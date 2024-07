150 középiskolával van szerződése a kadétprogram kapcsán a Magyar Honvédségnek

Simicskó István szerint a program egyértelműen sikertörténet, hiszen akkor három középiskola részvételével kezdődött el a munka, most pedig százötven középiskolával van szerződése a Magyar Honvédségnek. – Jelenleg tízezer kadétunk van. Több olyan fiatalról tudunk, akik kifejezetten a kadétképzésben való részvétel céljával váltottak középiskolát. A kadétprogramban olyan katonai előképzésben vesznek részt az ifjak, amely mintegy két évtizede szünetel, így egyértelműen hiánypótló munkát végzünk – mondta, hozzátéve: a tapasztalatok szerint minden második kadét később a katonai hivatást választja a középiskola elvégzését követően, tehát a Magyar Honvédség toborzómunkáját is segíti.

