottja elmondta: előfordult, hogy karanténban lévő vagy végzettség nélküli ápolókat dolgoztattak. Karácsony Gergely főpolgármester tagadja a Rózsa utcai idősek otthona munkatársának állításait. Összesen 150 millió forintos támogatást nyújt 3 budapesti kórháznak a Szerencsejáték Zrt. Az egészségügyi intézmények speciális eszközök beszerzésére fordítják a pénzt. Nem jogerős az a fővárosi törvényszéki végzés, amelyre hivatkozva Jakab Péter a Jobbik hivatalos elnökének vallja magát - tárta fel a Magyar Nemzet. A lap azt írta: a július 7-én kelt végzés kiadása óta a nyári ítélkezési szünet miatt még nem telt el a 15 napos fellebbezési idő. Az LMP közös kormányzásra készül Gyurcsány Ferenccel az LMP – közölte a párt elnökségi titkára Magyarország élőben című műsorunkban. Kanász-Nagy Máté, aki jelölteti magát a párt férfi társelnöki posztjára azt mondta: nincs itt a finnyáskodás ideje. Az LMP-s politikus szerint a szavazók az elmúlt tíz évben arról döntöttek, hogy a DK elnökének helye van a magyar közéletben, így őt nem lehet megkerülni. Szabálytalanul számolta el a működéséhez kapott forrásokat 2017-ben és 2018-ban a Párbeszéd Magyarországért Párt - állapította meg az Állami Számvevőszék. A párt társelnöke elismerte a feltárt hibákat, amelyek kijavítására a hatóság javaslatot tett. Igazság, erő, felemelkedés - együtt tesszük naggyá a Kárpát-medencét címmel összefogásra hívó videót készített az Alapjogokért Központ. A film része annak a kampánynak, amelynek üzenete, hogy a Kárpát-medencében élő népek csak együtt lehetnek sikeresek. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta: sikeres 100 év vár a magyarokra, ha nem engedik, hogy keletről vagy nyugatról befolyásolják a nemzetet. Csökkent a természetes fogyás mértéke 2020 első hét hónapjában, miután 4,9 százalékkal, 2488-cal több gyerek született és 5,1 százalékkal kevesebben haltak meg, mint a múlt év azonos időszakában - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 0,6 százalékos szintjén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartása szerint az álláskeresők száma a koronavírus-járvány megjelenése óta havi összevetésben júliusban csökkent először, 2,8 százalékkal. A koronavírus-járvány időszakában 806 vállalkozás kötelezte el magát beruházások mellett, 377 milliárd forint értékben, amivel több mint 143 ezer munkahelyet védtek meg - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Annak érdekében, hogy növekedjen Magyarország vonzereje, folytatni kell a közúthálózat fejlesztését - mondta Szijjártó Péter, amikor átadta a 471. számú főút Debrecen-Hajdúsámson közötti, négysávosított szakaszát. A magyar nyelv a nemzet létrejöttének, létének, fennmaradásának, a nemzeti identitásnak az egyik legfontosabb tényezője - hangsúlyozta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Névtelen üzenetekben megsemmisítéssel és elüldözéssel fenyegetik a kárpátaljai magyar szervezeteket és egyházakat - írja a Magyar Nemzet. A ukranianwolf, vagyis az ukrán farkas névről érkező e-mailben ukrán szélsőségesek fenyegetik a magyarságot. A legmagasabb harckészültségbe helyezik a fehérorosz hadsereg egyes egységeit, tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában - közölte a fehérorosz védelmi minisztérium. Békés forradalom zajlik Fehéroroszországban, az ellenzék kész tárgyalni, azonban a küzdelmet nem adja fel - hangsúlyozta Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető. Az olasz fegyveres erők katonái lezárták az ezerkétszáz migránssal teli regisztrációs központot Lampedusán. Már 23,6 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 813 ezer, a gyógyultaké pedig 15,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A koronavírus-fertőzésen átesett betegek vérplazmájával zajló kezelések továbbra is kísérleti terápiának számítanak - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. Romániában meghaladta a 80 ezret a koronavírus-járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma, és ismét megdőlt a napi halálozások negatív rekordja. Horvátországban ismét meghaladta a kétszázat az újonnan azonosított napi koronavírus-fertőzések száma. Több mint két hónap után először csökkent száz alá a napi új fertőzöttek száma Szerbiában, az utóbbi 24 órában 57 fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Csehországban szeptember elsején a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban új védekezési szabályok lépnek életbe. Utazási figyelmeztetést adott ki a német külügyminisztériua francia Riviérára és Párizs térségére a koronavírus-fertőzöttek számának megugrása miatt. Emmanuel Macron francia államfő jelezte, hogy egyértelmű szabályokat vezetnek be mindenhol az országban a koronavírus-járvány erősödése miatt. Madrid a hadsereget is beveti a koronavírus-járvány elleni harcban - jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, hozzátéve, hogy a tervek szerint 2000 katona segít majd a kontaktkutatásban. Törökországban az elmúlt 24 órában több mint 1500 új fertőzöttet regisztráltak. Az izraeli hadsereg újabb csapásokat mért a Hamász gázai övezeti állásaira, válaszul arra, hogy onnan ismét robbanószerekkel felszerelt léggömböket eregettek Izrael területére. Többen életüket vesztették és megsebesültek a tálibok afganisztáni támadásaiban - közölték helyi tisztségviselők. Öngyilkos merénylők követhették el a tizenöt halálos áldozatot és több tucatnyi sebesülést követelő robbantásokat az ország déli részén - közölte a Fülöp-szigeteki hadsereg. Az omszki kórházban is elvégezték azokat a teszteket Alekszej Navalnijon, mint Berlinben, vizsgálták a kolinészteráz-gátlók jelenlétét a mérgezés gyanújával odaszállított orosz ellenzéki politikus szervezetében, de az eredmények negatívak lettek. A Kreml egyelőre nem látja okát annak, hogy bűnügyi nyomozás induljon Alekszej Navalnij ellenzéki politikus megmérgezése címén - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Vélhetően a fegyveréért nyúlt az az afroamerikai férfi, akit többször hátba lőttek a rendőrök a wisconsini Kenosa városában. Az eset miatt már napok óta tartanak az erőszakos zavargások, amelyek megfékezésére bevetették a Nemzeti Gárdát is. 13-ra nőtt a nyugat-indiai Maharástra államban történt házomlás halálos áldozatainak a száma, miután további holttesteket emeltek ki a romok alól. Már csaknem száz ember vesztette életét Pakisztánban az utóbbi három napban a heves esőzések miatt, ezer épület megrongálódott - közölte az ázsiai ország katasztrófa-elhárítása. Vádat emeltek három férfi ellen, akik egy tízmillió forintos adósság miatt megölték és Szentendrén elásták hitelezőjüket - tudatta a Fővárosi Főügyészség. Az Esztergomi Járási Ügyészség kapcsolati erőszak és zaklatás miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki rendszeresen bántalmazta élettársát, tokodi otthonukban gumibottal ütötte, rugdosta és eltörte a kezét. Fucsovics Márton a bolgár Grigor Dimitrov legyőzésével bejutott a legjobb 16 közé a Cincinnatiből New Yorkba áthelyezett keménypályás tenisztorna férfi versenyében. Csipes Tamara hat szám után is százszázalékos, eddig hat aranyérmet szerzett a Szolnokon zajló kajak-kenu országos bajnokságon. Az Európai Labdarúgó Szövetség döntése értelmében nézők előtt rendezik meg szeptember 24-én az Európai Szuperkupáért kiírt összecsapást a Puskás Arénában. A válogatott Szoboszlai Dominik bejelentette, hogy a Salzburg labdarúgócsapatában marad. Zsóri Dánielt, az újonc Budafoki MTE támadóját négy mérkőzésre eltiltotta a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága. Az FC Barcelona labdarúgócsapata hivatalosan megerősítette, hogy a hatszoros aranylabdás Lionel Messi távozni kíván a klubtól.